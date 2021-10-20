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中国政治人物，中共政权第四代领导人。
第十六届、第十七届中国共产党中央委员会总书记。在2003年至2013年期间，胡锦涛还担任中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席等职务，
十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
自从2005年出任德国总理以来，默克尔12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
独立学者吴强认为十九大这两天一直按照"剧本"进行。那么，剧中重头戏"习思想列入党章"会不会按部就班的上演？三名政治局常委近日的表现似乎透露出习思想入党章的信号。不过也有专家指出，习近平三个字是否也会加到党章，尚难定论。
《标准报》注意到中国几大党报本周同时以头版发表《胡锦涛文选》第三卷主要篇目介绍，并将之解读为习近平在十八届六中全会之前想要释放的党内团结信号。此外，中国网络企业的繁荣发展也引起财经媒体的关注。
曾有“大内总管”之称的前中共中央办公厅主任令计划被判处无期徒刑，罪名是受贿、非法获取国家秘密、滥用职权。有报道称，令计划案是中共高层内斗的结果。
中国官方媒体周五报道，天津检察机构对令计划提起公诉。令计划将被追究受贿罪、非法获取国家秘密罪、滥用职权罪刑事责任。
中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪受到调查。因长年掌控A股市场IPO发审大权，他也有着"发审皇帝"之称。香港《南早》指出，姚刚的落马或牵扯到曾显赫一时的人物--有"胡锦涛大内总管"之称的令计划。
德国之声盘点了过去20多年间两岸高层的多次接触。
据美国媒体报道，可能知晓许多中国政治情报的令计划胞弟令完成已潜逃美国。白宫不愿对此事件置评。《环球时报》则引述中国前外交官员表示，美媒称令完成掌握大量情报“纯属臆测”。
胡锦涛掌权时期的“大内总管”令计划不久前被开除党籍和公职并立案侦查。如今，令氏家族最小的弟弟令完成在美国的藏身之地被媒体曝光。美媒报道称，令完成可能成为中华人民共和国历史上“最具破坏力的叛逃者。”
曾长期担任前中共领导人胡锦涛的秘书、被称为其“大内总管”的令计划因为受贿等违纪行为而被双开，分析人士认为，这是习近平巩固权力的一项政治举措。
中国官方媒体新华社本周一（7月20日）报道，中共中央做出了开除令计划党籍和公职的决定，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
路透社引述消息人士称，被控受贿的令计划和郭伯雄可能因病无法出庭受审，共产党或许能借此避免在公众面前暴露更多秘密的尴尬场面。
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