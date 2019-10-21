脱欧期限 恐又双叒叕推迟

（德国之声中文网）欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）建议欧盟成员国延长英国脱欧期限，以避免英国无序退欧。他在一篇推文中指出，英国首相约翰逊（Boris Johnson）周二（10月22日）晚上已宣布暂停受法律约束的脱欧进程。此外，图斯克还建议"以书面形式"做出决定。这样就无需再召开欧盟特别峰会。

英国下议院周二就加速英国脱欧进程进行了投票表决。结果是大多数议员投了反对票，首相约翰逊惨遭失败。他本打算在星期四晚上之前在议会通过长达110页的脱欧法案。反对党领袖科宾（Jeremy Corbyn）指责约翰逊试图给议会来个"措手不及"。

即便是在议会遭遇了失败，约翰逊仍然表示："我们10月31日脱离欧盟的政策不变。"现在他想与布鲁塞尔的负责人进行交谈，同时"全面担负起责任"，为加快无协议退欧进行准备。

来自法国的阻力

上周，约翰逊不得不违背其意愿，按照下议院的要求将英国退欧的最后期限延长到2020年1月底。但前提是欧盟国家和政府领导人必须在10月底之前就此达成共识。

负责欧洲事务的法国国务秘书蒙特查林（Amélie de Montchalin）对此持怀疑态度："我们被要求延迟脱欧。是什么目的？什么理由呢？"她在巴黎强调说。有更多的时间并不能解决问题。现在需要的是做出政治决定。不能无限期地维持目前的局势。将英国脱欧期限进行"纯粹技术上的延期"，延迟"几天"可能是最合理的。

约翰逊首相办公室表示，如果欧盟最终同意将英国脱欧期限延长三个月，那么举行新的选举是摆脱英国脱欧危机的唯一途径。根据匿名的消息称，英国议会已"完全崩溃"。

李京慧/达扬 (路透社、德新社、法新社 )