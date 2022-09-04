能源吃紧不退核了？德国延长核电站运营期限

（德国之声中文网）德国剩下的3座核电站中，有两座将作为紧急储备至2023年春季。联邦经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）在公布第二次电网压力测试结果时作此表示。这两座核电站是分别位于巴伐利亚州和巴登符腾堡州的伊萨二号（ Isar 2）和内卡韦斯特海姆（ Neckarwestheim ）核电站。哈贝克称，计划让这两座核电站处于待命状态至2023年4月中旬，以在必要时并入2022/23年冬季德国南部电网。

根据第二次电网压力测试结果， "电力系统在2022/23年冬季出现以小时计算的危机情况的可能性很小，但不能完全排除"。就此，哈贝克对媒体表示："我们不能寄希望于出现最好的局面，而必须准备好应对最遭情况。"

与此同时，这位绿党籍政治家强调，现届联合政府恪守核淘汰立法：不延长核电至今冬之后，"不会填充新的燃料棒，2023年4月中旬亦是储备期终点。"

数月来，因俄罗斯减少供应天然气，以及能源价格急剧上升，德国国内就是否应延长剩下的3座核电站运行期出现激烈争议。根据原定终止核电时间表，位于下巴伐利亚州的伊萨尔2号、下萨克森州（ Niedersachsen ）的埃姆斯兰（ Emsland ）核电站和巴-符州的内卡韦斯特海姆2号应于今年年底不可逆转地退出电网。

位于海尔布隆（ Heilbronn ）附近的内卡韦斯特海姆核电站计划保留到2023年4月

法德能源伙伴关系

面对目前能源危机，巴黎和柏林新近达成互助协议。法国总统马克龙在与德国总理肖尔茨通电话后宣布，法国可向德国供应天然气，作为交换，在必要情况下，德国向法国供应电力。他说："德国需要我们的天然气，我们需要欧洲其它国家、特别是德国的电力。"

一段时间来，核电站的一波检修和超期保养导致法国电力生产减少，价格上涨。此外，今夏的高热迫使靠河水冷却的核电站减少生产，以不致使水温进一步增高。

不仅是反对党基民盟/基社盟，而且，参与联合执政的自民党也要求延长核电站运行期。本周一（9月5日），该党主席、现任联邦财政部长林德纳呼吁，应允许剩下的3座核电站继续运行。他在《南德意志报》上表示："此时，应利用一切可能的手段为民众和企业降低电价。" 在大多数绿党人士那里，拒绝核能则属于其长期坚持的核心政治信条。

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。