 脱欧效应：纳粹受害者申请重入德国籍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2018

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时政风云

脱欧效应：纳粹受害者申请重入德国籍

英国退盟在即，已带来意料不到的后果：众多曾是纳粹受害人的英国公民纷纷申请德国护照。

Briten in Bayern Pässe (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

（德国之声中文网）自英国作出退盟决定以来，有越来越多的在该国生活的前德国公民希望重获德国籍。据丰克媒体集团报纸报道，申请重新入籍的英国人中多数是前纳粹政权迫害对象，自2016年以来的3731名申请重新入籍的人士中，有3408人援引基本法。根据基本法的相关条款，英国犹太人可以重获德国籍。

基本法第116

德国基本法第116条规定，纳粹时期出于政治或种族原因被取消国籍的"前德国籍人士"有权申请获得德国护照。该规定也适用于这些受纳粹迫害人士的后代。从1933至1945年，有数万犹太人为躲避纳粹迫害逃亡大不列颠。

DW Interview mit Konstantin Kuhle - Bundesvorsitzender Junge Liberale (JuLis) (DW)

自民党内政事务发言人康斯坦丁·库勒（Konstantin Kuhle）

"跳跃性"上升

报道指出，自2016年英国公投决定退出欧盟以来，重获德国籍的申请数量"跳跃性"增加。根据联邦内政部提供的数据，英国退盟公投前一年，德国驻英使领馆收到的重获德国籍申请数量是59份，2016年即升至760份；2017年有1824人申请获得德国护照；今年头9个月即有1147人。

德国自民党内政事务发言人库勒指出，此类申请的大幅增加显示出，很多人愿意享受欧盟内的"联盟公民的好处"，而"鉴于英国政府混乱的退盟谈判路线，这一情形并不让人惊讶"。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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