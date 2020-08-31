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胡耀邦

中国政治人物，中共第二代主要领导人之一，曾任中共中央秘书长、中国共产党中央委员会主席和中国共产党中央委员会总书记。

胡耀邦是80年代改革开放早期平反冤假错案和真理标准大讨论的具体执行者，1987年被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职。1989年胡耀邦的去世直接引起大量的民众怀念与抗议运动，运动的加剧最终导致六四事件。

A Chinese shopper buys vegetable at a market in Beijing on July 9, 2011. China said its politically sensitive inflation rate accelerated in June to the highest level in three years, as the government struggles to rein in soaring food costs. AFP PHOTO/GOU YIGE (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

“个体户”——漫话中共党史术语系列之五 31.08.2020

20世纪70年代末，经历了十年浩劫的中国，百废待兴，8亿多饥寒农民的生计，像沉重的大山压在中国决策层的心头。在这样的背景下，农村土地大包干破茧而出。“个体户”之名应运而生。
The huge billboard of the late patriarch Deng Xiaoping, the architect of China's economic reform program, takes center stage at a busy intersection in Shenzhen, southern China's special economic zone (SEZ) 14 February a few days before the first anniversary of Deng's death. Small, unofficial ceremonies at the billboard, which commemorates Deng's famous 1992 tour of southern China's economic boom town, are expected on 19 February, the anniversary of his death. AFP PHOTO/Peter LIM (Photo credit should read PETER LIM/AFP/Getty Images)

专访：邓小平会如何看待70周年国庆？ 03.10.2019

高志凯是位于北京的“中国与全球化智库”副主任，早年曾经担任过邓小平、胡耀邦等中国领导人的英语口译员。如果邓小平在世，他会如何评价刚刚度过70岁生日的中华人民共和国？德国之声就此与高志凯进行了专访。
FILE - In this June 5, 1989 file photo, a Chinese man stands alone to block a line of tanks heading east on Beijing's Changan Blvd. from Tiananmen Square in Beijing. A quarter century after the Communist Party¿s attack on demonstrations centered on Tiananmen Square on June 4, 1989, the ruling party prohibits public discussion and 1989 is banned from textbooks and Chinese websites. (AP Photo/Jeff Widener, File) |

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 29.09.2019

随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
01.10.2016 *** BEIJING, CHINA - OCTOBER 1: (CHINA OUT) A Chinese paramilitary police officer stands guard as crowds gather at the official flag raising ceremony at Tiananmen Square to mark the 66th National Day on October 1, 2015 in Beijing, China. China begins the Golden Week holiday Thursday, as much of the country shuts down and financial markets close until October 8. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images) © Getty Images/K. Frayer

悉数中共建政70年历任国家领导人 24.09.2019

从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
20.02.1997, Prc: ©Kyodo News/MAXPPP/MAXPPP - 20/02/1997 ; Deng Xiaoping - Inspection of troops at 35th Independence Day. Ocober 1, 1984, Beijing. Foto: */MAXPPP/dpa |

漫话国庆庆典之八：三十五周年之“万岁”到“您好” 22.09.2019

“小平您好”横幅制作过程，与胡耀邦决策不抬邓小平画像，与邓小平检阅部队口号的变化，有着异曲同工之妙。庙堂之高，江湖之远，如此相通。“小平您好”，必然成为这一年庆典国人的共同记忆。
In this image made from video, North Korean people and a guard of honor welcome a plane with Chinese President Xi Jinping onboard, on the arrival at an airport in Pyongyang, Thursday, June 20, 2019. The leaders of China and North Korea were talking in the North Korean capital Thursday, with stalled nuclear negotiations with Washington expected to be on the agenda. (CCTV via AP) |

习近平上台以来首次访问朝鲜 20.06.2019

中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
4.6.2016 *** Tens of thousands of people attend a candlelight vigil at Victoria Park in Hong Kong, Saturday, June 4, 2016 to commemorate victims of the 1989 military crackdown in Beijing. China's bloody 1989 military crackdown on the Tiananmen Square pro-democracy protests was a pivotal moment in the country's political development. Despite the Communist Party's efforts to erase memories of the event, every year its anniversary triggers heightened security and surveillance on the mainland, along with furtive commemorations by a handful of activists. (AP Photo/Kin Cheung) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/K. Cheung

专访：后胡耀邦30年 死寂的中国可有黎明？ 15.04.2019

三十年前的4月15日，一位前领导人的死讯点燃了中国一场波澜壮阔的民主运动。三十年过去，胡耀邦时代的高官怎么看今天的中国？德国之声专访前中国前新闻出版署署长杜导正，在这位被譽为胡赵时代的开明派官员眼中，体制改革仍是出路还是死胡同？
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

成为“敏感词”的中共前总书记 15.04.2019

1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名1987年被迫辞职的中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的示威抗议运动，遭致镇压。胡耀邦的辞世也因此被认为是“六四事件”的一条导火索。而此后的30年，中共官方对胡耀邦的态度也非常微妙。
Chinese students hold aloft a banner calling for 'Freedom & Democracy Enlightment' on the martyrs monument in Beijing's Tiananmen Square festooned on Wednesday, April 19, 1990 with a giant portrait of Hu Yaobang. (AP Photo/Mark Avery)

长平观察：怀念胡耀邦的爱与怕 14.04.2019

4月15日是胡耀邦逝世30周年。时评人长平认为，民众对胡耀邦的怀念，不仅仅因为他是专制政权中的开明领导人，还因为这个政权带来的深刻的恐惧。
2019/4/12 Hu Yao-Bang's former residence in Beijing, China Private memorial event of 30th anniversay of the death of Chinese Communist Party General Secretary Hu Yao-Bang. Hu De-Hua, son of the former CCP leader and Du Dao-zhen, former head of the state news & publication department of China.

胡耀邦逝世週年前夕 故居追思会憶故人 12.04.2019

下周一是中共前总书记胡耀邦逝世30周年，纪念日前夕其北京故居举行了一场小型追思会。在这个敏感年份，也很可能是最后一次在此处纪念这位改革派领导人。
Nordkorea Besuch Xi Jinping und Kim Jong Il in 2008 (Getty Images/AFP/KCNA)

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 17.04.2018

金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA: Picture dated 09 September 1982 in Beijing of Hu Yaobang (L, 1915-89) and of Zhao Ziyang, the chief architect of China's reforms, Prime Minister and Chinese Communist Party's (CCP) general secretary. His failure to control the April - June 1989 student protests on Tiananmen Square which resulted in a military crackdown, led to his ouster in May 1989. Purged during the Cultural Revolution (1966-9), Hu Yaobang was elected Chinese Communist party leader in 1981 and dismissed in 1987 for his relaxed handling of wave of student unrest. Popularly revered as a liberal reformer, his death triggered an unprecedented wave of pro-democracy demonstration in May 1989. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

长平观察：为什么要幼稚地造假？ 23.11.2015

一份假造的《人民日报》引发网络嘲讽。时评人长平认为，中共宣传尽管愚蠢而傲慢，仍然有效地传递了信息。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA: Picture dated 09 September 1982 in Beijing of Hu Yaobang (L, 1915-89) and of Zhao Ziyang, the chief architect of China's reforms, Prime Minister and Chinese Communist Party's (CCP) general secretary. His failure to control the April - June 1989 student protests on Tiananmen Square which resulted in a military crackdown, led to his ouster in May 1989. Purged during the Cultural Revolution (1966-9), Hu Yaobang was elected Chinese Communist party leader in 1981 and dismissed in 1987 for his relaxed handling of wave of student unrest. Popularly revered as a liberal reformer, his death triggered an unprecedented wave of pro-democracy demonstration in May 1989. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

墙外文摘：还有谁在反对中共？ 22.11.2015

另类形象胡耀邦被重新粉刷成中共“标准像”，而香港、台湾的“反中”力量到底是什么模样？
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

长平观察：把胡耀邦夺回来？ 20.11.2015

北京高调纪念胡耀邦百年诞辰。时评人长平认为，中共在舆论控制中争论历史人物的阐释权。
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

中共前总书记胡耀邦逝世26周年 15.04.2015

今年的4月15日是中共前总书记胡耀邦逝世26周年纪念日。在中国官方媒体报道一片空白的情况下，网络社交平台新浪微博上登出6张胡耀邦的照片并罕见地允许网民发表评论。
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

胡耀邦百年冥诞：纪念会有 评价难新？ 09.04.2015

今年是前中共总书记胡耀邦百年冥诞。有港媒透露，中共将举办纪念活动。评论人士表示，即便举行悼念，对胡耀邦的评价难有重大突破。
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