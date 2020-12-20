脱北者新年偷渡越境返回朝鲜

(德国之声中文网) 韩国联合参谋本部称，1月1日晚间21点20分左右发现偷渡者后，立刻在军事分界线非军事区的韩方一侧展开了搜索，但是士兵们并没能找到偷渡人员，而监控设备则发现，当事人已经成功越境。

联合参谋本部在一份声明中表示："我们确认，当事人在22点40分左右跨越了军事分界线，逃往了北方。"声明还强调，目前无法确认偷渡者是否还活着。1月2日早晨，韩国联合参谋本部向朝鲜方面发送消息，试图确认偷渡者的人身安全。但是朝鲜方面并未回复。

韩联社3日报道称，这名投奔朝鲜的男性于2020年11月在同一驻地偷渡进入韩国。这名脱北者向情报部门供述称，“自己曾是体操运动员，韩方调查人员为此安排两场示范检验真伪。据悉，该男子个子不高，体重50多公斤，能够轻松攀越3米高的边防护栏”。

报道称，这名男子在韩国从事保洁工作，经济上并不宽裕。去年12月30日起这名男子突然失联，但不涉及间谍行为。

报道还引述韩国军方和情报部门的消息称，“投朝人员安然无恙，在非军事区朝方一侧被3名朝军官兵带回朝鲜”。

韩国方面还表示，目前并未发现朝鲜军方有异常动向。

偷越边境在韩国也是违法行为。而朝鲜更是在2020年初新冠疫情刚刚在中国爆发时，就全面封锁了边境，开始执行异常严格的防疫措施。2020年夏天，朝鲜领导人金正恩更是宣布全国进入紧急状态，缘由则是一名"脱北者"又从韩国偷渡回了朝鲜，而这名偷渡者疑似出现了新冠病毒感染症状。

不过，朝鲜方面至今没有确认出现过任何新冠病毒确诊感染病例。

朝韩双方均派重兵在非军事区外驻守 图为板门店的哨所

朝鲜半岛上的军事分界线是全球最为戒备森严的边境线之一，全长248公里，两侧是总宽为4公里的非军事区，外侧还有地雷阵、铁丝网、陷阱等设施。朝韩双方均派重兵在非军事区外驻守，因此偷渡事件很少发生，从韩国偷渡前往朝鲜更是罕见。

2020年，一名韩国渔业官员在分界线遭到军人射杀，其遗体也被火化。朝鲜方面指责其非法越境。

(法新社、路透社、美联社)

观看视频 02:39 執政十年 站在十字路口的金正恩

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。