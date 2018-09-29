能量饮料——儿童的大敌

（德国之声中文网）英国皇家儿科和儿童健康学院的沃伊纳（Russel Viner）说，由于糖和咖啡因的含量过高，儿童不宜饮用能量饮料。

沃伊纳表示，无论如何富裕国家的儿童在日常生活中已经摄入过多的糖和卡路里。因此再给儿童额外增加能量是否必要值得怀疑。

能量饮料和软饮料中的高糖含量导致全世界儿童肥胖症的增加。

咖啡因在世界各地被用作清醒剂，可引起焦虑和睡眠问题。在儿童中，它还可能导致行为障碍并影响大脑发育。

沃伊纳说，儿童通过健康的饮食、足够的睡眠和体育活动，最重要的是通过与他人的互动就能获得足够的能量。

沃伊纳主张英国像其它国家那样禁止给儿童出售能量饮料。

此外，能量饮料和软饮料不仅有导致儿童肥胖的风险，而且也会给成人造成肥胖、心悸和失眠。