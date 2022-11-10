客座評論：大外交成功將中國變成西方公敵

當今世界，中國不再是美國的戰略夥伴，而是競爭對手，這一點應該沒有人還會質疑。但旅美資深媒體人何頻認爲，北京所面臨的問題還不僅僅是美國，而是西方國家的普遍反感。而在此其中，中國的外交「戰狼們」扮演了至關重要的角色。