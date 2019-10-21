 胡润报告：中国拥有世界最多″独角兽″ | 经济纵横 | DW | 21.10.2019

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经济纵横

胡润报告：中国拥有世界最多"独角兽"

市值超过10亿美元的初创企业有一个别称："独角兽"。根据一份调查显示，中国已经超越美国，称为拥有为数最多的"独角兽企业"的国家。

Fahrdienst Didi Hitch Service (picture-alliance/dpa/Imaginechina/W. Zhaofeng)

胡润调查报告中所列举的企业平均年龄只有7年

（德国之声中文网）周一（10月21日）公布的胡润报告显示，中国目前"独角兽企业"的数量是206个，超过美国的203个。该份报告称，全球共有494家"独角兽企业"，而中美两国就占了409个。

报告负责人胡润（Rupert Hoogewerf）表示，"中美两国国民生产总值之占全球的一半，人口只有全球人口的四分之一，却拥有超过80%的已知'独角兽企业'。世界其他国家必须警醒，并创造能够培育'独角兽企业'的环境。"

根据胡润最新报告，世界最具价值的三家"独角兽企业"全部来自中国，分别是阿里巴巴的子公司蚂蚁金服、手机应用提供商字节跳动（抖音出品方）和出行共享平台滴滴出行。这三家企业的总市值达到2800亿美元。

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而美国的高市值初创企业则包括爱彼迎（Airbnb）和办公空间共享平台WeWork，以及另一些尚不太知名的企业比如加州的披萨外卖公司Zume。胡润调查报告中所列举的企业平均年龄只有7年，超过半数集中在五个被胡润报告称为"未来行业"的领域中：网络贸易、技术支持的金融服务、人工智能、软件解决方案和物流。

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    作者: Carsten Grün


胡润报告还显示，许多"独角兽企业"是大型企业集团的分支，在中国这一现象尤其明显。"中国大型企业集团在创立'独角兽企业'方面遥遥领先，"胡润表示。比如阿里巴巴在设立蚂蚁金服之前还曾创办支付宝。

胡润关于"独角兽企业"的报告并非全球唯一。加拿大网络市场数据调查公司 Visual Capitalist曾在今年6月公布自己的"独角兽企业"列表，其中美国拥有156家，占据全球总数将近一半，中国只有94家。根据该份调查，排名第一的"独角兽企业"是字节跳动，第二名和第三名是业务形态类似的交通网络公司：美国的Uber和中国的滴滴出行。

     

 石涛 / 达扬（法新社等）

 

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