 脱欧协议表决前夕 欧盟允修改协议细项 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2019

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时政风云

脱欧协议表决前夕 欧盟允修改协议细项

英国国会周二将针对脱欧草案进行二度表决，而首相特蕾莎梅在周一与欧盟委员会主席容克进行的会晤中，顺利说服欧盟调整此前英国国会反对的爱尔兰边界保障措施。 特蕾莎梅表示，修改内容将纳入协议，并赋予法律效益。

Frankreich Brexit l Theresa May trifft sich mit Juncker in Strassburg (Getty Images/AFP/F. Florin)

英国国会周二将针对脱欧草案进行二度表决，而首相特蕾莎梅在周一与欧盟委员会主席容克进行的会晤中，顺利说服欧盟调整此前英国国会反对的爱尔兰边界保障措施。 特蕾莎梅表示，修改内容将纳入协议，并赋予法律效益。

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎梅周一 (3月11日) 表示，针对爱尔兰边境问题已成功从欧盟方取得具法律约束力的保障，并相信这个修正可说服英国国会支持她的脱欧草案。 她在与欧盟委员会主席容克举行的记者会上说: 「国会议员之前已明确表示爱尔兰边境问题的相关法令需要有所修正，而我们今天成功完成了这项修正。 」

英国与欧盟同意拟定具法律约束力的联合文件及增加共同声明达成共识，而特蕾莎梅表示脱欧草案中关于爱尔兰边境问题的后备方案，只是暂时的解决方法。 特蕾莎梅指出，如果未来欧盟想无限期使用后备方案限制英国，英国将可根据联合文件，在法庭内挑战欧盟，并终止后备方案。

而共同声明则要求双方在2020年底前，针对脱欧后的贸易关系签订协议。 这个做法将可防止后备方案生效。此外，英国也會發表一份单方面声明，清楚表明如果未来的贸易谈判破局，它们也不会动用后备方案。

什么是后备方案

Frankreich Brexit l Theresa May trifft sich mit Juncker in Strassburg (Reuters/V. Kessler)

由于英国国会预定在周二 (3月12日) 针对脱欧草案进行新一轮的投票，所以特蕾莎梅与容克在史特拉斯堡达成的新共识显得格外重要。

后备方案主要希望即使英国与欧盟无法在脱欧后达成贸易协议，爱尔兰与北爱尔兰之间仍维持无硬性边界的状态。 然而，许多支持脱欧的英国国会议员因担心要是双方的贸易谈判破局，后备方案会迫使英国无限期遵守欧盟法律，所以他们在之前几次投票都拒绝了现行的脱欧草案。

新草案的重要性

由于英国国会预定在周二 (3月12日) 针对脱欧草案进行新一轮的投票，所以特蕾莎梅与容克在史特拉斯堡达成的新共识显得格外重要。 此前，大部分的国会议员在一月对原本的脱欧草案投下反对票。

杨威廉/夏立民 (法新社、路透社)

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