脱欧后拼贸易 英国盼加入CPTPP

(德国之声中文网) 英国将于周二(6月22日)开始加入跨太平洋伙伴关系全面进步协议 (CPTPP)的谈判。伦敦认为，该协定对其在英国脱欧后从欧洲转向地理上更遥远但增长更快的经济体至关重要。

贸易部长特拉斯(Liz Truss)说：「这个区域是英国最大的机会所在。我们离开欧盟时承诺与老盟友和欧洲以外快速增长的消费市场加深联系。这会是英国脱欧后的一个闪亮奖励，我希望我们能够抓住。」

CPTPP预计不会导致英国出口激增。 但锁定了市场准入，包括法律、金融和专业服务部门，并被经济部门部长们视为在中国日益成为主导经济力量的地区获得影响力的重要途径。

与欧盟不同的是，CPTPP不对其成员强加法律，不以建立单一市场或关税同盟为目的，也不寻求更广泛的政治一体化。

彭博社报道，在寻求加入CPTPP的同时，英国已经与CPTPP的7个成员签订了不同深度的贸易协议，并且正在与另外两个成员澳大利亚和新西兰进行谈判。此外，英国也正与美国进行双边谈判，尽管短期内不太可能达成协议。

英国入队

谈判成员资格的过程主要是向现有成员证明，英国能够达到该集团取消关税和贸易自由化标准，然后列出如何和何时这样做的细节。

英国贸易部在一份声明中说：「CPTPP协议有强有力的规则，反对不公平的贸易做法，如偏袒国有企业、保护主义、歧视外国投资者，以及强迫公司交出私人信息......英国的加入将加强反对这种不公平做法的国际共识。」

政府预计将在22日公布文件，阐述其对加入CPTPP好处的评估，强调汽车和威士忌是将受益的商品出口。

美国在前任总统特朗普的领导下退出了早期计划的CPTPP， 现任总统拜登在去年11月当选前谈到了重新谈判该协议的可能性，但自上任以来没有提出任何计划。

(路透社、彭博社)

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