 胡锡进和马斯克?谁给谁上课? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2022

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时政风云

胡锡进和马斯克?谁给谁上课?

亿万富翁马斯克几天前向乌克兰提出“和平建议”，遭到了基辅方面的抨击。现在这场争论也牵涉到了中国媒体人胡锡进。后者嘲讽称，美国和西方的“言论自由”很快就会给马斯克“上一课”。马斯克也不甘示弱地予以反驳。

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（德国之声中文网）胡锡进在自己的推特账号上发布了马斯克推特的截图，并且用英语点评说："马斯克过多地暴露了自己的人性，而且过于相信美国和西方的'言论自由'，他会被上一课。"

胡锡进也在中国社交媒体新浪微博上发帖称，"马斯克这一次的自我放飞很猛，将自己置于了西方舆论的风口浪尖。他显然太相信西方的言论自由了，如果不刹车，他或许会将自己的商业帝国置于危险境地。""马斯克说的话从西方'政治正确'的角度看当属'大逆不道'。"胡锡进认为马斯克的言论固然反映了部分西方人对战争可能升级为核冲突的担心，但"他挑战的不仅仅是政治正确，还有华盛顿的战略谋算。所以他这次很可能高估了自己的影响力，并且低估了西方政治铁幕的威力。"

就在胡锡进发推的前一天，马斯克在推特上提出了"乌克兰与俄罗斯和平"之四点方案，分别是：1.让被吞并地区在联合国监督下重新举行公投，假如当地民众要求俄罗斯离开，俄方就必须离开；2.克里米亚半岛正式归属于俄罗斯，就像1783年以来的那样（直到赫鲁晓夫的错误决定前）；3.乌克兰方面确保克里米亚半岛的淡水供应；4.乌克兰保持中立。马斯克还在推特上发起投票，询问网友对其和平方案的意见：大部分推特用户都对此予以反对。

作为回应，乌克兰总统泽连斯基也立即在推特上发起民调。泽连斯基问道："您更喜欢哪一个马斯克？支持乌克兰的马斯克？还是支持俄罗斯的马斯克？"立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）也发表推文称："亲爱的马斯克，如果有人偷走了您的特斯拉的轮胎，但这并不能使他成为这台车或这些轮胎的合法主人。即使它们声称曾投票支持这项计划。"

即将卸任的乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）更是毫不客气地写道："我只能做出外交辞令般的回应：滚吧！""唯一结果就是不会再有任何乌克兰人买你的特斯拉破烂。祝你好运。"

马斯克则不依不饶地回复乌克兰方面称，他并不在乎他提出的建议是否受到欢迎，但是为了一个基本相同的结局，却让数百万人无畏牺牲，则是他非常在乎的。他认为，俄罗斯人口是乌克兰的三倍，在爆发全面战争的情况下，乌克兰绝无胜算。"如果您真心关注乌克兰，就应当寻求和平。"

在遭到胡锡进嘲讽后，马斯克也不甘示弱地用中文反唇相讥说："手整体插在口袋里的人过分自信。"胡锡进则再度回应说："手插在推特里的人感到自信。"

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