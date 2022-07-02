能不能讲“两性”？柏林一场讲座引起的风波

由于受到跨性别权益支持人士的抗议，德国最知名学府之一柏林洪堡大学上周临时取消了一位生物学家的一场公开讲座。此举引发了更多争议，批评者认为，这是限制学术自由的做法。
（德国之声中文网）上周六是洪堡大学一年一度的"科学之夜" 活动。这一向公众敞开大门的系列讲座中，一场生物学讲座引发了一场社会争论。讲座题目是"性、性别以及为什么生物学中只有两性"，内容涉及生物性别与社会性别的不同。主讲人是洪堡大学的生物学博士生弗尔布莱希特（Marie-Luise Vollbrecht）。
但在活动当天，大学方面宣布临时取消这场讲座。原因是其主题内容受到左派学生团体的抗议。"洪堡大学批评性法律学生工作组"呼吁抵制这场讲座，并计划组织抗议活动。
该团体认为，弗尔布莱希特的论点是"不科学、藐视人性和敌视跨性别者"的，而洪堡大学为这样一位"公认的敌视跨性别的学者"提供讲台，是一桩"丑闻"。"工作组"在推特上呼吁学生们示威抗议，"我们在大街上见！"
今年6月，研究方向为行为生理学的弗尔布莱希特与其他4位作者在《世界报》上合作发表文章，批评德国公法广播电视台"给孩子们灌输"误导性的性别认知，否认自然界只有雌雄两性的"事实"，进行"强加式的泛性化"启蒙教育。
文章发表后引起了跨性别权益人士和团体的愤慨，其中包括《世界报》所属的斯普林格出版集团的一个合作伙伴，以致集团负责人多普夫纳（Matthias Döpfner）公开表态与这篇文章的观点拉开距离。
洪堡大学一开始称，取消讲座是出于安全考虑。因为反对团体给全体学生发了电子邮件，号召参加抗议活动，而讲座的支持者也计划组织针锋相对的示威。校方表示希望避免"可能的冲突升级"，影响整个"科学之夜"活动。
大学发言人对《法兰克福汇报》表示，洪堡大学的宗旨是，不应有任何人在该校受到歧视，不管是因其种族、性别认同或其它属性；而弗尔布莱希特在上个月那篇争议文章中所持的观点，"不符合洪堡大学的主导理念和所代表的价值观"。
校方"视相互尊重为己任"，因此建议另择日期举办一场对话讨论，邀请弗尔布莱希特和跨性别团体代表参加。
不过弗尔布莱希特已经在YouTube上发布了自己讲座的视频。她在接受《图片报》采访时说，对校方的决定感到"悲哀"，认为这种"屈服于极端、好斗的活动分子的做法可以理解，但却足以给人敲响警钟"。她表示，在这种情况下，已不可能进行就事论事的讨论。
德国的主要报章媒体都对此时进行了报道。《法兰克福汇报》、《柏林日报》都刊登评论，认为洪堡大学的做法是在政治正确压力下"删除文化"（Cancel Culture）的又一个例子。
德国联邦教育和科研部长、自民党政治家史塔克-瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）也明确批评了洪堡大学的做法。她对《图片报》表示，"哪些观点可以宣讲、哪些不可以，这不能由活动人士说了算。"她强调："科学离不开自由和争论。所有人都必须接受这一点。"
《柏林日报》向警方查询后获知，上周六下午在洪堡大学举行的反对讲座的示威活动，主办方通知预计的参加人数为50人，结果约100人到场。示威期间未发生冲突，两小时后平静结束。
（综合报道）
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