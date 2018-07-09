脱欧大将跳船　梅首相 : 有点意外

(德国之声中文网) 继脱欧大臣戴维斯后，约翰逊 (Boris Johnson) 也辞去外交大臣一职，抗议梅政府的脱欧计划加强英国与欧盟的贸易关係。

7月9日，梅首相委任51岁的卫生大臣亨特 (Jeremy Hunt) 接任约翰逊执掌外交部，梅班子在脱欧议题上的势力平衡将会改变。

亨特获委任后在推特发文感谢﹕「在我国处于历史关键时刻之际，获委任为外交大臣是莫大的光荣。现在是时候支持首相取得好的脱欧谈判协定，这是刻不容缓的。」

留欧派转投脱欧派

与高调推动脱欧的约翰逊不同，亨特在2016年脱欧公投中属于「留欧派」，支持英国留在欧盟。

他去年接受英国广播公司访问时称，自己后来改变立场，是因为对欧盟在谈判中的「傲慢」表现感到失望。他在上月公开表示，空中巴士等企业不应因为脱欧而警告迁移业务，而是应该推动梅首相在脱欧谈判中达至理想结果。

此前，亨特担任卫生大臣达5年半之久，是历任最长的一位。他在任内处理过多宗棘手事件，最为人所知的是，在紧缩预算中成功为英国公共医疗系统争取额外资助。英国《卫报》今年初曾称他为政治上「杰出倖存者」，认为他有力问鼎首相之位。

牛津大学毕业的他，早年曾到日本担任英语教师，并练成一口流利日语，妻子为华裔。他2005年当选国会议员，后来出任文化部长，领导举办2012年伦敦奥运会。

约翰逊：梅把英国带向殖民状态

约翰逊在推特公布他的两页辞职信，解释他不能接受梅脱欧计划的原因。

「脱欧理应是机遇和希望，让我们有机会做不同的事，变得更灵活和有活力，最大化英国在全球经济中的优势。」他说自己却带着悲伤离任﹕「脱欧梦正步向死亡，在不必要的自我怀疑中窒息。」

他在信中狠批，梅提出的脱欧计划把英国引向「殖民地状态」(status of a colony) ，英国将失去政治和经济优势。「结果只会是半脱欧，令英国大部分经济仍然困在欧盟内，但英国却没有控制权。」

阁员跳船 梅：一点意外

梅首相向英国下议院表示，对约翰逊呈辞的决定感到「遗憾和一点意外」﹕「如果你无法提供我们所需的支持，以确保谈判保障英国利益的时候，我接受这是必须的。」她继续为其脱欧计划护航，坚持此协定方向正确，是全面、可信和负责任的﹕「这不是背叛。」

阁员接连跳船后，外界关注梅会否面临迫宫。领导60多名议员的保守党脱欧派大员莫格 (Jacob Rees-Mogg) 与梅首相会面后向英国广播公司表示，不期望梅会面临不信任动议，但他同时补充会游说对方修改脱欧方案。

事实上，这时内阁大地震来得十分不合时，新任外相上马后将面临一系统挑战。英国正因为神经毒剂杀人事件与俄罗斯关係紧张，美国总统特朗普本周即将访问英国，而更重要的是下一轮脱欧谈判下周就会重启。梅的脱欧计划建议日后沿用欧盟的贸易规则，而在英方的关键服务行业上则保持弹性，以及取消自由出入境政策。

李芊/夏立民（综合报道）