德国正在实行的“能源转型计划”（Energiewende），是一项国家能源系统改革战略，目标是减少德国的能源消耗总量，并最终退出核能使用。

德文“Energiewende”能源转型已经成了被英文媒体广为直接引用的新名词，德国计划到2050年使可再生能源比重增至80%。