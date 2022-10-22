胡锦涛被带离二十大会场：做给谁看？

（德国之声中文网）当时，国际媒体的摄影人员和记者被允许进入会场拍摄，捕捉到了这一令许多人大跌眼镜的场景：胡锦涛被两名工作人员执意"请出"会场。

从画面看一名工作人员先向胡锦涛耳语，随后拿起他的眼镜并试图将他从座位上扶起，胡锦涛伸手想拿习近平桌前的一份文件，被习近平制止。被拉起身的胡锦涛一度想转身坐下，此时第二名人员上前向胡锦涛说话，并作出请他离场的手势。坐在胡锦涛右手边的习近平默默看着这一幕并未多言。胡锦涛最后被工作人员搀扶离席，离去前他用手背拍了习近平后背并对习近平说话，习近平只是点头致意，接着他又拍了拍李克强的手臂，在工作人员搀扶下离开了会场。

官媒：身体不适

这不寻常的一幕发生在《中国共产党章程（修正案）》的决议表决前。之后与会代表们以举手表决方式一致通过了修改党章等在中共二十上审议的文件。新党章写入了树立习近平领导地位和权威的所谓"两个确立"等内容。

在中国官媒的报道中，看不到这一镜头。当天，这一事件在海外立即引发舆论热议。稍后，新华社英文推特账号发布回应称，胡锦涛"会议期间身体不适，工作人员为了他的健康，陪他到会场旁的房间休息。"

胡锦涛全程参加了二十大开幕会议

胡锦涛在二十大开幕出场时，有人搀扶，确实曾给人衰弱之感，但闭幕式当天，他的步态和举止似乎并无不适，而他与工作人员僵持时，给人感觉明显在抗拒对方的请求。

BBC驻北京记者写道，要么是胡锦涛确实有严重的健康问题，要么展示了中国强权政治的一面--"一个代表旧时代的领导人被象征性地带走"。文章补充说，共产党通常不会把私底下的讨论和争执拿出来公开展示。而二十大这一的场合更是完全依照严密的脚本来进行，很难想象有发生意外插曲的空间。

台湾中央社称，这段影片曝光后，似乎更坐实了胡锦涛对习近平连任不满的联想。

终结符号？

胡锦涛在任时，被一些人认为不够强势，他的风格不同于习近平，更注重强调集体领导，平衡政治局常委中的各个派系。BBC称，胡锦涛的年代被视为对外开放和对新思想的包容性增加的时期。

居住在美国纽约市的政论作家、《北京之春》期刊荣誉主编胡平对美国之音表示，年近八旬的胡锦涛被临时请出会场，有可能是身体原因，但因为这位中共前领导人是团派大佬，故而他的怅然退场会被人们视为一种中共党内团派势力的终结符号。

中共党代会有经过精心编排的脚本

《纽约时报》分析称，就像中国政治中的许多其他事情一样，真相可能永远不会被揭露。但是，这一幕在记者被允许进入大厅后不久发生，其时间至少是有暗示性的。

有媒体从高清晰度的影像资料中发现，搀走胡錦濤的一人胸前名牌显示为"孔绍逊"。 孔绍逊是中共中央办公厅副主任兼秘书局局长，他的顶头上司、中央办公厅主任丁薛祥，周日当选新一屆政治局常委。

据法新社报道，周六当天，"胡锦涛 "的名字在中国社交网络微博上受到审查，只有前一天的信息，以及来自官方账户的信息。不过关注中国网络讨论的中国数字时代指出，"胡锦涛"等中共高层的名字一直是敏感词。该网站报道有网民在中文社交媒体上隐晦地讨论此事，比如称"前任被现任带出了大厅"， "这难道是传说中的'全过程民主' ？"但有关评论也很快被删除。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。