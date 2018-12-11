脱欧协议一月表决 首相回绝二次公投

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎·梅再到国会为脱欧解说，并宣布脱欧协议订于明年1月14日那个星期表决。「我们希望在1月7日恢復辩论『有意义的表决』，并在之后的一星期投票。」此前，英国政府和欧盟达成的脱欧协议引起朝野两党群起反对，迫使她推迟表决协议。

英国将于2019年3月29日脱离欧盟，特蕾莎·梅在12月17日向国会斩钉截铁表明不会举行第二次脱欧公投。她直指这么做会对英国造成不可弥补的伤害，令政府失信于民，也有违国家利益。与此同时，内阁将讨论准备应付「硬脱欧」所出现的状况。

北爱尔兰边界问题后备方案是脱欧协议最具争议之处，特蕾莎·梅表示，欧盟上周同意在2020年底前尽量不启动后备方案，即便启用也只属暂时性，她承诺会向欧盟寻求有关问题的「法理保证」。

不信任动议

不过包括保守党在内的部分议员批评特蕾莎·梅押后表决的做法，要求在圣诞假期休会前投票。

在野工党党魁科尔彬 (Jeremy Corbyn) 向特蕾莎·梅本人提出不信任动议，但它只属象徵性，并不具约束力。他批评﹕「议会必须表决并着手考虑更实际的另类选项。押后表决完全不合逻辑，这个混乱的政府之下，首相已经失去内阁支持。」

脱欧协议原本在12月11日交付国会表决，但特蕾莎·梅意识到无法获得足够票数而押后投票。反对阵营不满，认为她一再拖延是要迫使议员在原方案和硬脱欧之间二择其一。

李芊 (法新社等)