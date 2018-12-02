能源转型：波兰能否与煤炭"说分手"？

（德国之声中文网）波兰对煤炭的热爱可以追溯至上世纪。数十年来，煤炭是波兰依赖的重要能源：采煤行之有年，而且煤炭价格低廉。过去的年代中，环境问题一直是无足轻重的议题。但情况正逐渐发生转变。

1989年铁幕倒下，当时煤炭占波兰能源结构的100%。近40年后的今日，其它能源的使用占波兰能源组合的20%，该国的风力发电运营商声称，波兰所装设的风机已经超越丹麦。

波兰官方计划在2030年前将煤炭的使用降低至能源总量的60%。对于长年将煤炭作为经济重心的波兰而言，这样的目标可谓重大转型。然而，随着现有煤矿中的煤储量逐渐降低，多数发电站在本世纪中期之前就该被淘汰，环保人士认为政府的目标只是再次对煤炭"示爱"。

政府补贴

波兰的燃煤发电站长久以来依靠政府补助。根据国际可持续发展研究院（IISD），低质量煤炭以及平均年龄至少30年的陈旧发电厂，意味着整个行业必须仰仗补贴才能有盈利。

总部位于华沙的领英智库（WiseEuropa）在2017年曾发表报告指出，从1990年至2016年，波兰每年花费22.8亿欧元支持煤炭产业。再加上卫生及气候相关开支，领英智库估计波兰公民每人每年平均必须为其支付450欧元。

如今随着碳定价的飙升--单是2017年便升高三倍，空气污染的代价越来越高。与此同时，可再生能源的价格正在下降，成本竞争力随之提高。

今时今日，在选择廉价与可靠的能源之际，还必须考虑气候保护议题，后者已经是能源政策的核心支柱。PGE波兰能源集团股份公司的策略部门主管莫拉维卡（Monika Morawiecka）对德国之声表示："可再生生源价格的下降使我们能一次就达到这三个目标。"

施压下的改变

波兰人对空气品质低劣以及气候污染的抗议已经使有关单位正视环境议题。顾客的不满则带来更直接的影响。莫拉维卡表示，一名出口能源至全球的PGE顾客曾对她说："你知道吗，顾客现在还很客气的提问，不过几年之内他们就会明确要求我管理好碳足迹。如果我做不到，他们不会再找我进货。"

基于经济考量以及在欧盟针对空气污染的施压下，能源供应商正力图做出改变；与此同时，环保人士认为政府的努力远远不足。

绿色和平组织波兰办公室的能源专家奥尼维斯卡（Anna Ogniewska）毫不留情地批评道："实际上，波兰政府所做的只是支持煤炭。"

她表示，波兰对欧盟表达了对绿色能源的支持，但转头便计划开采新矿场和兴建发电站，几乎无心促进可再生能源发展。

拖泥带水的分手

无论波兰是否做好准备，或许仍将被迫与煤炭分道扬镳。因为波兰的褐煤储量据估计在2030年就会告罄。尽管硬煤的储量或能再坚持一段时日，但也仅此而已。

与此同时，波兰社会已出现准备转型的迹象。采矿曾经是一个人们常选择的职业，如今不再盛行。据任职于卡托维兹欧洲中心科技园区（Euro-Centrum）的能源顾问毕亚拉斯（Patryk Bialas）称，波兰的年轻世代更偏好在可再生能源领域就业。

在煤炭逐渐式微的同时，波兰的能源需求却每年增加1.2%，清洁能源已经是未来趋势，波兰必须尽早制定因应策略。与2016年相比，2017年的天然气发电量增加了20%；自2013年以来，陆上风力发电比例翻了近一番。

根据波兰为2040年起草的能源政策，该国的目标是在2030年前使可再生能源占能源消费总量的21%。但环保人士批评，政策未将陆上风力发电纳入计划是错误决定。

寻找替代方案

天然气较煤炭更清洁也更具灵活性，是不稳定的可再生能源良好的搭配选项。但考虑到多数天然气必须依赖俄罗斯出口，波兰环境部副部长、《联合国气候变化框架公约》第24届缔约国大会（COP24）主席库尔提卡（Michal Kurtyka）表示，实现能源来源多元化至关重要。

"正因如此，波兰与挪威和丹麦都有合作。"

未来挪威将能通过波罗的海管线项目（Baltic Pipe Project）将天然气输送至波兰市场。离岸风力发电也在波兰的规划中。波兰能源大厂PGE是该国最大的风力发电投资方，该公司正开发三个离岸风力发电项目，首个发电站将在2025年到位。

可持续能源基金会（Foundation for Sustainable Energy）认为，波兰在波罗的海的离岸风力发电装置容量可在2030年底前达到4兆瓦，2035年增至8兆瓦。

太阳能对波兰而言是新的能源方案，但或能在夏季民众大量使用冷气的用电高峰期时供给民生用电。绿色和平组织则认为，设置风力和太阳能发电设施仍存在限制，政策却未提供助力。

此外，朝可再生能源迈进存在庞大政治风险。波兰政府严重担忧失去来自西里西亚采矿地区的选票，西里西亚在全国选举中是决定胜负的重要地区。

根据计划，核能在波兰的能源结构中也将占有一席之地。直至2040年，核能将占波兰发电量的15%以上。但如何达成这个目标仍是未知数。

追随邻国的脚步

与其支持可再生能源，波兰政府更倾向将"碳中和"作为主要策略，通过实验性的碳封存技术以及发展永续森林管理，在碳排放与碳截存之间取得平衡。

波兰对煤炭执着不肯放手的另一个原因在于：同侪压力。波兰与邻国德国对于煤炭拥有相同的热情。

人们经常将波兰与污染大国和依赖煤炭画上等号，而德国却早已被视为环保的领头羊。事实上，德国还是能源转型的先驱。不过德国的环保形象因为迟迟无法彻底告别煤炭而受损。波兰辩称，如果德国能持续使用煤炭，波兰为何不能？

迄今德国和波兰依旧是欧盟最大的燃煤发电国。德国大力扩张可再生能源容量，努力消除告别煤炭所造成的社会和经济冲击。PGE的策略部门主管莫拉维卡表示，波兰正兴致勃勃地跟随德国的脚步前行。

数据可视化图表由Gianna Grün制作

本文作者Irene Banos Ruiz前往波兰旅费由Clean Energy Wire and Forum Energii提供