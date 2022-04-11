胡锡进：我推特被封号了 网民：你怎么上的推特？

（德国之声中文网）“如果美国战斗机护送佩洛西的飞机进入台湾，那就是入侵。 解放军有权强行驱散佩洛西的专机和美军战机，包括鸣枪示警和进行阻挠战术移动。 如果无效，则将其击落”，这是中国官媒《环球时报》前总编胡锡进日前在中国大陆被屏蔽的社交媒体平台推特所发布的英文消息。该消息发布不久后，胡锡进通过自己的新浪微博账户表示：“因为警告美军不要护航佩洛西访台，老胡的推特账号被锁住，除非我删除那条推文，否则不能继续使用我的推特账号。”

胡锡进自称，推文一经发出，“反响非常强烈，不到一小时光是转发就突破一千。很快福克斯新闻等转引这条推特的内容，有记者还要求白宫发言人就该推特的内容进行回应。”

然而就他介绍，其推特账户于北京时间周六上午被锁住。理由是上述这条违反了推特规则，必须删除。胡锡进指出：“其实那条推特已经被屏蔽，别人看不到了，但我必须走自己动手删除的程序，并且提示我，点击‘删除’意味着我承认自己违反了推特的规则。”

胡锡进：“人在屋檐下，不得不低头”

对此，中国官媒《环球时报》的这位前总编表示：“人在屋檐下，不得不低头。我只好点击删除，给自己的推特账号解锁。”发稿时，胡锡进的推特账号只能被追随者所见。任何想要看到其最新推文讯息的用户需要得到胡锡进推特帐户的认可。

在新浪微博发布上述推特被封的消息时，胡锡进将推特封其账号的做法与中国官方大规模严格审查网路舆论相提并论，感叹称：“唉，美丽国的言论自由看来也真是有边界的，而且类似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的‘规则’真是有几分相似啊。”

针对推特发文所涉及的内容，胡锡进表示：“然而我把该传的信息传达到了：如果美军派战机为佩洛西窜访台湾护航，就是此访恶劣性质的进一步升级，构成侵略。那种情况下，我军战机应使出全部阻拦手段，如果依然无效，我认为击落佩洛西座机可也。”

观看视频 02:42 佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

网民：“推特是什么？”

然而就在这条新浪微博博文的评论区，有大量网友对胡锡进上推特的事情本身发出质疑。与包括YouTube、脸书在内的社交媒体平台一样，推特在中国境内被审查制度屏蔽。名为“无业老男人”的用户发问：“老胡已经退休了，为什么还有上推的特权？”。包括“日常盼退休123”、“三碳丝耐医傅”、“上下相蒙如此”在内的用户都发出了“推特是什么？……老胡怎么上推特的？……怎样才能上推特”之类的质疑声音。微博用户“看上去一样

”更是指出：“退休老汉私自fq，建议抓捕”。

作为中国民粹主义色彩浓厚官媒的前掌门人，胡锡进热衷在重大政治社会事件爆发之际以个人的名义为官方立场定调。在上述抱怨美国也有互联网信息审查的博文中，许多用户在评论区中指出了胡锡进类比的可反驳之处。用户“Jack11254”评论胡锡进推特账号被封表示：“多大点事？你这情况我在国内经常遇到。”名为“耶格尔胶员”的用户更是调侃道：“还需要你手动删？这点还真不如新浪”。用户“已喑2”则表示：“比微博强，起码你知道因为什么被锁。我上一个号都不知道因为什么被炸的！”“桦川停雨”欢呼：“恭喜老胡享受我们屁民在微博的待遇”。

就在胡锡进发推威胁解放军有可能击落其座机的同时。现年82岁的美国众议院议长佩洛西已经踏上了她这次备受争议的亚洲之旅。截止发稿，没有任何官方消息显示她将拜访台湾。佩洛西此行已经确认的目的地包括日本、韩国、马来西亚和新加坡。在登上飞机之前，面对记者有关她是否会拜访台湾的提问，佩洛西表示：“我永远不会谈论我的行程，这对于我来说是种风险”。

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