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胡锦涛

中国政治人物，中共政权第四代领导人。

第十六届、第十七届中国共产党中央委员会总书记。在2003年至2013年期间，胡锦涛还担任中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席等职务，

This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记 20.10.2021

十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
01.10.2016 *** BEIJING, CHINA - OCTOBER 1: (CHINA OUT) A Chinese paramilitary police officer stands guard as crowds gather at the official flag raising ceremony at Tiananmen Square to mark the 66th National Day on October 1, 2015 in Beijing, China. China begins the Golden Week holiday Thursday, as much of the country shuts down and financial markets close until October 8. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images) © Getty Images/K. Frayer

悉数中共建政70年历任国家领导人 24.09.2019

从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht am Samstag (17.07.2010) in Qinling/ Xi'an (China) zwischen zwei Pferden der Terrakottaarmee. Die Bundeskanzlerin begeht am Samstag (17.07.) in Xi'an ihren 56. Geburtstag. Sie ist nach eigener Aussage im Jahr des Pferdes geboren. Merkel startete am 14.07. eine fünftägige Reise nach Russland, China und Kasachstan. Foto: Rainer Jensen dpa | Verwendung weltweit

德国“铁娘子”的中国足迹 08.09.2019

自从2005年出任德国总理以来，默克尔12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。
In this image made from video, North Korean people and a guard of honor welcome a plane with Chinese President Xi Jinping onboard, on the arrival at an airport in Pyongyang, Thursday, June 20, 2019. The leaders of China and North Korea were talking in the North Korean capital Thursday, with stalled nuclear negotiations with Washington expected to be on the agenda. (CCTV via AP) |

习近平上台以来首次访问朝鲜 20.06.2019

中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
Nordkorea Besuch Xi Jinping und Kim Jong Il in 2008 (Getty Images/AFP/KCNA)

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 17.04.2018

金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
China's President Xi Jinping, center, waits to meet with Hong Kong's outgoing Chief Executive Leung Chun-ying at a hotel in Hong Kong Thursday, June 29, 2017. Xi was greeted by supporters waving red Hong Kong and Chinese flags as he arrived Thursday to mark two decades since China took control of the former British colony and to inaugurate new Chief Executive Carrie Lam on July 1. (Dale de la Rey/Pool Photo via AP) |

十九大"剧本"重头戏 习思想入党章难猜结局 19.10.2017

独立学者吴强认为十九大这两天一直按照"剧本"进行。那么，剧中重头戏"习思想列入党章"会不会按部就班的上演？三名政治局常委近日的表现似乎透露出习思想入党章的信号。不过也有专家指出，习近平三个字是否也会加到党章，尚难定论。
01.07.2016 *** epaselect epa05400605 Chinese President Xi Jinping delivers his speech during a celebration ceremony of the 95th anniversary of Founding the Communist Party of China at the Great Hall of the People (GHOP) in Beijing, China, 01 July 2016. China marks on 01 July the 95th anniversary of the formation of its ruling communist party with a grand ceremony at the GHOP . EPA/HOW HWEE YOUNG | © picture-alliance/dpa

德语媒体：“团结在党中央周围” 24.09.2016

《标准报》注意到中国几大党报本周同时以头版发表《胡锦涛文选》第三卷主要篇目介绍，并将之解读为习近平在十八届六中全会之前想要释放的党内团结信号。此外，中国网络企业的繁荣发展也引起财经媒体的关注。
BEIJING, CHINA - MARCH 08: Former secretary of the Central Secretariat of the Communist Party of China Ling Jihua attends the plenary session of the Chinese People's Political Consultative Conference at the Great Hall of the People on March 8, 2013 in Beijing, China. Urban air pollution is one of the main concerns of the Chinese People's Political Consultative Conference. Over 2,000 members of the 12th National Committee of the Chinese People's Political Consultative, a political advisory body, are attending the annual session, during which they will discuss the development of China. +++ (C) Getty Images/Lintao Zhang

前中共中央办公厅主任令计划获无期徒刑 04.07.2016

曾有“大内总管”之称的前中共中央办公厅主任令计划被判处无期徒刑，罪名是受贿、非法获取国家秘密、滥用职权。有报道称，令计划案是中共高层内斗的结果。
FILE - In this March 14, 2012 file photo, Ling Jihua, a loyal aide and confidante to President Hu Jintao, is seen as Chinese President Hu Jintao signs a document after attending the closing ceremony of the National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing. The top aide to former Chinese President Hu has been placed under investigation for disciplinary violations, the official Xinhua News Agency said Monday, Dec. 22, 2014. The evening announcement came two years after Ling Jihua fell out of political favor when a lurid scandal involving his alleged cover-up of his son's death in a speeding Ferrari disrupted his political ascent.(AP Photo/Andy Wong, File)

令计划涉受贿等3罪被起诉 13.05.2016

中国官方媒体周五报道，天津检察机构对令计划提起公诉。令计划将被追究受贿罪、非法获取国家秘密罪、滥用职权罪刑事责任。
ARCHIV 2012 *** --FILE--Yao Gang, center, vice chairman of China Securities Regulatory Commission (CSRC), delivers a speech during a forum in Beijing, China, 7 May 2012. China's top graft-buster has announced an investigation into a senior official at the nation°Øs securities regulator. Yao Gang, vice chairman of the China Securities Regulatory Commission, is under investigation for alleged serious disciplinary violations, the Communist Party's Central Commission for Discipline Inspection said in a statement on its website Friday, using language that often refers to corruption probes. Yao, 53, has been CSRC vice chairman since 2008 and had been put in charge of the regulator's issuance department since 2002, according to the statement. China's financial industry is the focus of a crackdown as President Xi Jinping expands his campaign against corruption and officials grapple with the aftermath of a $5 trillion stock rout over the summer. Officials have investigated trading strategies, decried malicious short sellers and vowed to purify the market. Zhang Yujun, an assistant chairman at the CSRC, is under investigation on suspicion of severe disciplinary violations, the disciplinary committee said Sept. 16. Xu Xiang, general manager of hedge fund Zexi Investment, is facing a probe for alleged insider trading and stock manipulation, state media reported Nov. 1. Executives at brokerage Citic Securities Co., including President Cheng Boming, are also under investigation. The Communist Party's Central Commission for Discipline Inspection is carrying out its first broad checks on the finance industry since Xi became the party°Øs head in November 2012. picture-alliance/Imaginechina/C. Liang

"发审皇帝"下台 落马关键词"令计划"？ 17.11.2015

中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪受到调查。因长年掌控A股市场IPO发审大权，他也有着"发审皇帝"之称。香港《南早》指出，姚刚的落马或牵扯到曾显赫一时的人物--有"胡锦涛大内总管"之称的令计划。
7.11.2015 *** Chinese President Xi Jinping (L) and Taiwanese President Ma Ying-jeou wave to photographers as they enter the room at the Shangri-la Hotel where they are to meet, in Singapore November 7, 2015. Leaders of political rivals China and Taiwan met on Saturday for the first time in more than 60 years for talks that come amid rising anti-Beijing sentiment on the self-ruled democratic island and weeks ahead of elections there. REUTERS/Joseph Nair/Pool Reuters/J. Nair

两岸破冰大事记 04.11.2015

德国之声盘点了过去20多年间两岸高层的多次接触。
09.06.2015** White House Press Secretary Josh Earnest answers questions about an apparent bomb threat after evacuated journalists returned to the press briefing room at the White House in Washington June 9, 2015. The U.S. Secret Service briefly cleared the White House briefing room on Tuesday after a bomb threat was phoned into local police, but officials said President Barack Obama was not moved during the resulting security sweep. REUTERS/Jonathan Ernst

美国对令完成事件三缄其口 05.08.2015

据美国媒体报道，可能知晓许多中国政治情报的令计划胞弟令完成已潜逃美国。白宫不愿对此事件置评。《环球时报》则引述中国前外交官员表示，美媒称令完成掌握大量情报“纯属臆测”。
A soldier in plain clothes from the Chinese People's Liberation Army (PLA) stands guard behind an entrance of the Great Hall of the People, the venue of the annual session of China's parliament, the National People's Congress (NPC), in Beijing March 4, 2014. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

令完成：“最具破坏力的叛逃者” 04.08.2015

胡锦涛掌权时期的“大内总管”令计划不久前被开除党籍和公职并立案侦查。如今，令氏家族最小的弟弟令完成在美国的藏身之地被媒体曝光。美媒报道称，令完成可能成为中华人民共和国历史上“最具破坏力的叛逃者。”
FILE - In this March 14, 2012 file photo, Ling Jihua, a loyal aide and confidante to President Hu Jintao, is seen as Chinese President Hu Jintao signs a document after attending the closing ceremony of the National People's Congress at the Great Hall of the People in Beijing. The top aide to former Chinese President Hu has been placed under investigation for disciplinary violations, the official Xinhua News Agency said Monday, Dec. 22, 2014. The evening announcement came two years after Ling Jihua fell out of political favor when a lurid scandal involving his alleged cover-up of his son's death in a speeding Ferrari disrupted his political ascent.(AP Photo/Andy Wong, File)

借反腐之名的权力斗争 21.07.2015

曾长期担任前中共领导人胡锦涛的秘书、被称为其“大内总管”的令计划因为受贿等违纪行为而被双开，分析人士认为，这是习近平巩固权力的一项政治举措。
Ling Jihua, newly elected vice chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) attends the opening ceremony of the CPPCC at the Great Hall of the People in Beijing in this March 3, 2013 file photo. China has started a probe into alleged corruption of Ling, a former senior aide to former president Hu Jintao, the official Xinhua news agency said on December 22, 2014. The Communist Party of China (CPC) Central Commission for Discipline Inspection announced the investigation in a brief statement on Monday, Xinhua said. REUTERS/Jason Lee/Files (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW PROFILE)

令计划被双开 移送司法机关处理 20.07.2015

中国官方媒体新华社本周一（7月20日）报道，中共中央做出了开除令计划党籍和公职的决定，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
Ling Jihua, newly elected vice chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) attends the opening ceremony of the CPPCC at the Great Hall of the People in Beijing in this March 3, 2013 file photo. China has started a probe into alleged corruption of Ling, a former senior aide to former president Hu Jintao, the official Xinhua news agency said on December 22, 2014. The Communist Party of China (CPC) Central Commission for Discipline Inspection announced the investigation in a brief statement on Monday, Xinhua said. REUTERS/Jason Lee/Files (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW PROFILE)

消息称令计划精神崩溃 或无法出庭 12.06.2015

路透社引述消息人士称，被控受贿的令计划和郭伯雄可能因病无法出庭受审，共产党或许能借此避免在公众面前暴露更多秘密的尴尬场面。
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