脑洞大开！ 德语关于太阳的有趣谚语

Geh' mir aus der Sonne

“别挡着我的阳光！”这句话是古希腊著名哲学家狄奥根尼的名句。据说，当亚历山大大帝问他需要什么时，他回答的就是这一句：“只要你别挡住我的阳光”——因为他已拥有他想要的一切。当你想一个人呆着，不被打扰时，你就可以用上这句话。