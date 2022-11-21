能源危机救兵 德国LNG码头开幕

（德国之声中文网）德国于周六（12月17日）举行其首个液化天然气（LNG）码头的开幕仪式，在总理肖尔茨以及其他政府官员的见证下，德国迎来位于下萨克森州城市威廉港（Wilhelmshaven）的第一个LNG码头，这将能供应每年6%的天然气用量。

由于失去俄罗斯的能源供应，德国不得不加快脚步，紧锣密鼓地完成LNG码头的建设，便于以海运方式进口经冷冻变成液态形式的天然气。

在短短几个月内，德国建造了一条26公里长的连接管道和一个新码头。明年年底前，德国还将在布鲁斯比特尔（Brunsbüttel）、斯塔德（Stade）和卢布明（Lubmin）建造四个码头。

下周起开始运作

肖尔茨出席了在FSRU船（天然气载运船）Höegh Esperanza号上举行的开幕仪式，船上已经装载了来自尼日利亚的液化天然气，将自下周开始把货船运送的液化天然气转化为气态，并输入德国气网供使用。 Höegh Esperanza号由德国政府租用，能源公司Uniper代表德国与合作伙伴公司一起经营LNG码头。

天然气载运船Höegh Esperanza号是LNG码头的核心

肖尔茨向《南德意志报》表示，他将在明年推进更多的LNG码头的建设，并希望与其他国家签署更多的液化天然气供应合同。据他指出，此后来自挪威、美国、海湾地区和荷兰的天然气也将确保德国在2023/24年冬季的能源供应。

BDI：不要过度乐观

若依照肖尔茨所说，德国能获得足够的液化天然气供应，那么从明年开始，这些码头可以每年提供300亿立方米的天然气，相当于德国天然气总需求的三分之一。不过，德国联邦工业协会（BDI）则警告说，不要过度乐观：即使有了新的码头，天然气短缺的警报也还没解除。 BDI主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）强调，企业和民众应继续节约使用能源。

现实和理想

目前德国已经与卡塔尔签订了液化天然气供应威廉港码头的合同，但交货时间要到2026年才开始。多数的供应商希望签订长期合同，但德国政府则不希望被合同束缚，因为德国政府的目标是在2045年之前摆脱化石燃料、实现气候中性。

威廉港的LNG码头建设受到许多环境和气候保护活动家的批评，不过德国经济部长哈贝克则保证，一切都将以达到气候目标的方式来建设。他表示：如果没有这些终端，德国很有可能面临天然气短缺的局面，「我们在最大的压力下采取行动，以确保德国的供应安全」。

（法新社、德广联、德新社、南德意志报）

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