能源危机下 德国放弃碳中和目标？

（德国之声中文网）上周末，有关“德国取消2035年碳中和目标”的新闻在中文网络上引起关注。

这一说法出现在新浪财经报道中，称德国“拟修改法律草案，取消其中涉及的在2035年之前能源行业实现碳中和的气候目标”。报道以“无奈低头”为标题，称此举是德国和欧洲环保政策的大倒退。

但查阅近期德国的有关新闻，并没有找到这一消息。而中文报道中“2035年碳中和目标”的说法本身有误。首先，德国政府的气候保护减排目标是在2045年实现碳中和，这一目标并没有改变。

至于能源领域的减排目标，柏林联合政府在今年3月推出的气候保护一揽子立法计划中提出，到2030年将可再生能源发电的占比提高至80%；到2035年实现发电领域"接近温室气体中和"，即不排放或做到将所排气体收集储存--这与一般意义上的"碳中和"是完全不同的两个概念。而可再生能源发电与整个能源领域的气候中和目标，其实也还有相当的差距，后者还包括取暖、工业生产、交通等方面的耗能。

目标不变 步伐加快

不过在上周提交联邦议院表决的草案中，2035年这一目标已被删去，只保留了2030年可再生能源发电占比80%的目标。德国媒体报道，这是在自民党要求下做出的一个妥协和对原有文本的弱化。亦有媒体报道中出现了"2035年能源气候中和目标被删"的字眼。

但从总体上来看，德国告别化石燃料的努力进一步加大。按照新的法律草案，至2030年，德国可再生能源在用电消耗中的比例将从目前的42%提高到80%，这比上届政府规划的65%的目标有明显提高。另外，可再生能源将作为关系到公共利益和公共安全的资源获得优先保障地位。

德国不但没有放弃碳中和的目标，而且从联邦议院新通过的气候保护法律草案来看，去碳化的步伐还将加大。而恰恰是俄乌战争导致的能源危机，增加了政界的紧迫感。但近几个月来供应形势的突变，也迫使柏林做出不符合既定能源政策的决定。

为了加快能源转型，德国政府将大力推动鼓励太阳能、风能等绿色能源的发展，使之取代化石能源，尤其是煤炭。在这一过程中，直至去年，天然气作为一种危害较小的化石能源一直被视为过渡性解决方案。

观看视频 03:01 沼气替代俄罗斯天然气

但随着乌克兰战争爆发，俄罗斯作为德国最大的天然气供应国的地位无法维持。过去数周，俄罗斯通过北溪一号管道的输往德国的天然气量已经减少至此前正常量的40%。7月11日，北溪一号开始为期10天的例行检修，暂停输气。

柏林已经做好最坏打算，即检修期之后供气仍不恢复。经济部长哈贝克表示，如果这种人们担心的情况出现，将重新启动已被淘汰的燃煤电厂发电。此外，要求让本计划今年底停运的核电站继续发电的呼声高涨，但政府迄今尚未表示会更改计划。

（综合报道）

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