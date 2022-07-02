能不能讲“两性”？柏林一场讲座引起的风波

（德国之声中文网）上周六是洪堡大学一年一度的"科学之夜" 活动。这一向公众敞开大门的系列讲座中，一场生物学讲座引发了一场社会争论。讲座题目是"性、性别以及为什么生物学中只有两性"，内容涉及生物性别与社会性别的不同。主讲人是洪堡大学的生物学博士生弗尔布莱希特（Marie-Luise Vollbrecht）。

但在活动当天，大学方面宣布临时取消这场讲座。原因是其主题内容受到左派学生团体的抗议。"洪堡大学批评性法律学生工作组"呼吁抵制这场讲座，并计划组织抗议活动。

该团体认为，弗尔布莱希特的论点是"不科学、藐视人性和敌视跨性别者"的，而洪堡大学为这样一位"公认的敌视跨性别的学者"提供讲台，是一桩"丑闻"。"工作组"在推特上呼吁学生们示威抗议，"我们在大街上见！"

性别多样性是“误导”？

今年6月，研究方向为行为生理学的弗尔布莱希特与其他4位作者在《世界报》上合作发表文章，批评德国公法广播电视台"给孩子们灌输"误导性的性别认知，否认自然界只有雌雄两性的"事实"，进行"强加式的泛性化"启蒙教育。

文章发表后引起了跨性别权益人士和团体的愤慨，其中包括《世界报》所属的斯普林格出版集团的一个合作伙伴，以致集团负责人多普夫纳（Matthias Döpfner）公开表态与这篇文章的观点拉开距离。

观看视频 02:29 首度进入德国议会的跨性别人士

洪堡大学一开始称，取消讲座是出于安全考虑。因为反对团体给全体学生发了电子邮件，号召参加抗议活动，而讲座的支持者也计划组织针锋相对的示威。校方表示希望避免"可能的冲突升级"，影响整个"科学之夜"活动。

大学发言人对《法兰克福汇报》表示，洪堡大学的宗旨是，不应有任何人在该校受到歧视，不管是因其种族、性别认同或其它属性；而弗尔布莱希特在上个月那篇争议文章中所持的观点，"不符合洪堡大学的主导理念和所代表的价值观"。

“删除文化”又一例？

校方"视相互尊重为己任"，因此建议另择日期举办一场对话讨论，邀请弗尔布莱希特和跨性别团体代表参加。

不过弗尔布莱希特已经在YouTube上发布了自己讲座的视频。她在接受《图片报》采访时说，对校方的决定感到"悲哀"，认为这种"屈服于极端、好斗的活动分子的做法可以理解，但却足以给人敲响警钟"。她表示，在这种情况下，已不可能进行就事论事的讨论。

德国的主要报章媒体都对此时进行了报道。《法兰克福汇报》、《柏林日报》都刊登评论，认为洪堡大学的做法是在政治正确压力下"删除文化"（Cancel Culture）的又一个例子。

德国联邦教育和科研部长、自民党政治家史塔克-瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）也明确批评了洪堡大学的做法。她对《图片报》表示，"哪些观点可以宣讲、哪些不可以，这不能由活动人士说了算。"她强调："科学离不开自由和争论。所有人都必须接受这一点。"

《柏林日报》向警方查询后获知，上周六下午在洪堡大学举行的反对讲座的示威活动，主办方通知预计的参加人数为50人，结果约100人到场。示威期间未发生冲突，两小时后平静结束。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 彩虹旗下的爱 每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 出柜 对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 全世界最大规模的骄傲大游行 1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 更多的色彩 志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 色彩鲜艳的服装 在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 骄傲的粉色翅膀 这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 少数群体 LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。 作者: Ulrike Schulze



（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。