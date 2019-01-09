脱欧协议明表决 国会杯葛有增无减

(德国之声中文网) 英国脱欧协议将在週二 (1月15日) 交由国会投票表决，双方论战进入最后倒数。

唐宁街表示，从国会过去一週的态度看来，国会议员不是想要阻止无协议脱欧，而是從根本的想要阻止脱欧。

英国首相特蕾莎梅 (Theresa May) 预计在表決前的最后关头再次發表讲话。英国多家媒体报导，她很可能会在週一谴责国会「用尽一切手段」只为了「拖延甚至阻止脱欧」。

她会举例﹕「试想一下，如果现在的国会反对权力下放，他们对苏格兰或威尔士说，虽然现行法律支持权力下放，但是国会对时局了解更透彻，将会接管他们。如果他们不同意，就要求他们再次进行公民投票。」她认为这样会让人民对民主的信心遭到伤害，强调「我们都有责任执行公民投票的结果」。

週日，特蕾莎梅再次呼吁议员，绝对不可以辜负曾经在2016年6月投票支持脱欧的人民，「否则将是灾难性的、不可原谅的背叛了他们对民主的信任」。她說﹕「所以我要向议会传递的讯息很简单：是时候放下斗争，为我们国家做点正确的事情了。 」

众说纷纭

特蕾莎梅与欧盟达成的协议当中，提到与欧盟经贸的密切合作，却没有提及英国现在的政策。

有些脱欧支持者对此不满，希望可以跟欧盟完全切割干净。 有些反對脱欧的人則希望再举行一次公投。

议会意见纷纭让脱欧协议饱受抨击，虽然特蕾莎梅仍坚持捍卫这份协议，但是星期二的投票很可能会以惨败收场。

反对党工党领袖柯宾（Jeremy Corbyn）说，无协议脱欧的后果不堪设想，他的政党会尽一切努力避免它發生。 他过去就曾经表示，只要政府的信任度跌到最低点，他就会提出对政府的不信任案，藉此把2022年的大选提前。

进退两难

上週二，国会才刚通过税法修正案，让政府难以加税应付无协议脱欧衍生的财政困难。 隔天，国会又通过修正案，表明特蕾莎梅提出的脱欧协议若在1月15日未获通过，政府向国会回报替代方案的时间由21个工作天缩短至3个工作天。这显示出国会大多数人不愿意无协议脱欧，又乐于对政府施加压力。

经济专家预测，英国一旦脱欧，与欧盟的贸易往来就会被课关税。 这会引發企业出走潮，造成经济危机。

英国工业联合会与普华永道所做的问卷调查显示，英国脱欧與否的不确定性已经对英国经济形成冲击﹕英国金融服务的需求五年以来第一次下降。

虽然国会的法案能够督促英国政府避开无协议脱欧，但是如果脱欧协议未获通过，无协议脱欧仍然会是默认结果。

脱欧协议原订12月进行表决，但是特蕾莎梅眼看反对声浪尚未平息，决定延后到1月15日表决。如果顺利通过，英国将在3月29日准时离开欧盟。

罗法/李芊(路透社等)