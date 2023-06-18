能源危机或促使人类提前挥别石油

（德国之声中文网）全球多国正在经历向清洁能源的转型，而去年爆发的俄乌战争更是加快了挥别传统矿物能源的进程。

国际能源署署长比罗尔(Fatih Birol)在一份声明中表示，向清洁能源的转型正在加速，"随着电动汽车、能源效率以及其他技术的进步，在这个十年结束前，全球石油需求就将达到峰值。"比罗尔建议石油供应商需要仔细关注市场变化的速度，并相应调整投资决策以确保有序过渡。

去年2月俄乌战争爆发后，俄罗斯通往欧洲的天然气输送管道被基本切断，西方各国还对俄罗斯石油出口实施禁令以及价格上限，试图限制莫斯科的财政收入。这一系列措施造成了全球能源价格飙升。

不过，最近几个月，全球石油与天然气价格又开始下降。

国际能源署表示，鉴于石油化工业以及航空业的需求，2022年到2028年间全球石油需求将增加6%，产能达到每日1.057亿桶。不过，年增幅将从目前的240万桶/日急剧降低到2028年的40万桶/日。

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中国石油需求也将放缓增速

去年，国际能源署在发布年度能源展望报告时，还预测全球石油需求峰值将出现在2035年前后，此后需求将趋于稳定。但是该机构现在表示，能源危机正"加快向清洁能源的转型"。报告之处，由于越来越多的电动汽车驶上街道，交通领域的石油消费量将在2026年后开始下降。而较为发达的经合组织38个成员国（包括欧盟、美国、日本、澳大利亚等）的石油需求更是有望从2024年开始下降。

国际能源署同时也指出，新兴国家蓬勃发展的石油化工业以及强劲的消费增长将在一定程度上抵消发达国家石油需求的萎缩。该组织还预测，中国的石油需求今年将因疫情管控措施解除而出现一波反弹，但是增幅也将在2024年起明显放缓。

年度能源展望报告总结认为，在过去三年，全球石油市场先是经历了新冠疫情的冲击，随后又遭遇了俄乌战争的动荡，目前仍在缓慢的重新调整过程中。鉴于沙特、俄罗斯主导的欧佩克正在减产，"全球石油市场在未来几个月可能会大幅趋紧"，但是"市场上多方面的压力似乎将在今后几年得到缓解。"

报告还指出，尽管需求放缓，但全球对油气勘探、开采、生产的投资将达到2015年以来的最高水平，预计今年增长率为15%，全年总投资额达5280亿美元。

就在同一天，行业巨头英国壳牌表示，将在2030年前维持其石油生产的稳定。环保人士对此表示愤慨，认为这是"破坏气候的逆行"。今年2月，英国石油公司也宣布在2030年前通过同时投资可再生能源与传统含碳能源来提高利润，因而放缓了能源转型的步伐。

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（法新社）

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