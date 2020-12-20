 脱北者新年偷渡越境返回朝鲜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2022

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脱北者新年偷渡越境返回朝鲜

朝鲜人偷越边境前往中国或者辗转奔赴韩国的消息屡见不鲜，但是偷越重重武装的三八线从韩国前往朝鲜的事件却很少发生。今年1月1日，一名男子从韩国越境偷渡进入朝鲜。据证实，这名男子是一年多前从同一地点偷渡进入韩国的脱北者。

朝鲜半岛上的军事分界线是全球最为戒备森严的边境线之一

朝鲜半岛上的军事分界线是全球最为戒备森严的边境线之一

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“身手矫健”、“离奇越狱”、“悬赏70万”，朝鲜籍囚犯朱贤健的越狱以及他再次被捕在中国社媒上得到很大关注。有关其被捕细节和个人身世的消息也广泛流传。一些网友对他表示同情，另一些则指责这是“圣母病”。

中国警方称，他们已经成功抓捕了一名今年十月越狱逃脱的朝鲜籍囚犯。朱贤健令人惊奇的越狱经历，曾在社交媒体引起广泛关注。

自从十年前接替父亲金正日担任朝鲜最高领导人以来，他铲除了政治异己，发展了核设施，并且曾和美国总统面对面坐在谈判桌前。如今他必须带领朝鲜走出经济困境。

(德国之声中文网) 韩国联合参谋本部称，1月1日晚间21点20分左右发现偷渡者后，立刻在军事分界线非军事区的韩方一侧展开了搜索，但是士兵们并没能找到偷渡人员，而监控设备则发现，当事人已经成功越境。

联合参谋本部在一份声明中表示："我们确认，当事人在22点40分左右跨越了军事分界线，逃往了北方。"声明还强调，目前无法确认偷渡者是否还活着。1月2日早晨，韩国联合参谋本部向朝鲜方面发送消息，试图确认偷渡者的人身安全。但是朝鲜方面并未回复。

韩联社3日报道称，这名投奔朝鲜的男性于2020年11月在同一驻地偷渡进入韩国。这名脱北者向情报部门供述称，“自己曾是体操运动员，韩方调查人员为此安排两场示范检验真伪。据悉，该男子个子不高，体重50多公斤，能够轻松攀越3米高的边防护栏”。

报道称，这名男子在韩国从事保洁工作，经济上并不宽裕。去年12月30日起这名男子突然失联，但不涉及间谍行为。

报道还引述韩国军方和情报部门的消息称，“投朝人员安然无恙，在非军事区朝方一侧被3名朝军官兵带回朝鲜”。

韩国方面还表示，目前并未发现朝鲜军方有异常动向。

偷越边境在韩国也是违法行为。而朝鲜更是在2020年初新冠疫情刚刚在中国爆发时，就全面封锁了边境，开始执行异常严格的防疫措施。2020年夏天，朝鲜领导人金正恩更是宣布全国进入紧急状态，缘由则是一名"脱北者"又从韩国偷渡回了朝鲜，而这名偷渡者疑似出现了新冠病毒感染症状。

不过，朝鲜方面至今没有确认出现过任何新冠病毒确诊感染病例。

板门店的哨所

朝韩双方均派重兵在非军事区外驻守 图为板门店的哨所

朝鲜半岛上的军事分界线是全球最为戒备森严的边境线之一，全长248公里，两侧是总宽为4公里的非军事区，外侧还有地雷阵、铁丝网、陷阱等设施。朝韩双方均派重兵在非军事区外驻守，因此偷渡事件很少发生，从韩国偷渡前往朝鲜更是罕见。

2020年，一名韩国渔业官员在分界线遭到军人射杀，其遗体也被火化。朝鲜方面指责其非法越境。

(法新社、路透社、美联社)

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執政十年 站在十字路口的金正恩

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