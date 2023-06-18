 能源危机或促使人类提前挥别石油 | 科技环境 | DW | 18.06.2023

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科技环境

能源危机或促使人类提前挥别石油

国际能源署近日发布预测，认为未来五年全球石油需求的增长幅度将大幅放缓，并且有望在2030年前越过峰值开始下降。

全球能源转型正在加速。未来五年全球石油需求的增长幅度将大幅放缓。

全球能源转型正在加速。未来五年全球石油需求的增长幅度将大幅放缓。

（德国之声中文网）全球多国正在经历向清洁能源的转型，而去年爆发的俄乌战争更是加快了挥别传统矿物能源的进程。

国际能源署署长比罗尔(Fatih Birol)在一份声明中表示，向清洁能源的转型正在加速，"随着电动汽车、能源效率以及其他技术的进步，在这个十年结束前，全球石油需求就将达到峰值。"比罗尔建议石油供应商需要仔细关注市场变化的速度，并相应调整投资决策以确保有序过渡。

去年2月俄乌战争爆发后，俄罗斯通往欧洲的天然气输送管道被基本切断，西方各国还对俄罗斯石油出口实施禁令以及价格上限，试图限制莫斯科的财政收入。这一系列措施造成了全球能源价格飙升。

不过，最近几个月，全球石油与天然气价格又开始下降。

国际能源署表示，鉴于石油化工业以及航空业的需求，2022年到2028年间全球石油需求将增加6%，产能达到每日1.057亿桶。不过，年增幅将从目前的240万桶/日急剧降低到2028年的40万桶/日。

更多阅读：氢能竞争正在改变全球能源版图

中国石油需求也将放缓增速

去年，国际能源署在发布年度能源展望报告时，还预测全球石油需求峰值将出现在2035年前后，此后需求将趋于稳定。但是该机构现在表示，能源危机正"加快向清洁能源的转型"。报告之处，由于越来越多的电动汽车驶上街道，交通领域的石油消费量将在2026年后开始下降。而较为发达的经合组织38个成员国（包括欧盟、美国、日本、澳大利亚等）的石油需求更是有望从2024年开始下降。

国际能源署同时也指出，新兴国家蓬勃发展的石油化工业以及强劲的消费增长将在一定程度上抵消发达国家石油需求的萎缩。该组织还预测，中国的石油需求今年将因疫情管控措施解除而出现一波反弹，但是增幅也将在2024年起明显放缓。

年度能源展望报告总结认为，在过去三年，全球石油市场先是经历了新冠疫情的冲击，随后又遭遇了俄乌战争的动荡，目前仍在缓慢的重新调整过程中。鉴于沙特、俄罗斯主导的欧佩克正在减产，"全球石油市场在未来几个月可能会大幅趋紧"，但是"市场上多方面的压力似乎将在今后几年得到缓解。"

报告还指出，尽管需求放缓，但全球对油气勘探、开采、生产的投资将达到2015年以来的最高水平，预计今年增长率为15%，全年总投资额达5280亿美元。

就在同一天，行业巨头英国壳牌表示，将在2030年前维持其石油生产的稳定。环保人士对此表示愤慨，认为这是"破坏气候的逆行"。今年2月，英国石油公司也宣布在2030年前通过同时投资可再生能源与传统含碳能源来提高利润，因而放缓了能源转型的步伐。

  • Plastic bottles with cleaning products (picture-alliance/dpa)

    日常生活中 处处有石油

    清洁产品

    装有清洁产品的容器，其材质是由石油为基础的塑料。它轻便、不易变形且造价便宜。清洁剂里面也含有石油。过敏的人也可能会引发皮疹或痤疮。

  • Lemons

    日常生活中 处处有石油

    清洁小妙招

    化工清洁剂没有广泛使用以前，人们在很长时间里都会把柠檬当作清洁剂。柠檬酸具有与醋和碳酸氢钠相近的清洁功能，也不会像化学物质那样对人体有副作用。烤箱、烧烤架或者切菜砧板都可以用柠檬进行清洁。

  • A bag of trash

    日常生活中 处处有石油

    垃圾成山

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  • A straw pokes out of a plastic cup

    日常生活中 处处有石油

    对塑料吸管说不！

    欧盟委员会认为，人们只有改变自己的生活方式才能减少塑料垃圾的数量。该机构有意推出法令，禁止销售塑料餐具和吸管。这些物品容易生产、使用率不高就被扔掉，未来几个世纪，只会给地球带来负担。食品包装巨头利乐包Tetra Pak已经宣布该公司将生产纸质吸管。

  • Reusable coffee cups

    日常生活中 处处有石油

    重复利用

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  • A boy holds a plastic hose

    日常生活中 处处有石油

    印度在努力

    印度的塑料垃圾问题严重。 首都新德里已禁止使用一次性塑料。该国没有完善的垃圾处理系统，垃圾往往被烧掉，会释放出有毒的烟雾。

  • Dairy products in glass, enamel and ceramic containers

    日常生活中 处处有石油

    有意识地选择

    容器也可以更加环保。 在塑料时代来临之前，乳制品都是用玻璃瓶装的。消费者的选择对于塑料垃圾的减少具有决定性作用。

  • CDs

    日常生活中 处处有石油

    光盘回收

    每一张CD或者是DVD盘都含有大约30克的原油，每年全球各地生产的光盘大约有400亿张。每一张都含有聚碳酸酯、铝和漆。一些CD被扔掉，联邦环境局的数据显示，德国的回收率约为5％，回收之后它们可以成为眼镜架、电脑显示器外壳和车辆保险杠的材料。

  • A pump with a heel made of bioplastics (Fraunhofer Institut)

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    环保高跟鞋

    谁说高端品牌不关心生态问题？古驰Gucci的一些高跟鞋，鞋跟的材质是生物塑料。研究人员将木材、植物纤维和蜡结合在一起进行了液化。

  • A man and baby brush their teeth

    日常生活中 处处有石油

    一把好牙刷

    学习正确的刷牙方式非常重要，不仅仅要知道如何刷牙，还需要知道使用哪种刷子。普通牙刷由聚酰胺制成，聚酰胺是一种基于矿物油的产品，其中也包括了稳定剂、软化剂和染料。

  • Toothbrushes, toothcream and powder

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    回归自然

    猪鬃也可以制成牙刷。另外，用碳酸氢钠、椰子油、木炭以及姜黄、薄荷、丁香、鼠尾草、生姜混合的牙粉，与传统牙膏一样有效。

  • A stack of mattresses

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    环保床垫

    床垫的新市场？ 睡眠习惯、体重、过敏和材料偏好（弹簧、乳胶、天然橡胶或泡沫）都是挑选床垫需要考虑的因素。 大多数床垫都含有化石塑料， 生态床垫使用的则是向日葵油和蓖麻油制成的生物塑料。

  • A car is filled with gas

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    环保汽车

    原料是菜籽油的生物柴油仅适用于老旧的柴油发动机。生物天然气仅占燃料中的一小部分。汽车行业正在寻找石油的能源替代品。但这并不容易，电池的生产过程甚至也离不开石油。


（法新社）

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