 脑洞大开！ 德语关于太阳的有趣谚语 | 所有节目 | DW | 30.08.2022

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文化经纬

脑洞大开！ 德语关于太阳的有趣谚语

太阳孕育万物，给我们带来温暖和光明。带有 “太阳”的德语俗语有很多，这些谚语你都知道是什么意思吗？

  • Eine junge Frau mit Sonnenhut liegt auf einem Schwimmring im Wasser

    Sonne tanken

    德语中"tanken "是给汽车加油的意思，Sonne tanken把阳光和加油放在一起，就是用“阳光”给自己充电，也就是晒晒太阳，惬意地享受皮肤上的温暖的意思。

  • Person steht auf Düne bei Sonnenaufgang

    Sonne im Herzen haben

    这句话的直译是“心中有太阳”，听起来是不是很治愈？用它形容一个人就是说，此人性格阳光，乐观、积极向上。

  • Getreidefeld unter blauem Himmel

    Im März kalt und Sonnenschein, wird's eine gute Ernte sein

    这一句“三月晴冷，秋天丰收“是德国的一句关于庄稼的俗语。几个世纪以来，农民在日常耕作中总结出来许多农耕经验，用这些俗语来预测天气和庄稼的收成。看看三月的天气就可能预知秋天吗？这大概只有天知道，无论如何，在粮食危机的背景之下，希望今年是一个丰收年。

  • Regenbogen über einem Wald

    Auf Regen folgt Sonnenschein

    翻译过来就是“雨过之后是晴天”，它是一句励志的俗语。阳光总在风雨后，风雨过后见彩虹，黑暗的尽头就是黎明，都有这个意思。振作起来，一切都会好起来的！

  • Zwei Leute beobachten den Sonnenuntergang

    Geh' mir aus der Sonne

    “别挡着我的阳光！”这句话是古希腊著名哲学家狄奥根尼的名句。据说，当亚历山大大帝问他需要什么时，他回答的就是这一句：“只要你别挡住我的阳光”——因为他已拥有他想要的一切。当你想一个人呆着，不被打扰时，你就可以用上这句话。

  • Hirsche im Sonnenaufgang

    Die Sonne bringt es an den Tag

    这句话的意思是“阳光底下显出原形。”的确，纸包不住火，世上没有不透风的墙，事实终究是掩盖不了的。

  • Vestrahorn in Island, blaues Meer, Berg und Sonne .

    Das ist sonnenklar

    Klar是清楚的意思，把它和太阳连在一起是指，一件事情明明白白，一清二处，毫无疑问。在德语中还有一据有趣的表达和这句话意思相似——“Klar wie Kloßbrühe”，翻译过来就是“跟团子汤一样清楚”。

  • Mehrere Menschen schauen Sonnenuntergang an über Wolken

    Auf der Sonnenseite des Lebens stehen

    站在生活中阳光的一面，这也许是每个人的愿望。如果你的生活恰在阳光的沐浴之下，你就是一个幸运儿，会拥有幸福、满足和成功，总之，所有的好事都会向你奔来。


  • Eine junge Frau mit Sonnenhut liegt auf einem Schwimmring im Wasser

    Sonne tanken

    德语中"tanken "是给汽车加油的意思，Sonne tanken把阳光和加油放在一起，就是用“阳光”给自己充电，也就是晒晒太阳，惬意地享受皮肤上的温暖的意思。

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    Sonne im Herzen haben

    这句话的直译是“心中有太阳”，听起来是不是很治愈？用它形容一个人就是说，此人性格阳光，乐观、积极向上。

  • Getreidefeld unter blauem Himmel

    Im März kalt und Sonnenschein, wird's eine gute Ernte sein

    这一句“三月晴冷，秋天丰收“是德国的一句关于庄稼的俗语。几个世纪以来，农民在日常耕作中总结出来许多农耕经验，用这些俗语来预测天气和庄稼的收成。看看三月的天气就可能预知秋天吗？这大概只有天知道，无论如何，在粮食危机的背景之下，希望今年是一个丰收年。

  • Regenbogen über einem Wald

    Auf Regen folgt Sonnenschein

    翻译过来就是“雨过之后是晴天”，它是一句励志的俗语。阳光总在风雨后，风雨过后见彩虹，黑暗的尽头就是黎明，都有这个意思。振作起来，一切都会好起来的！

  • Zwei Leute beobachten den Sonnenuntergang

    Geh' mir aus der Sonne

    “别挡着我的阳光！”这句话是古希腊著名哲学家狄奥根尼的名句。据说，当亚历山大大帝问他需要什么时，他回答的就是这一句：“只要你别挡住我的阳光”——因为他已拥有他想要的一切。当你想一个人呆着，不被打扰时，你就可以用上这句话。

  • Hirsche im Sonnenaufgang

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    这句话的意思是“阳光底下显出原形。”的确，纸包不住火，世上没有不透风的墙，事实终究是掩盖不了的。

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