胡锡进呛声：若蓬佩奥等高官访台 解放军或在台北低飞

（德国之声中文网）《环球时报》主编胡锡进周日（12月6日）在新浪微博上发文称：“近来一直有各种猜测说，特朗普团队有可能在离任前的最后时刻针对台湾问题搞大动作，包括派蓬佩奥访台，甚至是特朗普本人闪电访问台湾、宣布与台湾建交等，不久前亚太情报官员访台就是去打前站的。真那样，我方的反应必须是雷霆万钧的，要让配合特朗普政府这样干的民进党当局死定了。作为最轻的选项，我方须派战机飞越台湾岛，并且根据情况轻重采取一般飞越台湾岛或者在台北超低空飞行，宣示中国的主权，那将是对美台气焰的沉重打击。”

路透社上个月末报道，负责美国亚太地区军事情报的海军少将史都德曼(Michael Studeman)11月22日搭乘专机抵台，不过，美国国防部拒绝针对此事发表评论，台湾外交部则仅证实一名美国官员22日抵达台湾，但是因出访行程未公开，所以外交部没有进一步说明。

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苹果日报指出，两岸关系紧张，解放军飞机连续多天闯入台湾防空识别区，台军透过广播驱赶。为应对解放军威胁，台湾空军司令部决定向美国增购近300枚爱国者三型导弹。

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胡锡进在微博上说：“特朗普团队现在虽表现疯狂，但离任之前恰是他们最脆弱、支持度最小的时候……在国际上，特朗普政府是在挑衅中国，这样的判断可以一目了然得出。蓬佩奥及以上官员访台将是对一个中国原则的粗暴践踏，它决不可能被北京接受，这也是全世界的共同预期。中国大陆这时做出什么样的强烈反应，世人都会给予一定的理解。因此，我们不怕在此时爆发严重台海危机，让我们的战机飞到台湾岛上空去，我们将形成反击美台破底线挑衅的浩然正气，取得道义上压倒性气概，料台湾军队不敢对解放军战机开火，一旦他们开火，就意味着战争爆发，我军就可以立即对台军机场等重要军事设施实施毁灭性打击。”

就在前几天，胡锡进出席参与《2020之后，中国该如何应对中美新格局》讨论时，被问到如何处理台湾问题时，回复表示，如果美国派高级官员访台，那中国的战机就应该直接飞越台湾。

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苹果日报报道，胡锡进主张“两岸都不打第一枪”，但他表示，这不意味着没有对台湾进行军事压制的手段，如果美国国务卿这样的人访台的话，那解放军的战机就要飞越台湾岛，《环球时报》几年前就建议以战机飞越海峡中线对台施压，如果台湾还不服，那派战机飞越台湾岛，如果再不服，那战机就飞到台北上空，“贴着所谓的总统府那个房子的尖飞。”

台湾行政院长苏贞昌11月末曾表示，美国环保署长惠勒 (Andrew Wheeler)应台湾外交部长吴钊燮邀请，将于12月率团访台。惠勒预计自12月5日起访台3天，与台湾针对环保议题进行讨论。

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