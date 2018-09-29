能量饮料——儿童的大敌

（德国之声中文网）英国皇家儿科和儿童健康学院的沃伊纳（Russel Viner）说，由于糖和咖啡因的含量过高，儿童不宜饮用能量饮料。
沃伊纳表示，无论如何富裕国家的儿童在日常生活中已经摄入过多的糖和卡路里。因此再给儿童额外增加能量是否必要值得怀疑。
能量饮料和软饮料中的高糖含量导致全世界儿童肥胖症的增加。
咖啡因在世界各地被用作清醒剂，可引起焦虑和睡眠问题。在儿童中，它还可能导致行为障碍并影响大脑发育。
沃伊纳说，儿童通过健康的饮食、足够的睡眠和体育活动，最重要的是通过与他人的互动就能获得足够的能量。
沃伊纳主张英国像其它国家那样禁止给儿童出售能量饮料。
此外，能量饮料和软饮料不仅有导致儿童肥胖的风险，而且也会给成人造成肥胖、心悸和失眠。
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你为什么不应该多吃糖
糖让你上瘾
至少对于超重人群而言，大脑对糖的反应类似于其对酒精、毒品的反应，会分泌更多的多巴胺。
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你为什么不应该多吃糖
糖让你发胖
糖在身体里转化为脂肪的速度是淀粉的2至5倍，这就是说，吃糖更容易长肉！果糖分子要额外通过肝脏代谢，在过剩的情况下容易导致脂肪肝。这又能导致胰岛素抵抗以及2型糖尿病。
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你为什么不应该多吃糖
糖会影响你的肠道菌群
健康的肠道菌群帮助肠道消化，保护肠道不受有害细菌侵袭。然而肠道里的糖越多，就越容易产生更多的有害菌。真菌和寄生物都喜欢多糖的环境。此外，糖也让你更容易胀气、便秘、腹泻。
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你为什么不应该多吃糖
糖会削弱你的免疫系统
摄糖量过高，会降低免疫系统的抗病毒能力。刚吃下去，你的免疫系统就被削弱了40%。此外，糖也会耗损你体内的维生素C，而白血球对抗细菌、病毒时就需要维C。此外，糖还让你的身体更易受感染。
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你为什么不应该多吃糖
糖增加你的患癌几率
恶性肿瘤细胞在繁殖时需要很多糖。哈佛医学院的国际专家队伍对糖在癌细胞生成中的作用进行了研究，并推测：在一些情况下，高摄糖量让癌细胞得以出现。专家建议大家尽量少吃糖。
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你为什么不应该多吃糖
糖让你更快衰老
这其中的罪魁祸首是糖基化，也就是在酶的控制下，蛋白质或脂质分子附加上糖类分子的过程。其结果是：糖类分子会附着在胶原蛋白纤维上，让其变硬、老化，排毒能力下降，导致细胞更快衰老。
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你为什么不应该多吃糖
吃糖让你更好斗
吃糖更多，更容易有好斗的倾向。我们已经知道，孩子们的“注意力缺失过动症”（ADHD）会受到糖的影响：吃糖更多，他们就更难集中精神，更加多动。
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你为什么不应该多吃糖
吃糖让你更容易老年痴呆
研究显示，摄入太多的糖增加患阿兹海默症的风险。2013年的一份研究报告显示，糖尿病人常见的胰岛素抵抗和高血糖与患阿兹海默症相关。
作者: Marita Brinkmann