“胸针外交”铁娘子奥尔布赖特去世

联合国秘书长对奥尔布赖特逝世表示哀悼

联合国秘书长古特雷斯23日发表声明，向奥尔布赖特的家人、朋友、同事以及每一个被她非凡的一生感动的人致以衷心的慰问。 古特雷斯说：“马德琳·奥尔布赖特也是一位亲密的朋友。多年来，我有幸与她共事——无论朝野内外——包括一项致力于建立21世纪全球联盟的计划。我总是被她明智的建议、深厚的经验、独特的见解、持久的人性、热情和智慧所打动。”