核聚变——人类正在实现无限能源的梦想吗？

在未来，人类将如何满足对能源的需求？真的存在取之不尽用之不竭的能源吗？美国研究人员似乎朝着这个梦想迈进了一步。他们在核聚变（核融合）方面取得了突破，让产生的能量超过了消耗的能量。