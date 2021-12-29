脱欧一周年：英国人付出的代价值得吗？

（德国之声中文网）食品短缺，外国劳工离开，加油站无油可加。自从一年前英国脱欧过渡期--意在使英国顺利脱离欧盟--结束以来，英国正在经受预料中的挫折。

来自欧盟国家的卡车司机和其他工人的短缺让供应链危机雪上加霜，导致英国超市货架空空如也。在9月份的几周时间里，燃料供应排起了长队。在屠宰场里，成千上万的猪还在等着被宰杀和处理。

欧盟-英国有关贸易的新规则于2021年1月生效，它要求所有货物通行要提交长达4页的海关表格，肉类和奶制品还需另交特殊的卫生证书。其结果是，根据欧盟统计局(Eurostat)的数据，今年前10个月，英国对欧盟的出口下降了近15%，其中农产品出口降幅超过四分之一。

谁惹的祸，脱欧还是疫情？

新规生效之时，英国正经历新冠病毒德尔塔变种带来的疫情恶化，导致全国第三次封锁。英国政府坚持认为，脱欧与疫情对经济的影响不可分割，但是许多经济学家并不认同。

伦敦经济学院欧洲研究所研究员贝格（Iain Begg）告诉德国之声，"我们可以说，英国与欧洲大陆贸易的明显受损......与英国和世界其他国家的贸易并不同步。"

英国脱欧的目的是摆脱欧盟的官僚主义，但脱欧后增加的贸易文书非但没有让繁文缛节消失，反而增加了出口成本，使许多英国和欧盟的企业遭受重创。

特别是英国的一些小企业，称对欧盟的销售下降到了悬岩绝境。柴郡奶酪公司(Cheshire Cheese Company)的联合创始人斯普雷尔(Simon Spurrell)最近告诉《卫报》，脱欧贸易协议是 "所有政府能谈判出来的最大灾难"。一些欧盟零售商已经停止接受来自英国的订单。

贝格说："受繁文缛节影响的是小企业，而不是像尼桑这样的巨头。"他指的是日本汽车制造商尼桑公司。尽管英国脱欧存在不确定性，但尼桑已重新承诺在英国生产。

官僚主义不减反增

从2022年1月起，繁文缛节还将进一步变得更加严重，因为英国对来自欧盟的进口产品增加了新的文书工作，要求在货物装上火车或卡车前往英国之前必须提交。在过去的一年中，为了避免给企业带来更多的痛苦，该计划已经被推迟了三次。

令英国首相约翰逊雪上加霜的是，他的首席脱欧谈判代表弗罗斯特勋爵（Lord David Frost）本月辞职了。一些分析人士猜测，他的离职与约翰逊在压力之下在对欧盟的谈判中采取了妥协的姿态有关。

还有诸多 "未竟事宜"

贝格说，英国脱欧后的贸易协议留下了许多 "未竟事宜"，包括北爱尔兰、渔业和金融服务等。他告诉德国之声，伦敦金融城是英国经济的重要支柱，但在脱欧谈判中 "几乎被忽略了"。

伦敦金融城正试图获得与欧盟对等的待遇，即双方接受彼此的规则。但英国智库政府研究所（ Institute of Government）认为，目前不太可能达成永久性协议。

伦敦亚司特律师事务所（Ashurst）的格林（Jake Green）告诉《金融新闻》周刊，对银行和其他金融公司来说，英国脱欧在2022年 "将变得货真价实"。他说，过去12个月 "对所有人来说都有点像经过一道门廊"。

英国和法国之间关于捕鱼权的争论还将持续下去，而北爱尔兰议定书--一项避免英国所辖北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间出现硬边界的措施--只有在伦敦承认欧洲法院的贸易管辖权之后才会达成。

"对北爱尔兰来说，最好的结果是边界几乎不存在。"贝格告诉德国之声， "现在正朝着这个方向发展，但它永远不会百分之百做到，因为从逻辑上说你必须有一个边界。"

现在，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）接过英国脱欧谈判的重任。特拉斯要设法让执政的保守党内的疑欧派保持中立，不给谈判大方向添堵。

贝格说，约翰逊和前任谈判代表弗罗斯特故意让英国人"误解了德国对英国脱欧的立场"，认为柏林会在谈判遇到僵局时出手救场，以避免损害德国汽车制造商牺牲英国这个重要的出口市场。

贝格说，"不过，默克尔从未向他们（英国政府）伸出援手，我很怀疑新任总理肖尔茨的做法会有什么差别。"

"全球英国 "的概念不见成效

"全球英国（Global Britain） "--意思是脱欧将促进英国与世界其他国家的贸易--目前还没有展现任何积极效果。与美国的自由贸易协定仍然前途渺茫，特朗普连任失败之后更加困难；由于香港的政治紧张局势，与中国更紧密的贸易关系也暂时不必考虑。

虽然英国已经与日本、澳大利亚和新西兰达成了新的贸易协议，但贝格说 ，"这更像是这个问题：谁在乎？"因为这三个国家在英国的出口中只占很小的份额，"即使我们让这个份额翻倍，它们仍然很小。"

不过，英国脱欧后的对外贸易并没有导致一些末日预言般的噩梦发生。在英国结束了欧盟之间居民的自由流动之后，英国并没有损失50万个工作岗位，而是仍然存在严重的工人短缺问题。英国的房地产价格没有出现预言中的下跌18%，而是在今年创下历史新高--自2016年公投以来，上涨了20%以上。

还要再等八年，英国居民才能知道他们是否如专家预测的那样，在2030年人均减少收入4,300英镑。不过英国预算责任办公室（OBR）表示，自2016年公投以来，国内生产总值（GDP）已经降低1.4%。从长时期看，英国GDP可能比脱欧前走低4%。

重新入欧？没人想要再折腾了

贝格说，尽管媒体、政界和最近的民意调查中60%的受访者都认为英国脱欧进展 "很糟糕 "或 "比预期的更糟糕"，但英国重新加入欧盟的机会仍然像之前一样微乎其微。

"整个脱欧事件在英国政治中是如此痛苦，以至于我看不出有任何再来折腾一番的愿望。" 从欧盟方面来看，他也认为，"我看不出这会在一代人的时间内发生，更不用说在不久的将来了。"

这位伦敦经济学院的经济学家说，英国脱欧 "造成了巨大的困难。在面临众多紧迫问题的时候，浪费了欧盟国家大量的时间"。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。