脱欧协议一月表决 首相回绝二次公投

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎·梅再到国会为脱欧解说，并宣布脱欧协议订于明年1月14日那个星期表决。「我们希望在1月7日恢復辩论『有意义的表决』，并在之后的一星期投票。」此前，英国政府和欧盟达成的脱欧协议引起朝野两党群起反对，迫使她推迟表决协议。
英国将于2019年3月29日脱离欧盟，特蕾莎·梅在12月17日向国会斩钉截铁表明不会举行第二次脱欧公投。她直指这么做会对英国造成不可弥补的伤害，令政府失信于民，也有违国家利益。与此同时，内阁将讨论准备应付「硬脱欧」所出现的状况。
北爱尔兰边界问题后备方案是脱欧协议最具争议之处，特蕾莎·梅表示，欧盟上周同意在2020年底前尽量不启动后备方案，即便启用也只属暂时性，她承诺会向欧盟寻求有关问题的「法理保证」。
工党党魁科尔彬(Jeremy Corbyn)向特蕾莎·梅提出不信任动议，惟不具約束力。
不信任动议
不过包括保守党在内的部分议员批评特蕾莎·梅押后表决的做法，要求在圣诞假期休会前投票。
在野工党党魁科尔彬 (Jeremy Corbyn) 向特蕾莎·梅本人提出不信任动议，但它只属象徵性，并不具约束力。他批评﹕「议会必须表决并着手考虑更实际的另类选项。押后表决完全不合逻辑，这个混乱的政府之下，首相已经失去内阁支持。」
脱欧协议原本在12月11日交付国会表决，但特蕾莎·梅意识到无法获得足够票数而押后投票。反对阵营不满，认为她一再拖延是要迫使议员在原方案和硬脱欧之间二择其一。
李芊 (法新社等)
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英国脱欧协议 各方到底在争什么？
脱欧支持者
英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。
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脱欧强硬派
自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。
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工党“忠诚派”
工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”
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脱欧反对派
工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。
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“Backstop”保障措施的反对派
所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。
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欧盟的耐心受到“考验”
在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”