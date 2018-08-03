胡鞍钢、中美贸易战与"厉害了，我的国"

（德国之声中文网）本周四（8月2日），《新京报》评论了"清华大学校友呼吁解聘胡鞍钢"一事。

文中贴出了这份"刷屏的呼吁书"，其中指清华大学国情研究院院长胡鞍钢"抛出的中国国力已经超出美国的所谓学术报告"，"上误国家决策、下惑黎民百姓、远引无数他国戒心、近发邻居恐惧"。

有海外华文媒体报道称，该呼吁书已有逾千名清华校友签名。

呼吁书批评胡鞍钢在研究中为结论而设指标，"以其所谓中美军事力量对比为例，其比较模型竟然为：军事资源=军事人员+军事支出"，"倘若如此，长矛大刀又将战无不胜矣"。

"迎合一定时期的社会情绪"

由中国海洋大学新闻与传播学院教授王天定署名的《新京报》评论，指胡鞍钢"中国综合国力已超出美国"的观点不但有违中国政府权威数据，也有违在中国生活的普通人的基本观感与常识。

评论写道："公立大学的学者在学术研究中若是刻意哗众取宠，迎合一定时期的社会情绪，不仅败坏学风，也对社会风气形成一个不良的示范。这是我们不想看到的。"

胡鞍钢与中美贸易战？

《环球时报》8月2日署名单仁平的评论也提到胡鞍钢"宣称中国的经济实力、科技实力、综合国力已经完成对美国的超越"，指出"舆论场对胡的批判反映出，过度的实力自信在中国没有市场"。

不过，环时这篇评论的着墨重点在于中美贸易战。文中写道，有一种观点认为，"美国对华开展贸易战等遏制行动，是中国对本国成就高调宣传导致的。这种认识贸易战的原因显然过于简单"。

今年2月，凤凰网刊登的采访龙永图专访中，也以"批胡鞍钢中国三大实力超越美国：误导"为小标题。文中写道："日前，清华大学国情研究院院长胡鞍钢的一份研究成果称，中国现今的六大实力（经济实力、科技实力、综合国力、国防实力、国际影响力、文化软实力）发展，已进入全面赶超、主体超越美国时期--其中前三大实力早已超越美国。对此，龙永图认为，这种观点是误导。'在国内起误导作用，在国外起更大的误导作用'。龙永图称，中国从来就没有把经济实力超越美国作为处理美国关系的前提。'中国不管在发展实力、个人素质还是综合国力和美国相比还有很长的距离，我们需要紧迫感和危机感来不断赶超世界先进水平，而不是沾沾自喜。'"

6月21日，《科技日报》总编刘亚东的一篇演讲内容也引发关注。他同样提到胡鞍钢的"中国已经赶超美国"说法。

刘亚东在演讲中说："中国的科学技术与美国及其他西方发达国家相比有很大差距，这本来是常识，不是问题。可是，国内偏偏有一些人，一会儿说'新四大发明'，一会儿说'全面赶超'、'主体超越'，'中国现在的经济实力、科技实力、综合国力都分别超越美国，成为世界第一'，……如果只是鼓舞士气也就罢了，可麻烦的是，发出这些论调的人忽悠了领导，忽悠了公众，甚至忽悠了自己，这就成了问题。"

刘亚东说："不可否认，这些为国际上的中国威胁论提供了口实。那些把中国建设成就夸大其词的與论，无论出于什么动机，都有百害而无一利，其结果是误国害民。"

当时，《环球时报》对刘亚东演讲的评论也是以中美贸易战为切入点，称"刘的演讲可谓是舆论场近段时间对中国能力反思的一种代表性声音，这波反思是中美贸易战、特别是美国用停止供货对中兴通讯'一剑封喉'触发的。前一段时间舆论场上'厉害了我的国'的骄傲感比较突出，而中兴事件之后，互联网上又充满了'中国都不行'的沮丧感。"

人民网的批评

7月2日，人民网"三评浮夸自大文风"也提到类似"中国三大实力赶超美国"的说法，称一些文章"高喊《在这些领域，中国创下多个世界第一！无人表示不服》"、"鼓吹《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一》"、 "中国现在是全球第一经济体"，或者以"美国害怕了"、"日本吓傻了"、"欧洲后悔了"为题。这些文章"挑动极端情绪"、容易造成公众夜郎自大，导致社会陷入信息碎片化，无形助长了民粹主义情绪。

人民网的文章称，"这边推送《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一！》，那边就有了无数猜想，事实却是断章取义，妄下结论"，国际形象在不经意间被"抹黑"了。

而在网上搜索到的题为《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一》的去年4月的文章，提到胡鞍钢当时的一篇演讲，其中称，胡鞍钢表示，中国现今的六大实力发展，已进入全面赶超、主体超越美国时期--其中前三大实力早已超越美国。具体表现为：经济实力（2013年）科技实力（2015年）综合国力（2012年）已经完成对美国的超越。不过，这篇文章同时还列出2015年11月工信部长苗圩对《中国制造2025》的解读，他表示，中国要成为制造强国至少要再努力30年。

而人民网点名的另一篇文章《在这些领域，中国创下多个世界第一！无人表示不服》，在网上搜索到的结果，其内容主要是"在中国热映的大型纪录电影《厉害了，我的国》"。

视频再次引发争议

而近日，一则网上流传的5分钟的对胡鞍钢的采访视频，似再次引发对他的批评。新浪网转载一篇题为"胡鞍钢终于说清楚：中国综合实力是怎么超越美国的"文章，其中引述视频中胡鞍钢的话说："我去过美国，我了解美国，我认识美国，我研究美国。你以为我就是中国国情专家？……包括前两天刚刚在网上发表的我那篇文章，关于综合国力超过美国，这不仅是需要科学研究，还需要勇气的。"采访者问，"中国：一个新型超级大国"这个说法是否是胡鞍钢首先提出来的。他回答说："不是我首先提出来的，我觉得应该是毛泽东。因为毛泽东早就预言了，1956年有这么一段话，他是怎么预言的呢，50年，那就是2006年，或60年，2016年。我的做法，无非是验证它。"