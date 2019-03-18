脑洞大开？歧视亚洲女性？德建材广告遭炮轰

（德国之声中文网）德国家具建材超市Hornbach在推出一则商业广告后，受到社交媒体用户的一片批评。这则商业广告描述的是，几名白人男子在花园工作，随后他们脱掉带有汗臭的衣服--包括内衣，放在一个盒子里。

这则46秒的广告随后切换到一座灰色的城市，一名亚洲女性购买了一袋带有汗臭的衣服，打开后深呼吸。随后翻白眼，似乎被唤起情欲，背景声音则是一名女性的呻吟。

这则商业广告结束的广告语是："这就是春天的气息。"

社交媒体用户在推特上对这则广告做出严厉批评，有人称之为"种族主义、性别主义、反胃"。

一名推特用户Sun Un Gang写道："这名亚洲女性仅被作为工具，好让白人男顾客自我感觉良好。"

截至周四下午，网上发起的要求这家德国建材超市道歉并收回广告的联署活动已征集到超过1500个签名。

此外，在"#我被Hornbach了"的标签下，也有亚洲女性讲述在德国受到歧视和物化的经历。

Hornbach则为这则广告做出辩护，称并非种族主义。该公司在推特上写道："把这则广告看作对城市化加剧以及城市生活质量不断变差的反映吧。"

该公司还发帖登出GIF图片，上面是一名白人女性和白人男性打开袋子，闻了脏衣服后也作出狂热反应。据称这也是这次广告的一部分内容。但社交媒体用户指出，有白人男女的这部分内容并未出现在该公司的原始广告里面。