胡锡进反驳李光满为哪般？

（德国之声中文网）在中国娱乐圈震荡不断、北京重拳整治“饭圈”的背景下，一篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章本周被人民网、新华网和环球网等诸多中国官媒齐齐转发，勾起人们对“文革2.0”的联想。然而，这篇时评人李光满的“变革檄文”在《环球时报》总编辑胡锡进的眼里却是“误判和误导”。

胡锡进和官媒罕见唱反调，受到不少网民支持的同时，也引发包括关于“党内斗争”在内的各种猜想。更令网民惊呼“活久见”的是：胡锡进这篇在其公众号“胡锡进观察”发表的文章在微信上一度被禁止分享。

截止发稿，胡锡进的批评文章已经可以被转发，但是微信上搜索李光满的在其公众号“李光满冰点时评”发表的原文却没有结果。就此，中国著名公众人物方舟子在推特上表示：“文革初期两条路线的斗争都是很激烈的，胡锡进不要高兴得太早。”

李光满与胡锡进 “我们该信谁？”

胡锡进叫板李光满后，分析“我们该信谁？”、“孰真孰假？”等文章接连涌现。被外界认为有官方背景的“多维新闻”网站在相关文章中指出：“人们必须要认识到李文所说的’革命’究竟是一种夸张的修辞，还是一种“确有其事”。实际上，这一’双重含义’的模糊性已经令舆论场沸腾。这就是胡锡进出面澄清的背景。”文章在结尾处强调：“任何变革都需要从中央的角度平衡改革、发展和稳定之间的关系。改革要冒风险，要承担一定的社会波动，但同样也要考虑社会承受力的限度，尽量降低政策剧烈变动触发的矛盾。温和与激进永远是一对最考验改革智慧的矛盾。”

中国知名“左派文人”司马南也就“我们听谁的？”发表评论认为：“这俩家伙肯定是一伙的”，“胡锡进是李光满的托儿”，“隔壁王奶奶说：树根不动，树梢白摇。他们俩意见要一致啊，听谁的无所谓；他们俩如果仅仅表述上不一致啊，就没所谓听谁的了。”

著名作家慕容雪村则在其脸书账号上写道：“胡的分析至少可以代表某些势力的主张，不会是全然的空穴來风。”针对目前扑朔迷离的形势，他猜测：“可能是，即使坐在最前头掌舵的那家伙也沒想清楚这车要驶向何方”。

国际媒体分析

中国政府宣传机器内部的这场“分歧”也引发了国际媒体的关注。《华尔街日报》注意到，胡锡进这次是通过其个人社交媒体账户发表的评论，而不是像往常一样通过《环球时报》官方发表。对于微信一度禁止分享胡锡进相关文章的做法，这家美国媒体猜测，可能因为微信认为，胡锡进的文章太具争议性，不适合广泛传播。

清华大学政治学前讲师、中国独立学者吴强向《华尔街日报》分析：“对文革再现的担忧，转移了人们对另一件没有那么戏剧化但后果更严重的事情的注意力，即中国领导人习近平上台后不断加强对社会的控制。”

《华尔街日报》观察指出，在中国的互联网上，像李光满这样的毛派文章并不罕见，但它们通常都被限制在边缘地带。该报援引中国资深记者解释，只有中共高层宣传部门点头后，才可能让包括新华社和《环球时报》在内的主要官方媒体网站转发同一篇文章。

《华尔街日报》的文章还发现，胡锡进与李光满的两篇文章都在拥护“共同富裕”这一说辞，该口号“旨在宣传共产党将会更好地分配社会机会和财富”。

针对胡锡进发表批评文章的原因，香港《南华早报》援引北京媒体人士透露，监管部门向中国媒体传达口头指示，称李光满的文章造成的影响超过预期，要求他们用更温和的内容来平衡。

而胡锡进文章的转发受限，《南华早报》则认为，这表明宣传部门想在争议失控之前加强管控。此外，一名不愿透露姓名的媒体学者向该报指出，值得注意的是李光满的文章并没有被刊登在任何官方的纸媒上。这名熟悉官媒传播方式的学者表示：“只有得到高度认可的文章才会被印刷发表。官媒现在的转发可能只是对舆情的测试。”

新加坡《联合早报》兼联合早报网（中国）主编韩咏红分析道：“胡锡进发文，意在对李光满文章已经勾起的文革联想，做出适时的解惑。”在韩咏红看来，“中国这半年来的反垄断、整肃校外培训产业、娱乐圈与游戏产业，在道理上没错，理应能获得社会的广泛认可”，但她同时提出疑问：“问题是，为什么立意正面的行动，仍引起不安甚至’新文革’的联想？”

韩咏红在评论文章中最后总结道：“归根结底，当权力没有制衡机制，出力又惯常猛烈时，即使是旁观者也会感到震慑。只不过，按照这几年的经验，中国的走向不会因为有人议论或担心就改变，而是会继续往其认定正确的方向、大踏步向前走去。”

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