 脱欧之后怎么办 四大自由取其一？ | 经济纵横 | DW | 07.07.2018

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经济纵横

脱欧之后怎么办 四大自由取其一？

经数月争议，英国内阁就退盟后与欧盟的关系达成了一些共识。根据该计划，“硬脱欧”的某些要点被清除。然而，这就够啦？

Großbritannien Theresa May bespricht Brexit Pläne mit dem Kabinett (Reuters/MOD/J. Rouse)

英国欲在脱欧后与欧盟建自贸区

（德国之声中文网）承受重压的英国首相梅邀请岐见纷呈的内阁举行为期一天的闭门磋商。磋商会议在伦敦以北的乡间首相官邸契克斯（Chequers）召开。周五（7月6日）晚间，会议达成共识：退出欧盟后，英国仍愿意让商品交流继续与欧洲内部市场紧密相连，以避免使英国和欧洲大陆之间的过境贸易和运输链受到影响。根据所达成的共识，伦敦全面接受欧盟的规章和生产标准，制订一部"共同法规"，以确保落实相关设想。

欧盟公民入境受限

不过，依据闭门会议达成的共识，资本、劳动力和服务等另外三大自由将受限制。英方此举是为阻止非英公民无限入境，并在重要的服务领域走自己的道路。为此，英方情愿付出代价，银行和保险公司无法再不受限制地进入欧盟内部市场。

问题是，布鲁塞尔的欧盟领导机构是否会愿意这么做。迄今，欧盟一直强调，内部市场的四大自由（资本、劳动力、商品、服务自由流动）缺一不可，不能单个谈判。

Großbritannien London Demonstration gegen Brexit (Reuters/H. Nicholls)

6月23日，上万民众在伦敦抗议脱欧

退出关税联盟

伦敦仍打算退出欧洲关税联盟，以便使本国能与美国和中国这样的第三国达成自贸协议。为能在这种情况下仍避免在英属北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间实施边检，英国政府计划对来自第三国的进口征收不同关税：一种针对进入欧洲市场的商品；另一种针对在英国销售的商品。这一设想也在布鲁塞尔引起疑虑。

闭门会议结束后，梅首相强调指出，她的立场得到了内阁的坚定支持。她称，"经由详细讨论，内阁今天批准了我们与欧盟谈判的共同立场"。

英国政府内部迄今岐见纷呈，使与布鲁塞尔的谈判受到越来越大拖累。欧盟方面最近尚在抱怨，离退盟9个月，英国仍未能阐明一个清晰的谈判目标。

  • Container freight in England

    英国脱欧谈判谈什么？

    统一市场准入

    在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

  • Tourists walk past Big Ben in London

    英国脱欧谈判谈什么？

    公民权利

    欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

  • UK border control

    英国脱欧谈判谈什么？

    移民

    特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

  • Europol chief Rob Wainwright

    英国脱欧谈判谈什么？

    安全问题

    持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

  • Sterling notes

    英国脱欧谈判谈什么？

    离婚费

    布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

  • The European Court of Justice

    英国脱欧谈判谈什么？

    欧洲法律

    梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

  • A lake in Northern Ireland

    英国脱欧谈判谈什么？

    爱尔兰边界

    爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。

    作者: David Martin


凝炼/王凡（路透社、德新社）

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