能源价格攀升 德国政府有哪些减负方案？

新冠疫情带来的危机、供应链问题以及乌克兰战争导致能源价格急剧上升，通货膨胀加剧。德国政府迄今已出台了一系列居民减负计划，并在考虑新的减负措施，比如由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的经济负担。
（德国之声中文网）据德国《星期日图片报》6月26日报道，德国总理肖尔茨计划通过由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的负担。作为回报，工会将在劳资谈判中放弃部分工资增长要求，以避免进一步助长通货膨胀。德国政府方面向德新社证实了相应的计划。社民党议会党团主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）说，"如果雇主和工会同意向雇员提供一次性付款，以缓解未来几个月特别困难的时期，那么国家也可以对此进行有益的补充。"据报道，肖尔茨将于7月4日和劳资双方最高代表一起讨论如何控制通胀问题。
面对能源价格高涨，德国政府今年以来已就两套减负计划达成一致，并开始付诸实施。
第一套减负计划于2022年2月23日达成一致。这些措施包括:从2022年7月1日起取消可再生能源附加税,住房福利领取者将获得270欧元（两人组成的家庭：350欧元，每个额外的家庭成员额外获得70欧元）。接受联邦教育促进法助学金（Bafög）的学生可获得230欧元。雇员2022年的免税额度增加200欧元，达到1200欧元。基本免税额增加了363欧元，达到10347欧元等等。
第二套减负计划于2022年3月23日达成一致。内容包括：
从2022年6月1日至2022年8月31日降低燃料的能源税。汽油能源税每升减少29.55欧分，柴油每升减少14.04欧分。
对所有应缴纳所得税的有酬就业者发放300欧元的一次性统一能源补贴。这笔补贴需要缴纳所得税。据德国媒体报道，支付时间可能是在今年9月。
此外，2022年给每个儿童额外发放100欧元儿童津贴，给每个社会福利领取者一次性支付200欧元，对领取失业津贴1的人一次性支付100欧元。
提供一定时间段的9欧元低价车票。
今年4、5月，德国联邦议院和参议院已陆续批准了相关减税措施的法律草案。其中9欧元低价车票的实施时间为今年6、7和8三个月。乘客购买9欧元月票，可以全月在全国范围内使用公共汽车、地铁（U-Bahns）、有轨电车、城郊铁路火车（S-Bahns）和所有区域火车的二等车厢。
对于德国总理肖尔茨目前有关由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的负担的计划，德国政府和经济界仍有不同的声音。德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍（Marcel Fratzscher）就认为，雇主的特别支付起不到很好的作用，因为太多人得不到这一福利。他说："提高工资和社会福利是低收入者应对能源和食品价格长期上涨的唯一可持续方式。"
（德新社、德国财政部网页）
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今年6-8月，在德国只需购买9欧元月票，就可以任意乘坐区域火车和公共交通。同时，燃油税也将削减。本周一（5月23日），6-8月的9欧元月票在各售票中心、自动售票机以及诸多交通APP上开始全面发售。