脱欧：伦敦金融城或损失上万就业岗位

（德国之声中文网）在英国，超过200万人在金融业就职。伦敦金融城政策与资源委员会主席麦克吉尼斯（Catherine McGuinness）向议会脱欧委员会表示："我们预期不会立即出现大规模的岗位流失。但取决于事态的发展，长期而言，我们可能看到更多的职位转移。"

目前，英国银行、保险业和资产管理经理正在欧盟新开办事处，以确保对欧盟客户的服务不间断。明年3月，英国按计划将退出欧盟。

英国政府近日向欧盟提交的一份所谓"脱欧"白皮书，其中提出的方案并非金融城所期待的"相互承认"（mutual recognition）原则，即英国和欧盟相互承认对方在金融业的监管环境。取而代之的是，英国政府提出，以欧盟对某些第三国实行的"对等"（equivalence） 原则为基础，寻求让英国能与欧盟有更深的金融业关系往来。

但是，欧盟官员在此之后表示，不会接受英国提出的所谓"加强版"对等（enhanced equivalence）方案。

麦克吉尼斯表示："说服欧盟27国（接受英国的提议）将是十分艰巨的任务。"

欧盟的"对等"原则对日本、新加坡和美国等地的100多起案例予以适用。

但英国保险业联合会负责人埃文斯（Huw Evans）表示，接受这种形式的普通"对等"原则，可能意味着，英国在脱欧后必须被动地接受欧盟制定的规则，才能获取欧盟市场的准入权。路透社此前报道，这意味着，英国可能像挪威、瑞士一样，必须被动"复制"欧盟的规则。

苗子/石涛（据路透社）