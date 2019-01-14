脱欧决战局：你应该了解这几点！

(德国之声中文网）这些议员的投票内容是？

辩论和投票是针对议会是否批准一项议案，表明国会议员支持脱欧协议，这是一份具有法律约束力的案文，列明英国离开欧盟的条款。此外，国会议员还将被要求就另一份声明进行投票，该声明详述了英国脱欧后与欧盟的关系。

英国首相特雷莎·梅需要318票通过该脱欧协议。但她所在的保守党在国会中并不占绝对多数，而且其保守党内的强硬派也表示他们将投票反对梅首相的计划。

支持梅政府组建英国少数派政府的北爱尔兰民主统一党（DUP）也反对目前的脱欧协议，因为该协议包含了所谓的"保障措施"--具体是指如果英国和欧盟在2020年12月前没有达成新的自贸协议，北爱尔兰与爱尔兰共和国之间将保持开放（不会恢复硬边界）。UDP和强硬脱欧派都担心，英国将因此继续维持与欧盟的现有关系。

目前的流程是？

英国议会从1月9日开始辩论，在1月15日结束辩论、开始一系列投票。议会将先对是否批准或者拒绝政府动议的修改部分进行投票，然后再就动议本身进行表决。

目前，梅政府已经经历了两次挫败：国会议员批准了两项修正案，一项是削减政府增税权力的修正案，并禁止未经国会批准的抵消"无协议脱欧"影响的政府支出措施；另一项规定如果梅首相没有赢得表决，那么她将必须在3天内拿出一个方案B，而不是像通常情况下拥有21天寻找替代方案的时间。

表决如何进行？

表决将于欧洲中部时间晚上8点开始。根据流程，下议院议长约翰·伯考（John Bercow）将请那些赞成的人喊"Aye"(赞成）和那些反对的人喊"No"（反对）的人。议长通过判断赞成和反对声音大小来确定，如果议长对自己的裁决没有把握，或者议员提出质疑，则由议员们进行分组表决（议长这时会说"Division， Clear the lobbies"）。

这时候，下议院两侧会分出"赞成厅"和"反对厅"。议员们选择走过"赞成厅"、"反对厅"，来表达自己的立场。书记官在两厅记录下议员名字，然后由四名指定的计票员统计。结果被记录下来后交给高级监票员。监票员们站在议事厅内的议事桌前，其中一人宣读结果。书面结果交给下议院议长，议长再次阅读数字并公布结果。整个流程大约需要15分钟。

如果梅首相的方案表决没有通过，会发生什么？

如上所述，政府通常依据法律规定有21天的时间来拿出下一步措施，而这次该期限仅为三天。梅首相之前曾表示，如果动议没有通过，英国将会于3月29日在无协议的情况下脱欧。对于梅自己而言，这可能意味着首相生涯的终结。考虑到保守党12月针对梅的不信任投票中有117人投票反对她，周二脱欧协议如未通过，将进一步增加梅辞职的压力。

反对派是什么态度？

工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）已经表示，工党会投票反对该协议，并呼吁在协议未通过的情况下梅下台、英国重新举行大选。科尔宾表示，第一步，他将对政府进行不信任投票。如果举行大选并且工党取得胜利，科尔宾表示，他将英国脱欧协议条款重新与欧盟进行谈判。

这位工党领袖还表示，不排除就脱欧进行第二次公投，然而只是在未能重新大选的前提下。 在工党内部，很多人支持第二次脱欧公投。

宪政危机？

一些政治观察家表示，英国脱欧残局更多不是关于英国与欧盟之间的分歧，而是政府与议会之间的激烈权力斗争--这种斗争是宪政危机的前兆，没人知道究竟会发生什么。目前，台面上的几种可能--无协议脱欧（可能造成贸易壁垒等问题）、软脱欧（会让英国与欧盟保持更紧密的联系）或者第二次公投，都没有获得绝对多数的支持。