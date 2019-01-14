 脱欧决战局：你应该了解这几点！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2019

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时政风云

脱欧决战局：你应该了解这几点！

本周二，英国议会将就特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议进行投票，“脱欧”大戏达到高潮。如果表决没有通过，梅首相将面临下台。本台记者Rob Mudge为您梳理和展望脱欧残局。

Daily Life In London (picture-alliance/NurPhoto/A. Pezzali)

反对脱欧者的示威口号：停止这个乱局！

(德国之声中文网）这些议员的投票内容是？

辩论和投票是针对议会是否批准一项议案，表明国会议员支持脱欧协议，这是一份具有法律约束力的案文，列明英国离开欧盟的条款。此外，国会议员还将被要求就另一份声明进行投票，该声明详述了英国脱欧后与欧盟的关系。

英国首相特雷莎·梅需要318票通过该脱欧协议。但她所在的保守党在国会中并不占绝对多数，而且其保守党内的强硬派也表示他们将投票反对梅首相的计划。

支持梅政府组建英国少数派政府的北爱尔兰民主统一党（DUP）也反对目前的脱欧协议，因为该协议包含了所谓的"保障措施"--具体是指如果英国和欧盟在2020年12月前没有达成新的自贸协议，北爱尔兰与爱尔兰共和国之间将保持开放（不会恢复硬边界）。UDP和强硬脱欧派都担心，英国将因此继续维持与欧盟的现有关系。

目前的流程是？

英国议会从1月9日开始辩论，在1月15日结束辩论、开始一系列投票。议会将先对是否批准或者拒绝政府动议的修改部分进行投票，然后再就动议本身进行表决。

目前，梅政府已经经历了两次挫败：国会议员批准了两项修正案，一项是削减政府增税权力的修正案，并禁止未经国会批准的抵消"无协议脱欧"影响的政府支出措施；另一项规定如果梅首相没有赢得表决，那么她将必须在3天内拿出一个方案B，而不是像通常情况下拥有21天寻找替代方案的时间。

England, Parlament - Brexit Diskussion (picture-alliance/M. Duffy)

下议院议长约翰·伯考将监督表决过程

表决如何进行？

表决将于欧洲中部时间晚上8点开始。根据流程，下议院议长约翰·伯考（John Bercow）将请那些赞成的人喊"Aye"(赞成）和那些反对的人喊"No"（反对）的人。议长通过判断赞成和反对声音大小来确定，如果议长对自己的裁决没有把握，或者议员提出质疑，则由议员们进行分组表决（议长这时会说"Division， Clear the lobbies"）。

这时候，下议院两侧会分出"赞成厅"和"反对厅"。议员们选择走过"赞成厅"、"反对厅"，来表达自己的立场。书记官在两厅记录下议员名字，然后由四名指定的计票员统计。结果被记录下来后交给高级监票员。监票员们站在议事厅内的议事桌前，其中一人宣读结果。书面结果交给下议院议长，议长再次阅读数字并公布结果。整个流程大约需要15分钟。

如果梅首相的方案表决没有通过，会发生什么？

如上所述，政府通常依据法律规定有21天的时间来拿出下一步措施，而这次该期限仅为三天。梅首相之前曾表示，如果动议没有通过，英国将会于3月29日在无协议的情况下脱欧。对于梅自己而言，这可能意味着首相生涯的终结。考虑到保守党12月针对梅的不信任投票中有117人投票反对她，周二脱欧协议如未通过，将进一步增加梅辞职的压力。

Großbritannien Theresa May, Premierministerin | im House of Commons (picture-alliance/empics/House of Commons)

梅姨是否即将乌纱不保？

反对派是什么态度？

工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）已经表示，工党会投票反对该协议，并呼吁在协议未通过的情况下梅下台、英国重新举行大选。科尔宾表示，第一步，他将对政府进行不信任投票。如果举行大选并且工党取得胜利，科尔宾表示，他将英国脱欧协议条款重新与欧盟进行谈判。

这位工党领袖还表示，不排除就脱欧进行第二次公投，然而只是在未能重新大选的前提下。 在工党内部，很多人支持第二次脱欧公投。

宪政危机？

一些政治观察家表示，英国脱欧残局更多不是关于英国与欧盟之间的分歧，而是政府与议会之间的激烈权力斗争--这种斗争是宪政危机的前兆，没人知道究竟会发生什么。目前，台面上的几种可能--无协议脱欧（可能造成贸易壁垒等问题）、软脱欧（会让英国与欧盟保持更紧密的联系）或者第二次公投，都没有获得绝对多数的支持。

  • Großbritannien | Theresa May im House of Commons (picture-alliance/dpa/empics/Pa Wire)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧支持者

    英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

  • Birmingham Boris Johnson Rede auf Parteitag Konservative Partei (Imago/i Images/A. Parsons)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧强硬派

    自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

  • Liverpool Labour-Chef Jeremy Corbyn auf Parteitag (Reuters/H. McKay)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    工党“忠诚派”

    工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

  • Großbritannien Kampagne gegen den Brexit (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧反对派

    工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

  • Großbritannien DUP-Konferenz in Belfast - Arlene Foster (picture-alliance/dpa/M. Cooper)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    “Backstop”保障措施的反对派

    所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

  • Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident 09/2014 (Imago)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    欧盟的耐心受到“考验”

    在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”


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因预见到失败，特雷莎·梅将议会就退欧协议进行投票表决的时间推迟到2019年年初。特雷莎·梅计划利用这段时间争取让欧盟做出更多的“承诺”。 (13.12.2018)  

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