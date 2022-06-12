 能源出口国俄罗斯大发战争财 最大买家是谁？ | 经济纵横 | DW | 13.06.2022

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经济纵横

能源出口国俄罗斯大发战争财 最大买家是谁？

根据一项分析报告，俄罗斯在入侵乌克兰战争头100天里就从化石燃料出口中获得930亿欧元巨额收入。 按国别统计，中国是俄能源的最大客户，德国紧随其后。

根据该报告，战争爆发后，波兰、芬兰、波罗的海国家大幅减少了俄能源进口，但中国、印度以及欧盟成员国法国却增加了购买量

根据该报告，战争爆发后，波兰、芬兰、波罗的海国家大幅减少了俄能源进口，但中国、印度以及欧盟成员国法国却增加了购买量

DW.COM

由于拒绝向俄罗斯天然气公司支付卢布，越来越多的欧洲国家被俄罗斯“断气”。但仍在以欧元支付的德国，为何没有遭到此厄运？

观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

欧盟周三宣布“REPowerEU”能源计划，未来将投资3000亿欧元，加速能源转型以减少对俄罗斯化石燃料的依赖。

（德国之声中文网）芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）周一（6月13日）发表一份研究报告指出，迄今为止，欧盟仍是俄罗斯天然气和石油的最主要买家。 

根据该报告，从2月24日至6月3日，在俄化石燃料出口中，欧盟份额达61%，价值570亿欧元。

国别分析显示，中国成为俄能源最大单国客户，为126亿欧元，超过德国（121亿欧元）和意大利（78亿）。  

根据该分析报告， 俄能源出口收入主项是原油，达460亿欧元；天然气次之，为240亿欧元；其它收入分别来自石油产品、液化天然气（LNG）以及原煤。

欧盟近期决定逐步终止从俄罗斯进口石油，但迄今难以改变在整体上对俄天然气的严重依赖。尽管5月份以来俄罗斯被迫在国际市场上以低价倾销其自然资源，但因全球能源价格普遍暴涨，克里姆林宫仍能大赚。 

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禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

专家批评法国

根据该分析报告，战争爆发后，波兰、芬兰、波罗的海国家大幅减少进口，但中国、印度，甚至欧盟成员法国却增加了购买量。

分析师梅利维尔塔（ Lauri Myllyvirta ）指出，虽然欧盟考虑对俄实施更严厉制裁，但法国却增加了进口，成为世界上最大的俄液化天然气买家。他说，法方利用现货交易体系而非长期供应合同进口，意味着巴黎不顾俄罗斯的侵略者角色，有意选择使用俄能源。

能源问题专家梅利维尔塔表示：“法国必须言行一致。如果真心支持乌克兰，就必须立即对俄化石燃料实行禁运，并加速开发清洁能源、制定能源效率解决方案。”

（法新社）

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