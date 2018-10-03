脱欧协议草案出炉 英国内部意见分歧

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎·梅办公室周二（11月13日）表示，英国和欧盟的谈判代表已经完成了英国脱欧的协议草案。她将与内阁部长举行一系列一对一会谈，在内阁会议中讨论协议条款。

根据爱尔兰公共广播公司（RTE），协议内容解决了谈判中最棘手的爱尔兰边境问题。

特蕾莎·梅的脱欧计划接下来还有很大的挑战，特别是要说服其他政治人物支持。已经有人表示`，如果不满意就会投票反对。

7月辞去外交大臣的约翰逊表示，他不会支持这项协议草案。他告诉英国广播公司说：。「我认为他们（部长）做对的就是告诉总理，这项提案不被接受.....提案明显无法履行英国人民在2016年6月（欧盟公投）时赋予政府的任务。」

保守的北爱尔兰民主统一党（DUP）虽然支持特蕾莎·梅政府，但也表示，在表决前会详细阅读协议内容。据报，文件长达数百页。

反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）则表示：「协仪出来时，我们会查看已商定的细节。但据我们所知，谈判内容溷乱，对于这个国家来说，不太可能是个好的协议。」

英国脱欧强硬派人物莫格（Jacob Rees-Mogg）说："我希望内阁能阻止这会协议，如果没办法，我希望议会能阻止。从我们目前了解到的，这项协议非常不理想。 」

2016年6月英国脱欧公投投票后，时任总理的卡梅伦辞去职务，特蕾莎·梅继位。她一直在努力研究，英国要到底用什么方式脱欧。她所属的保守党内部强硬派希望彻底脱欧。其他人则希望英国与欧盟保持密切联系。

欧盟在5月拒绝了英国脱欧的许多要求。

夏立民/杨威廉（法新社，路透社，美联社）