 胡锡进呛声：若蓬佩奥等高官访台 解放军或在台北低飞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2020

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时政风云

胡锡进呛声：若蓬佩奥等高官访台 解放军或在台北低飞

《环球时报》主编胡锡进在微博上发文指出，特朗普团队或者在特朗普剩余任期内让蓬佩奥及以上官员访台，若是如此，中国应该采取派战机飞越台湾岛或者在台北超低飞行动，宣誓中国主权。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8远距离支援干扰机

    运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    空警-500

    空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8技术侦察机

    它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8反潜机

    运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-9通信对抗机

    运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

  • Infografik/Karte - Taiwan`s Air Defence Identification Zone - EN

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    台湾防空识别区

    这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。


  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8远距离支援干扰机

    运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    空警-500

    空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

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    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8技术侦察机

    它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

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    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-8反潜机

    运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

  • Kampfjets China Taiwan (Ministry of National Defence, R.O.C./Taiwan)

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    运-9通信对抗机

    运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

  • Infografik/Karte - Taiwan`s Air Defence Identification Zone - EN

    飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

    台湾防空识别区

    这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。


（德国之声中文网）《环球时报》主编胡锡进周日（12月6日）在新浪微博上发文称：“近来一直有各种猜测说，特朗普团队有可能在离任前的最后时刻针对台湾问题搞大动作，包括派蓬佩奥访台，甚至是特朗普本人闪电访问台湾、宣布与台湾建交等，不久前亚太情报官员访台就是去打前站的。真那样，我方的反应必须是雷霆万钧的，要让配合特朗普政府这样干的民进党当局死定了。作为最轻的选项，我方须派战机飞越台湾岛，并且根据情况轻重采取一般飞越台湾岛或者在台北超低空飞行，宣示中国的主权，那将是对美台气焰的沉重打击。”

路透社上个月末报道，负责美国亚太地区军事情报的海军少将史都德曼(Michael Studeman)11月22日搭乘专机抵台，不过，美国国防部拒绝针对此事发表评论，台湾外交部则仅证实一名美国官员22日抵达台湾，但是因出访行程未公开，所以外交部没有进一步说明。

更多阅读: 传美海军少将访台 中国：视情势做必要回应

苹果日报指出，两岸关系紧张，解放军飞机连续多天闯入台湾防空识别区，台军透过广播驱赶。为应对解放军威胁，台湾空军司令部决定向美国增购近300枚爱国者三型导弹。

更多阅读: 蔡英文：台美关系仍有极大发展空间

胡锡进在微博上说：“特朗普团队现在虽表现疯狂，但离任之前恰是他们最脆弱、支持度最小的时候……在国际上，特朗普政府是在挑衅中国，这样的判断可以一目了然得出。蓬佩奥及以上官员访台将是对一个中国原则的粗暴践踏，它决不可能被北京接受，这也是全世界的共同预期。中国大陆这时做出什么样的强烈反应，世人都会给予一定的理解。因此，我们不怕在此时爆发严重台海危机，让我们的战机飞到台湾岛上空去，我们将形成反击美台破底线挑衅的浩然正气，取得道义上压倒性气概，料台湾军队不敢对解放军战机开火，一旦他们开火，就意味着战争爆发，我军就可以立即对台军机场等重要军事设施实施毁灭性打击。”

就在前几天，胡锡进出席参与《2020之后，中国该如何应对中美新格局》讨论时，被问到如何处理台湾问题时，回复表示，如果美国派高级官员访台，那中国的战机就应该直接飞越台湾。

观看视频 10:29

系列影片之三：中国为什么一定要得到台湾？

苹果日报报道，胡锡进主张“两岸都不打第一枪”，但他表示，这不意味着没有对台湾进行军事压制的手段，如果美国国务卿这样的人访台的话，那解放军的战机就要飞越台湾岛，《环球时报》几年前就建议以战机飞越海峡中线对台施压，如果台湾还不服，那派战机飞越台湾岛，如果再不服，那战机就飞到台北上空，“贴着所谓的总统府那个房子的尖飞。”

台湾行政院长苏贞昌11月末曾表示，美国环保署长惠勒 (Andrew Wheeler)应台湾外交部长吴钊燮邀请，将于12月率团访台。惠勒预计自12月5日起访台3天，与台湾针对环保议题进行讨论。

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