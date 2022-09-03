能源价格飙涨 德国人以后还吃得到面包吗？

（德国之声中文网）面包师傅普拉兹（Tobias Plaz）在德国南部城市斯图加特附近经营的家传面包店，自1890年开业至今，他已经是第四代的烘焙大师了。但现在，普拉兹不知道他如何能继续节省地经营他的生意。

8月底，他收到一封来自天然气供应商的信。之前，每度天然气只需不到10欧分，而现在普拉兹需支付将近35欧分。这位面包师将天然气帐单发布在社媒平台上并且写道：「我们与您分享这些信息，希望您能谅解我们的价格变动。」

面包师走上街头

德国的其他面包店也收到了能源涨价通知，更新后的能源价格令店主们瞠目结舌。另一位面包师傅华特（Eckehard Vatter）在下萨克森州经营着一个拥有35家分店和430名员工的面包连锁品牌，他现在每个月需支付超过75000欧元的天然气费用。在之前，这笔开销大约是5800欧元。

在汉诺威，华特和他的许多同事本周走上了街头。大约1000名示威的面包师傅及面包店雇员高举标语和横幅，上头写着「拯救面包师傅」。许多店家为了引起顾客注意，连续几天都关着灯营业。宣传海报上写着：「我们关灯了，今天关的是灯，明天可能就是烤箱。」

没有能源，烤箱就无法运作，但店家如何应付高额的支出呢？提高价格，小面包5欧元、大面包10欧元？面包师们确信，顾客不会为如此昂贵的面包买单。德国面包业联合协会（Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.）警告说，如果没有国家财政援助，许多小店家将不得不放弃继续开业。

在黑暗中卖面包 - 面包店希望引起人们对高能源成本的关注。

到目前为止，德国联邦政府的救济方案主要集中在私人家庭，而较少涉及企业。为使公民能够负荷「一飞冲天」的能源价格，已经编列了950亿欧元的国家预算。社民党、绿党和自民党组成的联盟过了一阵子才意识到，如果没有政府支持，德国经济将无法渡过此次危机。

企业破产 谁来负责？

德国技术手工业联合协会主席沃尔塞弗（Hans Peter Wollseifer）在接受《莱茵邮报》采访时警告说：「我们每天都会接到企业的求救电话，说他们即将停产 - 这也是因为能源价格大幅上涨，无法再通过涨价来转嫁给客户了。」目前，企业破产的动态情况比新冠疫情的高峰期要糟糕得多。根据德国工业联合协会的一项调查，三分之一的工业公司认为其面临着关乎存亡的危机。

每天都有更多类似的例子，厕纸制造商Hakle已经申请破产，该公司称，成本增加无法由零售价格所吸收。钢铁公司安赛乐米塔尔（Arcelor Mittal）停止了在德国北部的两个工厂，让其员工转为短时工作制，国家失业保险正在介入并为员工们支付工资。

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言

德国政府将提供财政支持？

经济学家甚至整个商业界都在预测，德国正在进入衰退期 - 这将与新冠疫情期间的萧条程度不相上下。在本周9月13日的德国雇主大会（Deutscher Arbeitgebertag）上，经济部长哈贝克（Robert Habeck）承诺提供财政支持，但他也不得不承认，政府内部对具体范围仍未达成一致。

可以肯定的是，不仅大型工业公司将受益，中小型企业，特别是能源密集型企业也将受益，这包括了面包店。哈贝克在柏林表示，政府希望在未来几周内就该方案作出决定。如果可能的话，它应该从9月开始追溯生效。哈贝克强调：「我们现在必须凝聚所有必要的财政力量，以确保我国经济和就业的良好本质。」他也补充道：「可以预期的是，这将大大减轻中小型企业的负担，但这不可能减去他们所有的额外支出。」

危机加速了结构性变化

哈贝克宣布，将会有期限地实施这些补贴，直到德国和欧洲层面对于遏制高电价和天然气价格的努力发挥作用为止。但这是否足够呢？哈勒莱布尼茨经济研究所（IWH）的教授穆勒（Steffen Müller）指出，能源价格上涨，但同时贷款利率也在上升，这不是一个暂时的现象，中长期内会一直持续。

穆勒在接受德国之声询问时回覆：「只能维持一段时间的援助方案主要是将问题推迟到未来几个月、推给纳税人来承担。」他也提到：「暂时降低能源价格的措施也非明智之举，因为它们会让人打消节约能源的动力。」

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

穆勒认为，更明智的做法是提供低息贷款，在提供贷款的同时，应要求企业转换为节能的生产流程。他补充：「论点的核心是，即使在这个冬天之后，能源价格也不会回落到近几年的水平。」

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