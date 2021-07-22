胡锡进就郑州地铁献花发评论被批“洗地”

(德国之声中文网)前天（7月26日）是郑州遭遇特大暴雨第七天。郑州地铁5号线沙口路站B1出口外摆满了市民自发送来的鲜花。这些鲜花用来悼念20日特大暴雨之下被困在地铁积水车厢不幸遇难的14名乘客，寄托哀思。据中国媒体报道，祭奠遇难者花束排列长达50多米，不少前来悼念的市民默默落泪。还有湖北、湖南、福建等地的群众通过网络下单献花。这个地铁出口曾一度在市民献花之后被人用黄色挡板围住。有新浪微博用户发布消息称，黄色挡板之后“被几个郑州爷们拆了”，他们说：“挡什么当，不要挡着人回家的路”。

《环球时报》主编胡锡进昨天在微博上发表评论认为，“对献花和围挡板都不宜做过度解读。公众有祭奠遇难者的强烈意愿，理应受到尊重。相关部门大概也有在被水淹过的地铁站开展施工或实施管理的计划，二者之间不应形成矛盾，当发生某种误解时，需及时沟通化解 ”。

他表示，对于郑州应对洪灾中存在的“疏漏的认定和定性需要一些时间来实施更加细致的调查研判”。他还将中国和西方做对比称，“大家应当有一个基本的信心，那就是时下的中国不可能让这么大的一场灾难稀里糊涂地就过去了，那是美国，是西方，中国不可能那样”。

胡锡进还在评论中呼吁，“不要轻易指责政府方面想隐瞒这隐瞒那，在今天的中国最难做到的就是‘隐瞒’。也不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事，但要相信广大群众对他们有识别和抵制的能力。”

不过微博上的网友并不买账。有网友评论道：“把花都围起来的样子像极了某国互联网……”还有人说：“这就是泱泱大国的胸襟，这就是文明古国的情怀……放在世界那个角落都不会这样做，挡得住出口，挡不住人心！”还有网友指出：“说白了就是害怕人群聚集搞大事，其他理由都是假的。”也有网友质问：“武汉疫情和河南雨灾，这两次事件有什么区别吗？没有，前有吹哨人后有5次的预警。吸取教训了吗？显然没有。还是老套路丧事喜办。这类事件以后还会发生，当然不仅仅是疫情和暴雨……”有人讽刺道：“别最后又搞一场文艺汇演，拔高升华一番，完全忘了悲剧是怎么发生的。”

拆墙者自述

微信公共号“吴氏一哥V”今天发表了一篇题为《吴戈：我是郑州爷们！拆了那个墙，我有话要说！》的文章。文章记述了一个名叫王金雷的郑州市民拆掉地铁站挡板的过程。文章记述说：“我看到地铁口被莫名其妙的围了起来！我当时心里真的只有一个想法：走，拆了它！让那些遇难的小姑娘们‘头七’回个家！看着那些遇难者名单，我感觉她们就像我身边的同事一样，平时拍头鼓励，而今却踏上了另一条不归路，怎不令人心碎！ ”接着他从附近超市借了一把剪刀开始拆挡板，“我也就不说话，只管埋着头，一个劲拆……后来，围观的人群中有人鼓掌，有人拍照，也有人鼓足勇气上前帮忙，三下五除二就拆完了！我清楚的记得，拆墙过程中，我对一个帮忙的伙计说：不要挡路，咱让他们回家！”

文章写道：“拆完围板，我向地铁口深深鞠了一躬！差不多过了两三分钟，来了一辆警车。此时，我已经做好了思想准备：我干的，拉我走就拉走！出乎我意料的是，他们也没下车，隔窗拍个照就走了。”

文章最后写道：“说到这，我要特别申明：我不是对抗谁，更不是要发起什么！作为一个有良知的郑州市民，我只是做了一个办公室里小姑娘们眼中的大哥哥该做的事，一个热心的郑州市民想做的事！视频中，那个穿白色短袖衣的就是我！李宁牌的，胸前有俩字，‘中国’那一款！”

另外微博上在转传两张微信朋友圈的截图，显示财新摄影记者陈亮27日夜晚拍摄一张民众献花的照片后，被郑州市南阳路派出所带走，其同事和前同事帮忙转发消息。当日白天，南都记者陈冲在同一地点拍摄献花照片后被警察要求当面删除，他回到宾馆后恢复了照片。

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