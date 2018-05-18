脱欧之后怎么办 四大自由取其一？

经数月争议，英国内阁就退盟后与欧盟的关系达成了一些共识。根据该计划，“硬脱欧”的某些要点被清除。然而，这就够啦？
（德国之声中文网）承受重压的英国首相梅邀请岐见纷呈的内阁举行为期一天的闭门磋商。磋商会议在伦敦以北的乡间首相官邸契克斯（Chequers）召开。周五（7月6日）晚间，会议达成共识：退出欧盟后，英国仍愿意让商品交流继续与欧洲内部市场紧密相连，以避免使英国和欧洲大陆之间的过境贸易和运输链受到影响。根据所达成的共识，伦敦全面接受欧盟的规章和生产标准，制订一部"共同法规"，以确保落实相关设想。
欧盟公民入境受限
不过，依据闭门会议达成的共识，资本、劳动力和服务等另外三大自由将受限制。英方此举是为阻止非英公民无限入境，并在重要的服务领域走自己的道路。为此，英方情愿付出代价，银行和保险公司无法再不受限制地进入欧盟内部市场。
问题是，布鲁塞尔的欧盟领导机构是否会愿意这么做。迄今，欧盟一直强调，内部市场的四大自由（资本、劳动力、商品、服务自由流动）缺一不可，不能单个谈判。
退出关税联盟
伦敦仍打算退出欧洲关税联盟，以便使本国能与美国和中国这样的第三国达成自贸协议。为能在这种情况下仍避免在英属北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间实施边检，英国政府计划对来自第三国的进口征收不同关税：一种针对进入欧洲市场的商品；另一种针对在英国销售的商品。这一设想也在布鲁塞尔引起疑虑。
闭门会议结束后，梅首相强调指出，她的立场得到了内阁的坚定支持。她称，"经由详细讨论，内阁今天批准了我们与欧盟谈判的共同立场"。
英国政府内部迄今岐见纷呈，使与布鲁塞尔的谈判受到越来越大拖累。欧盟方面最近尚在抱怨，离退盟9个月，英国仍未能阐明一个清晰的谈判目标。
凝炼/王凡（路透社、德新社）
英国首相梅试图为退欧谈判注入新的动力，她在周五的相关演讲中强调，退欧之后英国必须和欧盟建立前所未有的自贸关系，不接受挪威和加拿大模式。此前欧盟抱怨过去几周的退欧谈判进展缓慢。 (02.03.2018)