 能源价格攀升 德国政府有哪些减负方案？ | 经济纵横 | DW | 27.06.2022

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经济纵横

能源价格攀升 德国政府有哪些减负方案？

新冠疫情带来的危机、供应链问题以及乌克兰战争导致能源价格急剧上升，通货膨胀加剧。德国政府迄今已出台了一系列居民减负计划，并在考虑新的减负措施，比如由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的经济负担。

Deutschland Symbolbild Inflation | Lebensmittelpreise

（德国之声中文网）据德国《星期日图片报》6月26日报道，德国总理肖尔茨计划通过由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的负担。作为回报，工会将在劳资谈判中放弃部分工资增长要求，以避免进一步助长通货膨胀。德国政府方面向德新社证实了相应的计划。社民党议会党团主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）说，"如果雇主和工会同意向雇员提供一次性付款，以缓解未来几个月特别困难的时期，那么国家也可以对此进行有益的补充。"据报道，肖尔茨将于7月4日和劳资双方最高代表一起讨论如何控制通胀问题。

面对能源价格高涨，德国政府今年以来已就两套减负计划达成一致，并开始付诸实施。

两套减负计划

第一套减负计划于2022年2月23日达成一致。这些措施包括:从2022年7月1日起取消可再生能源附加税,住房福利领取者将获得270欧元（两人组成的家庭：350欧元，每个额外的家庭成员额外获得70欧元）。接受联邦教育促进法助学金（Bafög）的学生可获得230欧元。雇员2022年的免税额度增加200欧元，达到1200欧元。基本免税额增加了363欧元，达到10347欧元等等。

第二套减负计划于2022年3月23日达成一致。内容包括：

从2022年6月1日至2022年8月31日降低燃料的能源税。汽油能源税每升减少29.55欧分，柴油每升减少14.04欧分。

Deutschland München | Kraftstoffpreise am Morgen

德国从2022年6月1日至2022年8月31日降低燃料能源税

对所有应缴纳所得税的有酬就业者发放300欧元的一次性统一能源补贴。这笔补贴需要缴纳所得税。据德国媒体报道，支付时间可能是在今年9月。

此外，2022年给每个儿童额外发放100欧元儿童津贴，给每个社会福利领取者一次性支付200欧元，对领取失业津贴1的人一次性支付100欧元。

提供一定时间段的9欧元低价车票。

  • Ein Zug überquert die Ravennabrücke im Schwarzwald

    只花9欧元 游历全德国

    黑森林

    没有比这更合算的了：每月只需9欧元，您就可以在今年6月、7月和8月在德国全境乘坐所有区域列车（RB）、区域快车（RE）、地铁、公交汽车和城市电车。不妨好好利用这一大好机会，例如，去西南部的黑森林观光。

  • Burg Sooneck am Rhein, dahinter ist der Fluss sichtbar

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    莱茵河中上游流域

    穿越莱茵河中上游河谷的旅程将是一次难忘的经历：科布伦茨、宾根和吕德斯海姆之间约长60公里的这一段列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，自有其道理。一路上，列车乘客可尽享无数葡萄园点缀其间的山坡、古城堡和迷人的袖珍城镇构成的绮丽风光。

  • Das Dorf Cochem an der Mosel, darüber thront eine Burg

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    摩泽尔河

    沿摩泽尔河略向西南去的铁路两旁风光同样让人流连忘返。可将位于莱茵河和摩泽尔河交汇处的科布伦茨作为出发地，一路同摩泽尔河相伴，直至特里尔。途中，旅行者不妨在像河畔的科赫姆那样的各个风景如画的村庄休憩，品尝葡萄酒并参观那里古韵犹在的众多城堡。

  • Ein Luftbild von Lindau am Bodensee

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    博登湖

    自然爱好者们请注意：5号区域直快（RE5）连接了巴登-符腾堡州首府斯图加特和博登湖湖畔田园小城林道。该条线路先是穿越绵延数公里的自然景观，然后让人南向远远看到阿尔卑斯山的英姿，最后抵达博登湖。

  • Ein Blick auf Salzburgs Altstadt

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    从慕尼黑到奥地利的萨尔茨堡

    凭一张9欧元月票，您不仅可使用城市交通系统，还有权乘坐区域列车探索远处乡村和邻国。例如，从巴伐利亚州首府慕尼黑出发，有直达奥地利萨尔茨堡的客车，途经风景如画的基姆湖。

  • Ein langer Sandstrand auf Sylt

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    从汉堡到叙尔特岛

    从下月起，因为有了这廉价票，观光叙尔特岛也将变得无比便宜。从汉堡-阿尔托纳出发，6号区域直快（RE6）只需不到4小时就能到达德国最大的北海岛屿——叙尔特。它一望无际的沙滩、沙丘和传统的茅草屋顶房屋遐迩闻名。

  • Blick aus dem Elbsandsteingebirge auf die Elbe

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    从德累斯顿到捷克的德钦

    从德累斯顿出发，您可乘坐区域列车轻松抵达萨克森瑞士。这一易北河砂岩山脉的德国部分尤以其光怪陆离的岩层和徒步漫游线路而著称。此外，游客们也可惬意坐在火车上，一路享受易北河沿岸风光，最后在捷克共和国的德钦下车。

  • Die Göltzschtalbrücke wird von einem Zug überquert

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    从格拉到切布

    这会是一种特殊体验，大家千万不可错过。从格拉出发，4号、6号区域直快最后将穿行雄伟的格尔茨施河谷大桥，到达捷克共和国的埃格尔。她是世界上最大砖桥，始建于19世纪中叶，长570米，高70米。

  • Ein Ort am Ufer des Tegernsees, im Hintergrund erheben sich die Berge

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    从慕尼黑到特格恩湖

    从慕尼黑往南行车不到一小时就到了受人钟爱的旅游目的地——特根湖。此湖是巴伐利亚州最干净水域之一。位于该湖北端的格蒙德镇和东岸的特根塞镇都设有车站，方便至极。

  • Ein Luftbild der Stadt Stralsund

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    从柏林到波罗的海

    一到夏季，不少首都居民就想着去波罗的海度假。由于有了9欧元的低价月票，从6月起，到海边旅游、参观斯特拉松这样的风景如画的沿海城镇，变得更加容易。德国铁路公司已告诫人们，最好不在旺季带自行车坐车，因为，尤其在8月份，车厢内会非常拥挤。

    作者: Sarah Hucal


今年4、5月，德国联邦议院和参议院已陆续批准了相关减税措施的法律草案。其中9欧元低价车票的实施时间为今年6、7和8三个月。乘客购买9欧元月票，可以全月在全国范围内使用公共汽车、地铁（U-Bahns）、有轨电车、城郊铁路火车（S-Bahns）和所有区域火车的二等车厢。

对于德国总理肖尔茨目前有关由雇主支付一笔一次性免税款项来减轻雇员的负担的计划，德国政府和经济界仍有不同的声音。德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍（Marcel Fratzscher）就认为，雇主的特别支付起不到很好的作用，因为太多人得不到这一福利。他说："提高工资和社会福利是低收入者应对能源和食品价格长期上涨的唯一可持续方式。"

（德新社、德国财政部网页）

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好消息！德国暑期9欧元低价车票来了

今年6-8月，在德国只需购买9欧元月票，就可以任意乘坐区域火车和公共交通。同时，燃油税也将削减。本周一（5月23日），6-8月的9欧元月票在各售票中心、自动售票机以及诸多交通APP上开始全面发售。  

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