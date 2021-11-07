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德国正在实行的“能源转型计划”（Energiewende），是一项国家能源系统改革战略，目标是减少德国的能源消耗总量，并最终退出核能使用。
德文“Energiewende”能源转型已经成了被英文媒体广为直接引用的新名词，德国计划到2050年使可再生能源比重增至80%。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。
专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。
北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。
切尔诺贝利核电站泄漏事故35年后，该地区很多地方仍是“鬼城”。不过，每年也有好奇的游人前来参观。
伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
核电能帮助我们实现气候目标吗？《世界核工业现状报告》的主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）在接受德国之声采访时给出否定答案，并解释其中原因。
十年前，日本福岛发生严重反应堆事故，这直接导致德国走上永远告别核电之路。出于气候保护考虑，其它国家却在核电中见到新机遇。
电池技术发展缓慢、温室气体减排又迫在眉睫。面对这种窘境，工业界将目光投向了氢能源。氢气在燃烧时，排出的尾气只有水蒸气，是一种清洁能源。然而，生产氢气的过程，却并不一定清洁。
警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。
德国联邦议院通过了针对弃煤的法案。这意味着，德国最晚2038年将不再使用煤炭能源。对于环保主义者而言，这个宽限期太长了。
2020年台湾总统大选第三轮电视政见发表会上，国民党总统候选人韩国瑜指责蔡英文执政3年半来，能源政策完全走偏。他说连德国都决定重新思考，退出核能是正确还是错误的。不过，在退出核能的问题上德国真的重新做考虑了吗？
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