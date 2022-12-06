为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中国政治人物，中共政权第四代领导人。
第十六届、第十七届中国共产党中央委员会总书记。在2003年至2013年期间，胡锦涛还担任中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席等职务，
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
曾疾呼“中国在生病，应该靠民主主义起死回生”的政治人物鲍彤11月9日逝世，享耆寿90岁。这位曾任中共最高领导人赵紫阳秘书的被“软禁”者，直到生命的最后一段，还针砭时弊，为中国的民主政治发声。
习近平执政十年，其最重要的调整是将“保江山“置于最高的政治位阶。他所要保的是带有原教旨色彩的“红色江山”，打造一个汲取了邓式改革中某些元素的毛式的2.0 升级版的管制型体制。
德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。
任人唯亲？七上八下？废除领导干部终身制？残酷无情？习近平破坏了哪些中共规矩？时评作家长平认为，破坏规矩本身就是中共的规矩。
中共二十大于日前落下帷幕，习近平顺利迎来第三个五年总书记任期，政治局常委名单中，习近平亲信占绝大多数。有人因为团派的“出局”而惊讶，也有人担心中国在接下来的五年里会持续严格的清零政策，在外交和经济上都更加封闭。中国问题观察家、明镜新闻出版集团创办人何频对此做出一番分析。
周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。德语媒体普遍认为，习近平意识形态色彩浓重的执政路线今后会得到进一步强化，西方世界应当为此做好准备。
中共二十大闭幕式上出现了令人惊诧的一幕：坐在习近平旁边的中共前总书记胡锦涛在看似不情愿的状态下被工作人员带离会场。这引起国际媒体议论纷纷。
中共二十大周六闭幕，李克强、汪洋、韩正及栗战书皆未进入新一届中委会名单。此外，大会通过中国共产党章程修正案将“反对台独”写入党章。闭幕式结束前，胡锦涛突然被带离会场。
二十大闭幕式上令人意外的一幕，中共前总书记胡锦涛疑似被架出会场引起关注。
中共二十大周日在北京开幕，习近平对两千多名代表宣读了二十大报告。他高度赞赏了自己过去十年的执政经历，并呼吁民众"准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验"。
中共二十大周日在北京揭开帷幕。105岁的中共元老宋平出席了开幕式，96岁高龄的前总书记江泽民没有出现在会场。一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。
中共二十大主席团10月15日下午举行第一次会议，通过了46人的主席团常委名单，其中包括江泽民、胡锦涛等18位常委级中共元老。
當今世界，中國不再是美國的戰略夥伴，而是競爭對手，這一點應該沒有人還會質疑。但旅美資深媒體人何頻認爲，北京所面臨的問題還不僅僅是美國，而是西方國家的普遍反感。而在此其中，中國的外交「戰狼們」扮演了至關重要的角色。
从2005年出任德国总理至2021年卸任，默克尔总共12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式