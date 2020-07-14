胶州路、大沽口街:德国城市里的中国地名

(德国之声中文网) 科隆西部的Ehrenfeld区，有一个名为Takuplatz的小广场。和通常的德国城市路名不同，Taku并非取自欧洲地名或者人名，而是中国的地名：位于天津近郊的大沽口。"大沽口广场"见证了一段并不太光彩的德国历史。

威廉二世在科隆的雕像不久前遭示威者涂鸦

德意志帝国皇帝威廉二世1900年7月27日在不来梅港向即将启程前往中国镇压义和团运动的德国远征军士兵训话，史称"匈奴演说"(Hunnenrede)。在演讲中，威廉二世鼓励德军面对中国人切勿手软，"就像一千年前的匈奴人让我们害怕至今那样，德国人的名字也要让今后一千年的中国人感到害怕，让他们从此不敢小视德国人。"

德国远征军总共二十余艘舰艇中，其中一艘是炮舰"鸡貂号"(SMS Iltis，又译"伊尔提斯号")，舰长是朗斯少校(Wilhelm Andreas Jacob Emil Lans)。"鸡貂号"并非从德国启航，而是在德皇演讲前就直接从德国在华殖民地胶州湾出发，参与了攻占大沽口炮台的战役，舰长朗斯在战斗中左腿严重受伤。威廉二世随后向朗斯个人以及"鸡貂号"集体颁发了德军最高荣誉：普鲁士大蓝徽十字勋章(Pour le Mérite / Blauer Max)。

科隆有个“华人区”???

1913年夏天，已经官至海军中将的朗斯被威廉二世册封为贵族。大约在同一时期，柏林市和科隆市各有一个街区的周围三条道路被命名为"朗斯街"(Lansstraße)、"鸡貂街"(Iltisstraße)、"大沽口街"(Takustraße)，以纪念几年前德军取得的这场胜利以及舰长朗斯所率官兵的战功，并突出德意志“民族优越性”。位于科隆的该街区一角还被命名为"大沽口广场"。

科隆民众则将"大沽口广场"周边一大块地区都俗称为"华人区"(Chinesen-Veedel)。根据科隆市政府的说法，这一俗名也与上述三条街道有关，而非当地真的聚集了多少华人。"华人区"的居民在一年一度的狂欢节活动中还戏称自己是"中国人"，在花车上装点他们所构想的所谓"中国元素"参加盛大的狂欢节巡游。

2009年，"大沽口广场"所在的科隆Ehrenfeld区发起了公众讨论，探讨是否要更改这些充满殖民色彩的地名。更名动议遭到了包括区长在内的大多数居民的反对， "华人区狂欢节花车"的组织者更是担心会丢失自己的"独特地区文化"。在一番辩论后，当局决定一切地名照旧，但是要竖立警示牌，指出"大沽口炮台战役是一场血腥殖民战争的开端"，这些街道是在"殖民历史被英雄化"的时期被命名的；警示牌末尾也提到，这里的居民为本街区的百年成长而骄傲。

柏林的"朗斯街"、"鸡貂街"、"大沽口街"也在十多年前引起了争议，在历经多年的公众讨论后，当局也是决定暂不更名，但是要竖立警示说明牌。柏林的警示牌非常详细地介绍了义和团运动以及八国联军侵华的起因，指出包括德国人在内的殖民者长期在中国以上等民族自居，引发了被压迫中国民众的反抗；随后，义和团拳民攻入了北京的使馆区，围困外交使团以及基督徒，甚至还杀害了德国公使。警示牌还介绍了八国联军侵华的战斗经过以及烧杀淫掠，并强调该事件加强了中国人的屈辱感。

近期，围绕柏林"摩尔人街"地名的争议正在迅速发酵，德国舆论在讨论具有殖民色彩的历史地名时，也再次提及了"搁置争议、暂不更名"的上述两个街区。

“北京路”和“上海街”

除了柏林和科隆，以纪念同名军舰为目的的"鸡貂街"也存在于其他若干个德国城市。比如德国北部的基尔，作为一百多年来德国海军的主要基地，当地许多道路都以历史上的著名军舰命名，不少民间组织多年来始终在推动大规模更名，以"淡化基尔市的军国主义色彩"；不过，包括将“鸡貂街”更名为“天津路”在内的动议都没能付诸于实施。

西部鲁尔区工业重镇多特蒙德还有一条"北京路"(Pekingstraße)。有说法称，这是为了纪念老家就在这条街附近的德国外交官柯尼希(Heinrich König)，他曾经在北京的使馆中被义和团拳民围困并受伤。但是，1938年的一份市政道路目录上却记载着Peckingstraße，比"北京路"多了一个字母c。因此，很难考证"北京路"名称的真正来源：某位公务员不慎笔误？后人以讹传讹？

不过，许多德国城市曾经有过的"青岛路"都在二战之后逐渐更名。比如西北部库克斯港市的Hermann-Allmers-Straße，就在1945年失去了原先的德国殖民地城市的名称Tsingtau-Straße。也有例外：柏林的"胶州路"(Kiautschoustraße)至今没有改名，也没有任何纪念牌说明这一地名来自于1897年到1914年间德意志帝国对胶州湾地区的殖民统治。

此外，汉堡还有一条"上海街"(Shanghaiallee)。这一地名和德国的殖民主义历史倒是毫无关系：2006年，为了纪念汉堡与上海缔结友好城市20周年，汉堡州政府决定，将港口新城地区的一条新辟道路命名为"上海街"，这条道路经过的一座桥梁也顺理成章地获名"上海桥"。

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