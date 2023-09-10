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德国正在实行的“能源转型计划”（Energiewende），是一项国家能源系统改革战略，目标是减少德国的能源消耗总量，并最终退出核能使用。
德文“Energiewende”能源转型已经成了被英文媒体广为直接引用的新名词，德国计划到2050年使可再生能源比重增至80%。
在今年4月关停了德国境内最后三座核电站之后，德国第二季度进口电力总量创下纪录。此外，由于能源价格上涨和经济景气下滑等因素的影响，上半年德国电网提供的电力减少了6.9%。
日本核廢水排海在中國引發強烈反彈，但有科學家指，中國作為「世界第三大核電國」，其核電廠排放廢水的氚含量，「比福島核電廠排放的氚含量還要高」。中方則認為，核災污水與核電廠正常運行所排放的水有根本區別。
瑞典气候与环境部长宣布，瑞典将大力发展核电以满足国内电力需求。她表示，斯德哥尔摩政府正全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。
法国正在寻求小型、自给自足的绿色电力项目来解决其能源困境。倡导者称，此举可使电力生产民主化，同时减少对化石燃料和外国能源的依赖。
德国关闭了所有核电站，但后续得处理还需要投入大量时间和金钱。拆除核电站的成本有多高？
德国最后三座核电站最终将于本周六（4月15日）寿终正寝。与此同时，世界上很多国家依然对核能充满信心，视之为应对气候变化的无碳能源。
俄罗斯导弹14日袭击斯洛维扬斯克的居民楼之后，泽连斯基称其为“邪恶的国家”。与此同时，普京签署一项新法，允许通过电子文件发送征兵通知，让俄罗斯人更难逃避兵役。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定2023年4月15日是退出核能的日子。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，告别核能的决定是否明智引发广泛讨论。
普京在接受采访时表示，向基辅输送武器的西方国家也能视为「某种程度上参与冲突」的帮凶。至于近期有关中国可能会提供「致命性支持」的传言，乌克兰军情局表示，目前俄罗斯没有来自中国的武器援助。
在未来，人类将如何满足对能源的需求？真的存在取之不尽用之不竭的能源吗？美国研究人员似乎朝着这个梦想迈进了一步。他们在核聚变（核融合）方面取得了突破，让产生的能量超过了消耗的能量。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从俄乌战争能源告罄给核能带来一线生机，到2023年4月15日坚定退核。核能在德国走过了一条跌宕起伏的道路。
由于能源价格上涨以及能源安全受到威胁，日本政府正在制定重返核能的计划，内容包括延长现役核反应堆的使用期限以及建造采用新型技术的核电站。
热浪席卷法国，高温已持续数月。法国电力的70%来自核能，而目前核电厂正承受着巨大压力，环保与发电很难两全。
韩国总统尹锡悦着意大力推进韩国核能工业发展，这与前任文在寅时期推行的“去核电”政策背道而驰。不过这一政策转变在韩国国内并非只遭遇批评之声。
欧洲议会的最新投票结果将天然气和核能都列为可持续能源。环保组织和欧洲一些议员批评这种分类是为化石能源和核能“洗绿”。
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