胡锡进就郑州地铁献花发评论被批“洗地”

对于郑州市民自发在地铁站献花悼念在“720”暴雨中被困在地铁积水车厢不幸遇难的乘客，环球时报总编胡锡进发表评论称，“不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事”。另有网传财新一名摄影记者拍摄民众献花的照片后被派出所民警带走。
(德国之声中文网)前天（7月26日）是郑州遭遇特大暴雨第七天。郑州地铁5号线沙口路站B1出口外摆满了市民自发送来的鲜花。这些鲜花用来悼念20日特大暴雨之下被困在地铁积水车厢不幸遇难的14名乘客，寄托哀思。据中国媒体报道，祭奠遇难者花束排列长达50多米，不少前来悼念的市民默默落泪。还有湖北、湖南、福建等地的群众通过网络下单献花。这个地铁出口曾一度在市民献花之后被人用黄色挡板围住。有新浪微博用户发布消息称，黄色挡板之后“被几个郑州爷们拆了”，他们说：“挡什么当，不要挡着人回家的路”。
《环球时报》主编胡锡进昨天在微博上发表评论认为，“对献花和围挡板都不宜做过度解读。公众有祭奠遇难者的强烈意愿，理应受到尊重。相关部门大概也有在被水淹过的地铁站开展施工或实施管理的计划，二者之间不应形成矛盾，当发生某种误解时，需及时沟通化解 ”。
他表示，对于郑州应对洪灾中存在的“疏漏的认定和定性需要一些时间来实施更加细致的调查研判”。他还将中国和西方做对比称，“大家应当有一个基本的信心，那就是时下的中国不可能让这么大的一场灾难稀里糊涂地就过去了，那是美国，是西方，中国不可能那样”。
胡锡进还在评论中呼吁，“不要轻易指责政府方面想隐瞒这隐瞒那，在今天的中国最难做到的就是‘隐瞒’。也不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事，但要相信广大群众对他们有识别和抵制的能力。”
不过微博上的网友并不买账。有网友评论道：“把花都围起来的样子像极了某国互联网……”还有人说：“这就是泱泱大国的胸襟，这就是文明古国的情怀……放在世界那个角落都不会这样做，挡得住出口，挡不住人心！”还有网友指出：“说白了就是害怕人群聚集搞大事，其他理由都是假的。”也有网友质问：“武汉疫情和河南雨灾，这两次事件有什么区别吗？没有，前有吹哨人后有5次的预警。吸取教训了吗？显然没有。还是老套路丧事喜办。这类事件以后还会发生，当然不仅仅是疫情和暴雨……”有人讽刺道：“别最后又搞一场文艺汇演，拔高升华一番，完全忘了悲剧是怎么发生的。”
微信公共号“吴氏一哥V”今天发表了一篇题为《吴戈：我是郑州爷们！拆了那个墙，我有话要说！》的文章。文章记述了一个名叫王金雷的郑州市民拆掉地铁站挡板的过程。文章记述说：“我看到地铁口被莫名其妙的围了起来！我当时心里真的只有一个想法：走，拆了它！让那些遇难的小姑娘们‘头七’回个家！看着那些遇难者名单，我感觉她们就像我身边的同事一样，平时拍头鼓励，而今却踏上了另一条不归路，怎不令人心碎！ ”接着他从附近超市借了一把剪刀开始拆挡板，“我也就不说话，只管埋着头，一个劲拆……后来，围观的人群中有人鼓掌，有人拍照，也有人鼓足勇气上前帮忙，三下五除二就拆完了！我清楚的记得，拆墙过程中，我对一个帮忙的伙计说：不要挡路，咱让他们回家！”
文章写道：“拆完围板，我向地铁口深深鞠了一躬！差不多过了两三分钟，来了一辆警车。此时，我已经做好了思想准备：我干的，拉我走就拉走！出乎我意料的是，他们也没下车，隔窗拍个照就走了。”
文章最后写道：“说到这，我要特别申明：我不是对抗谁，更不是要发起什么！作为一个有良知的郑州市民，我只是做了一个办公室里小姑娘们眼中的大哥哥该做的事，一个热心的郑州市民想做的事！视频中，那个穿白色短袖衣的就是我！李宁牌的，胸前有俩字，‘中国’那一款！”
另外微博上在转传两张微信朋友圈的截图，显示财新摄影记者陈亮27日夜晚拍摄一张民众献花的照片后，被郑州市南阳路派出所带走，其同事和前同事帮忙转发消息。当日白天，南都记者陈冲在同一地点拍摄献花照片后被警察要求当面删除，他回到宾馆后恢复了照片。
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