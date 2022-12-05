胡锦涛现身江泽民追悼会前日的小规模告别式

（德国之声中文网）中共前领导人江泽民11月30日逝世后，12月1日，江泽民遗体由专机从上海运到北京。习近平、李克强等一众中国党和国家领导到北京西郊机场迎灵。之后，江泽民遗体被送往解放军总医院（301总医院）停灵处。

江泽民治丧委员会12月1日当天发布公告，宣布12月6日10时在北京人民大会堂举行江泽民追悼大会并要求各地区组织党员和群众收听收看追悼大会现场直播，全国人民默哀3分钟，汽笛和防空警报鸣响3分钟，停止公共娱乐活动一天。该公告还宣布不举行江泽民遗体告别仪式。

胡锦涛现身江泽民告别式引关注

不过，和上述宣布不同，江泽民遗体12月5日被送往北京八宝山公墓火化前，301医院的告别室内却"意外"出现了习近平率领数十名中共党政高层官员为江泽民举行告别式的环节。尤为引起关注的是，在中共二十大闭幕式上被带离会场的前中共总书记胡锦涛也首次露面，参加了江泽民的告别式。

新华网报道称，12月5日上午10时，"习近平、李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中国人民解放军总医院为江泽民同志送别，并护送江泽民同志的遗体到八宝山革命公墓火化。胡锦涛也前往医院为江泽民同志送别。"

301医院12月5日的江泽民告别式

在央视播放的相关视频中，盖着中共党旗的江泽民遗体摆放在301医院的告别室内，后方上空是黑底白字横幅，写着"江泽民同志永垂不朽"，四名持枪军人站立在横幅下。视频接着展示了习近平等一众官员在江泽民遗体前肃立并三鞠躬的画面。习近平站在前排正中，右手边是李克强，左手边是胡锦涛。胡锦涛身后站着一名戴着姓名牌、高出胡锦涛半个头的疑似"保镖"。画面还显示，习近平缓步瞻仰江泽民遗体，随后是胡锦涛及保镖、李克强等人缓步瞻仰遗体。央视视频还公开了胡锦涛微蹲躬身、双手合十对江泽民遗孀王冶坪致意，并与她握手的场景。

习近平12月5日率官员出席301医院举行的江泽民遗体告别式

胡锦涛10月22日在中共二十大闭幕式上被带离会场的视频在网络疯传、引起国际舆论哗然。有分析认为，胡锦涛被带离会场是为了向党内可能反对习近平"加冕"的人发出一个强烈的政治信号。在国际强烈关注下，中国官方试图平息舆论。新华社10月22日在推特上用英文发帖称："胡锦涛尽管最近一直在抽空养病，但仍坚持出席党的二十大闭幕。他在会议期间身体不适，工作人员为了他的健康，陪他到会场旁边的房间休息。现在，他好多了。"但是，这样的说辞并无法平息质疑。中国国内媒体未报道该事件，新华社的这一声明也未见诸于其中文网站和社交平台。

从央视播放的12月5日解放军总医院江泽民告别式画面看，胡锦涛看上去身体和精神状况良好。在场几乎所有人都穿着长大衣和外套，而胡锦涛却只穿着西装，没有穿大衣或外套。

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

展示党内团结旨在维稳

海外分析人士认为，最终仍为江泽民举行为时15分钟的小规模遗体告别式是习派向江泽民亲属和江派做出一定妥协的结果，也是为了在胡锦涛"被离场"的舆论风波以及近期发生的"白纸革命"抗议浪潮后，重新显示党内团结，起到维稳作用。除了江泽民告别式外，在江泽民遗体送往八宝山公墓火化途中，官方还安排身穿黑外套、左胸佩戴白花的逾千人夹道相送。

在12月6日北京人民大会堂举行的江泽民追悼大会上，习近平在致悼词时再次称，"1989年春夏之交我国发生严重政治风波，江泽民同志坚决拥护和执行党中央关于旗帜鲜明反对动乱、捍卫社会主义国家政权、维护人民根本利益的正确决策，紧紧依靠广大党员、干部、群众，有力维护上海稳定。"这一表述之前也出现在江泽民去世后中共发布的"告全党全军全国各族人民书"中。

观察人士认为，中国当局为封锁有关六四事件的信息很少提及1989年春夏之交的所谓"政治风波"，这次中共及习近平具体提及该事件并称之为“严重政治风波“是对参与"白纸运动"的抗议者发出警告。

前中共總書記江澤民的政治足跡

(综合报道）

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