 能源危机中，德国人的取暖新思路 | 文化经纬 | DW | 30.10.2022

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文化经纬

能源危机中，德国人的取暖新思路

冬天就要来了，在德国，能源价格已经上涨，这让许多家庭舍不得开暖气。人们正在寻求新的取暖和保暖方法，很多非常有创意，但有些也很危险。

光靠围巾和热茶恐怕还不足以过冬

光靠围巾和热茶恐怕还不足以过冬

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通过中国官媒和民间自媒体的“治愈式”宣传，许多中国民众都认为如今欧洲，特别是德国人的日子已经水深火热，用不起暖气吃不上饭。DW记者本身也面临过无数次相关的疑问——现在统一作答。

德国联邦能源网络局预期，由于从俄罗斯天然气进口量锐减，明年德国消费者有可能看到其月度取暖费用大增。俄罗斯入侵乌克兰战争导致能源价格一路飙升。联邦经济部长哈贝克也呼吁办公室人员加大节能力度 ，并考虑制定在国家机关和公共建筑中进一步节约能源的方案。

天然气短缺现象让德国人开始害怕，越来越多的人倚重木屑暖壁炉。 德国联邦环境局警告说，燃烧木柴会污染空气，严重影响人体健康。

关门、取消照明、调低暖气：本周四（9月1日）起，德国实行节能新规定，以有助于更快结束对俄罗斯天然气供应的依赖。

（德国之声中文网）“你开暖气了吗？”如今在德国，朋友、同事见面常会这样问一句。通常，10月1日是德国供暖期正式开始的时间。不过今年异常温和的气温，让节俭的德国人可以多等一阵。

德国政府也鼓励居民少开暖气，建议屋内最高19摄氏度就够了。当然这只是当局在减少能耗方面给居民的建议之一。

在俄罗斯入侵乌克兰后，德国面临能源危机，减少能源消耗既可以减少能源费用，也能将今冬能源短缺的风险降到最低。

大火的保暖内衣 售罄的电暖器

现在，德国消费者正在寻找其他保暖的方法。首先是打造“洋葱造型”（Zwiebel look）。顾名思义，就是里三层外三层。

看看商家的销售数字，一切不言自明。9月，在线服装和家庭用品商店Baur表示，与去年同期相比，保暖内衣的销售额增长了558%。热水袋的销售也增长了165%，电热毯增长了220%。

早在8月，在线市场ebay.de也发现，保暖用品以及相关产品的购买量上升。例如，窗户密封条的销售增长了约100%，排风装置增长了70%。报告还显示，目前德国对自家发电的产品需求很高，太阳能系统的销售增长了约126%，甚至小型风力涡轮机也增长了约70%。

随着能源价格上涨，在德国，很多家庭开始舍不得开暖气

随着能源价格上涨，在德国，很多家庭开始舍不得开暖气

几个月前，当天然气价格上涨首次成为公众关注的问题时，电暖器就已售罄。在2022年上半年，零售商已经表示，电暖器的销售与去年同期相比增长了35%。

不过，针对事故防范的专业机构对使用暖风机（风扇式空气加热器）的风险提出了警告，表示这些设备不应该在无人看管的情况下使用，而且应该远离易燃物品。

另外，德国各地的电力网络也警告不要使用电暖器等用电取暖的设备，担心区域电网会不堪重负。

电暖器非常耗电，而电价也在上涨

电暖器非常耗电，而电价也在上涨

社交媒体上的新趋势

每一次新危机，都会有新的社媒趋势产生。在新冠疫情的高峰期，TikTok和Instagram等社媒上满是新趋势，无论是早期的自制口罩，还是新的隔离健身趋势，或是让人们在室内度过漫长日子的不寻常饮料。

现在，#stayathome（待在家里）过时了，#staywarm（保暖）正在流行。嗅到新趋势的网红们正在展示自制的暖袋，里面装满了樱桃果核。

不过，德国消防协会（DFV）警告说，要防止一种特别的趋势：自制的茶灯炉。这常常是将花盆和几个茶灯蜡烛组合起来。

德国消防协会的消防专家皮克斯（Carsten-Michael Pix）告诉德国之声：“这些茶灯炉真的很危险。它们仍然是一种明火，很容易被打翻、迅速变成更大的火焰。同时，它们也无法给你的房间取暖。你需要数以百计的茶灯才能做到这一点。”

这种自制的茶灯炉无法真正取暖，而且很危险

这种自制的茶灯炉无法真正取暖，而且很危险

小心一氧化碳中毒

皮克斯还敦促消费者在重新点燃壁炉等旧炉子之前，先请人清扫烟囱。

在许多20世纪初的房子里，华丽的瓷砖​壁炉仍然很常见，它们往往已停用了很久，装饰性大于实用性。“如果没有适当的检查，你就有一氧化碳中毒的风险”，皮克斯警告说。一氧化碳是一种无色无味的气体，这使它更加危险。

这位消防专家还表示，人们也应该注意他们往火上添加的东西。“应该只使用干燥的木材。不能把任何旧材料扔在那里，否则就有可能使自己中毒。”

皮克斯对德国之声说，“人们需要有危险意识，这一点怎么重申都不为过，特别是涉及到明火时，一定不能无人看管”。

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如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

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