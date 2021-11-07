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能源转型

德国正在实行的“能源转型计划”（Energiewende），是一项国家能源系统改革战略，目标是减少德国的能源消耗总量，并最终退出核能使用。

德文“Energiewende”能源转型已经成了被英文媒体广为直接引用的新名词，德国计划到2050年使可再生能源比重增至80%。

13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

欧盟的难题：核电是绿色能源吗？ 07.11.2021

在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
Thema Regionalwissenschaften China. Bild 2: Schriftzeichen pauken. Beschreibung: Schriftzeichen, Betonungen, Umschrift - Chinesisch lernen ist eine große Herausforderung Die Rechte der Bilder 1-3 liegen bei mir im Auftrag der Deutschen Welle, die Rechte für Bild 4 liegen bei Josephine Kummer bzw. privat, Nina Treude.

德语媒体：孔子学院与他人嫁衣  05.11.2021

德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

英媒再爆中国新武器试验细节 拜登表示忧心 21.10.2021

英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
Former Japanese Foreign Minister Fumio Kishida speaks after being announced the winner of the Liberal Democrat Party leadership election in Tokyo, Japan September 29, 2021. Carl Court/Pool via REUTERS

自民党新总裁岸田文雄有哪些内政外交主张？ 29.09.2021

9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
July 28, 2016*** Hinkley Point nuclear power station plans. Excavators move earth near to the proposed site of Hinkley Point C Nuclear power station Picture date: Thursday July 28, 2016. See PA story ENERGY Nuclear. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:28179418 | picture alliance/empics/A. Matthews

英媒：英国欲将中广核踢出核电项目 26.09.2021

英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。

中国是否刚刚迎来了核能新未来？ 24.09.2021

专家们认为，有一种更清洁、更安全、更好的方式获取核能。而中国有可能成为第一个实现这一目标的国家。

22.07.2020, China, Peking: Wang Wenbin, Chinas Außenamtssprecher, gestikuliert im Außenministerium vor der Presse. Nachdem die USA die Schließung des chinesischen Konsulat in der texanischen Stadt Houston angeordnet haben, spricht er von einem «ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt». «Wir fordern die USA auf, ihre falsche Entscheidung sofort zurückzuziehen», sagte er weiter. «Anderenfalls wird China eine legitime und notwendige Reaktion geben.» Nach Angaben in Staatsmedien wurde den Diplomaten nur 72 Stunden gegeben, die USA zu verlassen. Foto: Liu Zheng/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

北约警告中国核威胁 北京:双标 08.09.2021

北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。
12.05.2021 President Joe Biden delivers remarks about COVID vaccinations in the South Court Auditorium at the White House, Wednesday, May 12, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

力抗中国 美加强核武现代化 28.05.2021

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Visitors wait in line to buy snacks and souvenirs at a souvenir shop next to the Dytyatky checkpoint after a tour in the Chernobyl exclusion zone on June 7, 2019. - HBOs hugely popular television series Chernobyl has renewed interest around the world on Ukraines 1986 nuclear disaster with authorities reporting a 30% increase of tourist demands to visit the affected area and tourist operators forecasting that number of tourists visiting the site may double this year up to 150.000 persons (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 26.04.2021

切尔诺贝利核电站泄漏事故35年后，该地区很多地方仍是“鬼城”。不过，每年也有好奇的游人前来参观。
VIENNA, AUSTRIA - APRIL 06: Enrique Mora (2nd L), Deputy Secretary-General of EEAS, Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi (4th L) and representatives of the European Union and Iran attend the Iran nuclear resume talks at the Grand Hotel in Vienna, Austria on April 06, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency

伊朗与世界大国就重启核协议进行「建设性」会谈 07.04.2021

伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
***ACHTUNG: Bild nur für die mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Gero Rueter Atomindustrieexperte Mycle Schneider. Er ist Herausgeber vom jährlich erscheinenden World Nuclear Industry Status Report (WNSIR). Der WNISR ist ein unabhängiges Referenzwerk zur Entwicklung der globalen Atomkraftwerksindustrie. Schneider hat an zahlreichen Universitäten und Ingenieurschulen gelehrt und arbeitet als unabhängiger Berater für Regierungen und internationale Organisationen auf der ganzen Welt und lebt in Paris. 1997 bekam er den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award). Rechte: Nina Schneider

专访：“核电使气候危机恶化！” 21.03.2021

核电能帮助我们实现气候目标吗？《世界核工业现状报告》的主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）在接受德国之声采访时给出否定答案，并解释其中原因。
Workers walk near No. 2 and No. 3 reactor buildings at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan March 1, 2021. Picture taken March 1, 2021. REUTERS/Sakura Murakami

福岛核灾难——德国能源转型导火索 14.03.2021

十年前，日本福岛发生严重反应堆事故，这直接导致德国走上永远告别核电之路。出于气候保护考虑，其它国家却在核电中见到新机遇。

氢能源有多么清洁? 11.02.2021

电池技术发展缓慢、温室气体减排又迫在眉睫。面对这种窘境，工业界将目光投向了氢能源。氢气在燃烧时，排出的尾气只有水蒸气，是一种清洁能源。然而，生产氢气的过程，却并不一定清洁。
ARCHIV - 06.09.2018, Bayern, Wackersdorf: Der ehemalige Landrat des Landkreises Schwandorf, Hans Schuierer (SPD), aufgenommen während eines Interviews. Foto: Timm Schamberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

反核运动（下）：一位支持抗议者的县长 24.08.2020

警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。
16.01.2020, Niedersachsen, Hohenhameln: Die Sonne geht hinter dem momentan still stehenden Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine auf. Deutschland soll bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle aussteigen. Das Steinkohlekraftwerk Mehrum war zuletzt immer wieder wegen niedriger Strompreise nicht ans Netz gegangen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

德国最晚2038年弃煤 环保主义者: 太晚了 03.07.2020

德国联邦议院通过了针对弃煤的法案。这意味着，德国最晚2038年将不再使用煤炭能源。对于环保主义者而言，这个宽限期太长了。
***Archivbild*** Atomkraftwerk Grundremmingen, in Abenddaemmerung mit leuchtendem Stopschild im Vordergrund, Deutschland, Bayern, Grundremmingen | nuclear power station, Germany, Bavaria, Grundremmingen | Verwendung weltweit

德国政府:对待核能态度没有改变 30.12.2019

2020年台湾总统大选第三轮电视政见发表会上，国民党总统候选人韩国瑜指责蔡英文执政3年半来，能源政策完全走偏。他说连德国都决定重新思考，退出核能是正确还是错误的。不过，在退出核能的问题上德国真的重新做考虑了吗？
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