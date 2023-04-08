 脑机接口: FDA为Neuralink首次人体试验开绿灯 | 科技环境 | DW | 28.05.2023

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科技环境

脑机接口: FDA为Neuralink首次人体试验开绿灯

马斯克的“脑机接口”（Neuralink）公司表示，美国食品和药物管理局已经为其首次人体临床试验开了绿灯。这家成立于2016年的公司多次遭到美国联邦层面的调查。

有批评者警告，人脑被植入脑机接口设备会让自由和民主面临危险

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（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）的神经科技初创公司Neuralink（“脑机接口”）5月25日表示，美国食品和药物管理局（FDA）已为其首次人体临床试验开了绿灯，这是一个里程碑事件。在此之前，该项申请一直难以获得批准。

Neuralink在一条推文中说，FDA的首肯“代表了重要的第一步，终有一天我们的技术将帮助许多人。”

该公司没有详细说明这项研究的目标，只是说它还没有开始招募，很快就会有更多的细节。

马斯克设想通过大脑植入物来治疗一系列疾病，包括肥胖症、自闭症、抑郁症和精神分裂症，还希望实现网页浏览和心灵感应。去年年底，他说他对这些设备的安全性非常有信心，愿意将它们植入自己的孩子身上，成为舆论热点。

据路透社援引Neuralink的前任和现任员工称，自2019年以来，马斯克至少在四个场合预测Neuralink将开始人体试验。但实际上该公司在2022年初才开始寻求FDA的批准，FDA起初否决了其申请。

据Neuralink职员称，FDA当时向该公司指出了几个需要在批准人体试验之前解决的问题，主要问题涉及设备锂电池、植入物电线在脑内移动的可能性，以及在不损坏脑组织的情况下安全取出设备面临的挑战。

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成立于2016年的Neuralink公司曾多次面临联邦调查。今年5月，美国国会敦促监管机构调查监督该公司的动物测试小组是否存在粗劣和仓促的实验。同时，联邦交通部在单独调查，Neuralink是否在没有采取适当控制措施的情况下非法运输从猴脑中取出的芯片上的危险病原体。Neuralink还在接受美国农业部监察长办公室的调查，原因是其可能存在违反动物福祉的行为。

目前，Neuralink公司没有就这些调查回应路透社的置评请求。

除了Neuralink，还有一些公司也在研究脑机接口的课题。去年7月，微软公司创始人盖茨以及亚马逊创始人贝佐斯投资的Synchron公司宣布，成为第一家将芯片植入美国病人大脑的公司。

（路透社，法新社）

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