能源危机雪上加霜 中国出现柴油紧缺

（德国之声中文网）经历了缺电、煤荒之后，中国又出现柴油荒。根据中国财新网报道，近日中国多地柴油紧缺，加油站限量加油，柴油价格一路攀升。该媒体指出，柴油价格自9月份以来，短时间内迅速上涨。根据中国大宗商品交易服务商“金联创”10月22日公布的数据，山东地方炼厂柴油单价从9月初约5500元/吨，上涨至约8600元/吨，短时间上涨了55%。

财新援引一名河北石家庄的卡车销售人士表示，当地加油站给卡车限加柴油100升，而整车加满需要1000升左右。安徽阜阳的一位卡车司机也表示，油价特别高“阜阳加油站普遍都不给加油。” 澎湃新闻也报道，受柴油需求攀升，柴油价格上涨因素影响，多地柴油供应趋紧，部分地区民营加油站已出现限量、控量销售。

《证券日报》采访内蒙古赤峰市一家加油站，对方也表示：“这几天我们加油站没有零号柴油可加，进价太贵了。”该媒体指出，导致柴油紧缺的一个原因是煤炭缺少的“连锁反应”。

近日，中国出现了缺电危机，多地限电停电，情势严峻。全国性煤炭紧缺是导致供电紧张的一个主要原因。面对中国的限电措施，有一些不愿停工或减产的工厂购买柴油发电机，导致柴油发电机的火爆销售。此外分析人士认为，柴油价格快速上涨也是受国际原油价格上涨驱动，另外地炼企业开工率不足、北方进入收割季用油需求增加等等也是导致柴油紧缺的原因。

多地加油站限量加油的消息在新浪微博上也引起关注，一些在运输公司上班的人士纷纷留言表示自己所在的地区也发现了限油的情况，有网友表示“青岛这面卡车加油也有点难”。有人说：“ 我们耕地的拖拉机也只能加100元”。也有人表示“我们这也是，柴油限量供应只给加100-300元，不够跑个短途的。”有些人发表评论感叹道：“我等韭菜咋整，才能让日子不辣么艰难”有网友评论说：“限电的负面效应传导到终端产品上了”还有人联想到了即将到来的双十一：“怎么是缺油？双11要泡汤了？”

财新指出，缺少柴油的现象可能要持续几个月。中国官媒新华社本周三（10月27日）报道，中国石化表示今年11月排炼厂满负荷生产，初步安排国内柴油供应比去年同期增长29%。

（综合报道）

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