脑洞大开！ 德语关于太阳的有趣谚语

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太阳孕育万物，给我们带来温暖和光明。带有 “太阳”的德语俗语有很多，这些谚语你都知道是什么意思吗？
德语中"tanken "是给汽车加油的意思，Sonne tanken把阳光和加油放在一起，就是用“阳光”给自己充电，也就是晒晒太阳，惬意地享受皮肤上的温暖的意思。
这句话的直译是“心中有太阳”，听起来是不是很治愈？用它形容一个人就是说，此人性格阳光，乐观、积极向上。
这一句“三月晴冷，秋天丰收“是德国的一句关于庄稼的俗语。几个世纪以来，农民在日常耕作中总结出来许多农耕经验，用这些俗语来预测天气和庄稼的收成。看看三月的天气就可能预知秋天吗？这大概只有天知道，无论如何，在粮食危机的背景之下，希望今年是一个丰收年。
翻译过来就是“雨过之后是晴天”，它是一句励志的俗语。阳光总在风雨后，风雨过后见彩虹，黑暗的尽头就是黎明，都有这个意思。振作起来，一切都会好起来的！
“别挡着我的阳光！”这句话是古希腊著名哲学家狄奥根尼的名句。据说，当亚历山大大帝问他需要什么时，他回答的就是这一句：“只要你别挡住我的阳光”——因为他已拥有他想要的一切。当你想一个人呆着，不被打扰时，你就可以用上这句话。
这句话的意思是“阳光底下显出原形。”的确，纸包不住火，世上没有不透风的墙，事实终究是掩盖不了的。
Klar是清楚的意思，把它和太阳连在一起是指，一件事情明明白白，一清二处，毫无疑问。在德语中还有一据有趣的表达和这句话意思相似——“Klar wie Kloßbrühe”，翻译过来就是“跟团子汤一样清楚”。
站在生活中阳光的一面，这也许是每个人的愿望。如果你的生活恰在阳光的沐浴之下，你就是一个幸运儿，会拥有幸福、满足和成功，总之，所有的好事都会向你奔来。
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