 胡耀邦逝世週年前夕 故居追思会憶故人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2019

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时政风云

胡耀邦逝世週年前夕 故居追思会憶故人

下周一是中共前总书记胡耀邦逝世30周年，纪念日前夕其北京故居举行了一场小型追思会。在这个敏感年份，也很可能是最后一次在此处纪念这位改革派领导人。

Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Todes des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yao-Bang (Privat)

4月12日，胡耀邦之子胡德华（前排中间）与中共前总书记赵紫阳旧部属杜导正（前排右二），以及被视为体制内自由派政论月刊《炎黄春秋》的多位前骨干成员，在胡的北京故居举办追思会。

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以刊载敢言文章著称、被视为带有自由派色彩的《炎黄春秋》杂志社接到主管部门人事任免通知。观察人士认为，这相当于杂志被官方全面接管，是中共对所谓“妄议中央”、“妄议历史”的媒体进行整肃的最新例子。 (15.07.2016)

前中共总书记胡锦涛，昨日参访了中共高层改革派代表人物、另一位中共前总书记胡耀邦的故居。正值胡耀邦逝世纪念日及“六四”25周年等敏感日前夕，观察人士分析，胡锦涛此行暗含政治信号。 (12.04.2014)

(德国之声中文网) 周五 (4月12)，胡耀邦之子胡德华偕同中共前总书记赵紫阳旧部属杜导正，在胡耀邦位于北京的故居举行私人追思会。

故居大厅内挂有胡耀邦和妻子李昭的画像，已年届95岁的杜导正带领众人向其鞠躬，并献上鲜花致意。杜导正赠上题词，写道﹕「胡耀邦同志逝世三十周年，始终有良心的老百姓的老朋友。」

与会者引述杜导正在追思会上形容﹕「耀邦一直坚持科学和民主，带了好头。」他表示今年是五四运动一百周年，形容胡耀邦是「民主与科学」五四精神的实践者，惟理想仍未成真。他说﹕「这个口号没有过时，实现它们，中国还有漫长的路要走。」

杜导正在八十年代末出任新闻出版署署长，任期横跨八九民运。他告别官场后担任著名自由派政论月刊《炎黄春秋》的社长，胡耀邦之子胡德华和胡德平都曾为刊物的领军人物。

在追思会上，众人向胡耀邦献花，胡德华也有发言。其他参加者大多是《炎黄春秋》的前骨干成员，包括《人民日报》前总编之女李晨、中共党内自由派学者何方妻子宋以敏等等。 《炎黄春秋》早在胡耀邦逝世五周年时突破当局禁令，发布了几十篇纪念文章，这本敢言的月刊在三年前被中国官方强行接管

Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Todes des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yao-Bang (Privat)

中共前總書記趙紫陽舊部屬杜導正（右）題詞形容，胡耀邦是「始終有良心的老百姓的老朋友」。旁為胡耀邦之子胡德華（左），兩人在紀念活動上合照。

三十周年之际胡家被「迫迁」

今年也是「六四事件」30周年，隨著日子臨近气氛愈趋紧张，有消息人士形容胡耀邦家人都显得言行谨慎。德国之声曾经联络胡德华，他表示「会有压力」而婉拒受访。据了解，胡耀邦安葬之地江西共青城及其家乡湖南浏阳市，将分别举行纪念仪式和研讨会。官方在當天會如何表述也受到關注。

这次除了纪念这位中共前最高领导人之外，也是众人对胡耀邦故居的一次道别。胡德华近日证实，当局下令要收回这栋原属党产的房子。在父亲去世后长年安居此处的一家也即将被迫迁，必须自行寻求新住处。

胡耀邦在1982至1987年出任中共总书记，他在任内推动体制改革和废除领导职务终身制，被视为中共改革派代表人物。但是他的开明主张惹来党内元老和保守派不满，遭指责「资产阶级自由化」不力而被迫辞职。他在1989年4月15日去世，大批学生和民众自发悼念和要求改革，进而引发「八九民运」。

多年来，中国官方对胡耀邦表现避讳，虽然2015年曾高调举行诞辰百周年纪念活动，但却避谈他的改革主张。

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