 胡蘿蔔加大棒？中國恢復輸入台灣石斑魚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2023

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时政风云

胡蘿蔔加大棒？中國恢復輸入台灣石斑魚

中國最近針對兩岸經貿公布多項措施，先是認定台灣對大陸構成貿易壁壘，又中止ECFA的部分產品關稅減讓。但在22日，國台辦宣布恢復台灣的石斑魚輸入；這一系列舉動，被路透社形容為「胡蘿蔔加大棒的外交」。

去年6月，台灣石斑魚遭中國大陸以驗出禁藥為由，全面禁止輸入。當時台灣農委會回應，後續檢驗都合格，呼籲雙方應展開科學的對話。（資料照）

去年6月，台灣石斑魚遭中國大陸以驗出禁藥為由，全面禁止輸入。當時台灣農委會回應，後續檢驗都合格，呼籲雙方應展開科學的對話。（資料照）

（德國之聲中文網）據中國官媒新華社週五（12月22日）報導，國台辦發言人朱鳳蓮宣布即日起恢復台灣的石斑魚輸入。此前，中國海關總署以驗出禁藥和土黴素超標為由，自去年6月起暫停輸入台灣石斑魚，當時一般認為此事涉及政治因素。

新華社引述朱鳳蓮22日的說法，暗示了統獨立場和兩岸經貿往來脫不了關係：「只要堅持『九二共識』、反對『台獨』，兩岸就是一家人，一家人的事就好商量、好解決。我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」

國台辦稱，中國海關總署「綜合評估相關整改措施」之後，決定解禁，允許「審核合格並與以註冊登記」的台灣養殖企業輸出石斑魚至中國大陸。

中國海關總署資料顯示，第一批共有7家台灣石斑魚養殖場在中國的合格登記名單上，其中6家位於屏東縣，1家在高雄市。據台媒「關鍵評論網」報導，台灣農業部漁業署副署長陳建佑稱目前並不清楚中國為何僅開放這7家業者。

台灣農業部表示，不樂見中國一方面肯定了台灣石斑魚的生產管理措施，卻又片面擇定7家養殖場，未依照國際慣例亦未與台灣磋商，讓台灣業者無所適從。

延伸閱讀：客座評論：石斑魚被禁引發兩岸經貿冷戰

「胡蘿蔔加大棒」的外交？

最近幾週，中國頻繁宣布兩岸經貿相關措施，一方面主張中國大陸「長期惠台讓利」，一方面批評台灣政府對陸出口限制措施阻礙了兩岸經濟關係正常化。國台辦更表示，民進黨政府「拒不承認九二共識，破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決」。

就在國台辦恢復輸入台灣石斑魚的前一天，中國國務院關稅稅則委員會宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的部分產品關稅減讓。自明年1月1日起，丙烯、對二甲苯等12種石化產品停止適用ECFA的協定稅率

兩岸經貿關係跌宕起伏，近期隨著台灣大選將至，台灣各界格外關注中國的舉動。部分人士主張，北京透過「經濟脅迫」手段，企圖影響台灣選情。（資料照）

兩岸經貿關係跌宕起伏，近期隨著台灣大選將至，台灣各界格外關注中國的舉動。部分人士主張，北京透過「經濟脅迫」手段，企圖影響台灣選情。（資料照）

此外，原定明年1月台灣總統大選前夕公布結果的「貿易壁壘」調查，也在12月中旬提前揭曉，最終中國認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘

然而，中國卻又在22日突然重新開放台灣石斑魚輸入大陸；上述一系列舉動，被路透社形容為「胡蘿蔔加大棒的外交」。

延伸閱讀：台灣水果出口中國剩1.7% 日本成最大市場

中國「介選」？

新華社22日的報導中，特別提到了2位台灣政界與產業界人士，包含國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉，以及兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成。

文章稱，台灣業者透過各種管道表明「願意採取有效措施，改善產品品質」，且蘇清泉、黃一成「積極指導島內業者進行整改，帶領島內業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分島內業者的整改情況」。

事實上，根據國台辦11月1日的新聞稿，2人「受國民黨方面和黨內重要人士委託，專程來大陸為台灣農漁民發聲」，並在廣西南寧會見了國台辦主任宋濤。宋濤當時表示「高度重視島內基層農漁民的訴求和利益」，並重申「九二共識、反對台獨」的前提。

台灣《聯合報》報導，蘇清泉22日說「農漁民最重要的是有錢賺」，下一階段他將推動午魚、芒果、鳳梨和蓮霧等台灣農漁產品也解禁。

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不過，蘇清泉等人居中斡旋一事，遭到了部分台灣學者批評。據台灣《自由時報》報導，中華經濟研究院第一所研究員王國臣在一場座談會上主張，北京「跳過台灣政府跟國民黨達成協議，是赤裸裸的介選」；中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛則表示，北京「軟硬兩手」，不僅止於以往「文攻武嚇、經濟讓利」的做法，而是採取「經濟和戰」。

台灣將於明年1月13日舉行總統大選，當前執政的民進黨多次批評中國用經濟脅迫、軍事恫嚇等手段介入選舉，但中方否認相關指控，反批民進黨為求選票而把兩岸交流「扣上介選的帽子」。

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（綜合報導）

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