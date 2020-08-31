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中国政治人物，中共第二代主要领导人之一，曾任中共中央秘书长、中国共产党中央委员会主席和中国共产党中央委员会总书记。
胡耀邦是80年代改革开放早期平反冤假错案和真理标准大讨论的具体执行者，1987年被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职。1989年胡耀邦的去世直接引起大量的民众怀念与抗议运动，运动的加剧最终导致六四事件。
20世纪70年代末，经历了十年浩劫的中国，百废待兴，8亿多饥寒农民的生计，像沉重的大山压在中国决策层的心头。在这样的背景下，农村土地大包干破茧而出。“个体户”之名应运而生。
高志凯是位于北京的“中国与全球化智库”副主任，早年曾经担任过邓小平、胡耀邦等中国领导人的英语口译员。如果邓小平在世，他会如何评价刚刚度过70岁生日的中华人民共和国？德国之声就此与高志凯进行了专访。
随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
从1949年中共建政以来，按照官方的说法，已经经历了五代中央领导核心，然而，70年来烙印在中国人集体记忆中的政治人物，却绝非仅有这五位“核心”。这些政治人物的个人风格不尽相同，所处世代与外界评价也天差地别。但无论如何，他们对于中国历史与社会的变化与发展都扮演了重要角色。
“小平您好”横幅制作过程，与胡耀邦决策不抬邓小平画像，与邓小平检阅部队口号的变化，有着异曲同工之妙。庙堂之高，江湖之远，如此相通。“小平您好”，必然成为这一年庆典国人的共同记忆。
中华人民共和国建国后，国家一把手大多对邻国朝鲜进行过访问。今年6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。
三十年前的4月15日，一位前领导人的死讯点燃了中国一场波澜壮阔的民主运动。三十年过去，胡耀邦时代的高官怎么看今天的中国？德国之声专访前中国前新闻出版署署长杜导正，在这位被譽为胡赵时代的开明派官员眼中，体制改革仍是出路还是死胡同？
1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名1987年被迫辞职的中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的示威抗议运动，遭致镇压。胡耀邦的辞世也因此被认为是“六四事件”的一条导火索。而此后的30年，中共官方对胡耀邦的态度也非常微妙。
4月15日是胡耀邦逝世30周年。时评人长平认为，民众对胡耀邦的怀念，不仅仅因为他是专制政权中的开明领导人，还因为这个政权带来的深刻的恐惧。
下周一是中共前总书记胡耀邦逝世30周年，纪念日前夕其北京故居举行了一场小型追思会。在这个敏感年份，也很可能是最后一次在此处纪念这位改革派领导人。
金正恩今年3月访华后，日本媒体率先报道说，习近平将于6月回访，引起关注。其实，中国领导人访问朝鲜是数十年来的“老传统”。习近平在第二任期内实现访朝，也算是对这一传统的“继承”吧。
一份假造的《人民日报》引发网络嘲讽。时评人长平认为，中共宣传尽管愚蠢而傲慢，仍然有效地传递了信息。
另类形象胡耀邦被重新粉刷成中共“标准像”，而香港、台湾的“反中”力量到底是什么模样？
北京高调纪念胡耀邦百年诞辰。时评人长平认为，中共在舆论控制中争论历史人物的阐释权。
今年的4月15日是中共前总书记胡耀邦逝世26周年纪念日。在中国官方媒体报道一片空白的情况下，网络社交平台新浪微博上登出6张胡耀邦的照片并罕见地允许网民发表评论。
今年是前中共总书记胡耀邦百年冥诞。有港媒透露，中共将举办纪念活动。评论人士表示，即便举行悼念，对胡耀邦的评价难有重大突破。
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