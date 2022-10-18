为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
德国正在实行的“能源转型计划”（Energiewende），是一项国家能源系统改革战略，目标是减少德国的能源消耗总量，并最终退出核能使用。
德文“Energiewende”能源转型已经成了被英文媒体广为直接引用的新名词，德国计划到2050年使可再生能源比重增至80%。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从坚定退核即将大功告成到走回头路考虑重拾核电。核能在德国走过了跌宕起伏的道路。
由于能源价格上涨以及能源安全受到威胁，日本政府正在制定重返核能的计划，内容包括延长现役核反应堆的使用期限以及建造采用新型技术的核电站。
热浪席卷法国，高温已持续数月。法国电力的70%来自核能，而目前核电厂正承受着巨大压力，环保与发电很难两全。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定退出核能发电。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，核能发电很有可能被重新提上议事日程。
韩国总统尹锡悦着意大力推进韩国核能工业发展，这与前任文在寅时期推行的“去核电”政策背道而驰。不过这一政策转变在韩国国内并非只遭遇批评之声。
欧洲议会的最新投票结果将天然气和核能都列为可持续能源。环保组织和欧洲一些议员批评这种分类是为化石能源和核能“洗绿”。
根据多年前的计划，德国目前还在运营的三座核电站将在今年年底前关闭。随着能源价格全面推高通货膨胀率，德国政界正在思索一切能够抑制物价的手段。然而，即便在执政党内部，重启核电也是极具争议的爆炸性话题。
本周日（6月5日），俄罗斯对基辅进行了一连串导弹袭击。乌克兰国家核能发电公司称，俄罗斯一枚导弹以极低高度飞过乌克兰南部的一座核电站。
访美前夕，以色列防长甘茨称，伊朗“距离积累足以制造首颗核弹所需的裂变材料已经只有几周的时间”。据悉，伊朗核问题将成为以美双方此次讨论的重点。
乌克兰国家核能发电公司警告说，俄罗斯的入侵会造成核灾难。联合国秘书长古特雷斯访莫斯科，呼吁迅速停火并结束乌克兰战争。美国国防部长奥斯汀承諾傾全力幫助烏克蘭，支持「反击俄罗斯的帝国侵略」。
核能倡导者惯常的说法是：“反核能就是反气候保护”。在核能问题上，目前争议激烈。但数字怎么说？核能真能提供摆脱气候危机的出路？
正如所期，欧盟委员会决定给核能和天然气贴上“绿色标签”，引起广泛批评。坚决反对核能的德国政府称，核能洗绿是一个“大错误”。
新年伊始，欧委会一项有关所谓能源分类的提案就激起批评声浪和激烈讨论。按照该草案，在特定条件下投资天然气和核电将被视为投资可持续性的绿色能源。德国三党联盟政府将对该提案做出何种反应？
核电和天然气是否有资格成为绿色能源？欧盟内部对此一直存在争议。然而，在2021年最后几个小时，欧盟委员会悄悄向成员国分发了该项提案的文本。德国新政府已表示不支持该项动议。
淘汰核电的倒计时：2021年的最后一天，许多人忙着和朋友家人相聚迎接新的一年到来。这同时也是德国其中三座核电站运行的最后一天。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式